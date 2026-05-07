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Moda

El exclusivo reloj de Hublot inspirado en la Selección Mexicana que todos los coleccionistas quieren

Se trata de una edición limitada a 100 piezas creados especialmente para los más fans de la Selección Nacional

El futbol y la relojería de lujo rara vez encuentran un punto de equilibrio tan claro como en el nuevo Classic Fusion

Mayo 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El exclusivo reloj de Hublot inspirado en la Selección Mexicana que todos los coleccionistas quieren

Harper’s Bazaar mx

Chronograph SNM Titanium de Hublot. La firma suiza presentó oficialmente una edición limitada creada junto a la Selección Nacional de México, una pieza que llega justo cuando el país se prepara para convertirse nuevamente en protagonista de la conversación global alrededor del Mundial.

La primera impresión del reloj es contundente: una carátula verde intensa, acabados en titanio satinado y detalles inspirados directamente en la identidad visual de la Selección Mexicana. No intenta ser discreto. Tampoco nostálgico. El diseño apuesta por una lectura moderna del orgullo deportivo mexicano desde el lenguaje de la alta relojería.

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La caja de 42 milímetros fue fabricada en titanio pulido y satinado, mientras que la correa utiliza un acabado verde inspirado en el nopal, un guiño visual que Hublot ya había explorado en otras ediciones relacionadas con México. El contraste entre el verde profundo, los subdiales plateados y el segundero con acentos rojos crea una combinación muy limpia visualmente, pero con suficiente carácter para distinguirse de otros relojes deportivos de lujo.

Uno de los detalles más interesantes está en la integración del escudo de la Selección Nacional de México tanto en la esfera como en el reverso de la caja. Lejos de sentirse como merchandising deportivo, el emblema fue incorporado de manera elegante dentro de la arquitectura del reloj, respetando la estética clásica de la colección Classic Fusion.

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Classic Fusion Chronograph SNM Titanium de Hublot

Cortesía

La edición está limitada a únicamente 100 piezas, algo que inmediatamente lo convierte en objeto de deseo para coleccionistas de relojería y aficionados del futbol por igual. En términos técnicos, incorpora el movimiento automático HUB1153 con aproximadamente 48 horas de reserva de marcha y cristal de zafiro antirreflejante.

El lanzamiento también confirma el vínculo cada vez más fuerte entre Hublot y el deporte internacional. La marca lleva años funcionando como cronometrador oficial de torneos FIFA, UEFA Champions League y distintas competiciones internacionales. Ahora, la alianza con la Selección Mexicana refuerza la presencia de México dentro de la narrativa global de la firma suiza.

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Classic Fusion Chronograph SNM Titanium de Hublot

Cortesía

Más allá del deporte, el reloj refleja algo que muchas marcas de lujo buscan actualmente: construir piezas que tengan identidad cultural clara sin caer en símbolos obvios o caricaturescos. Aquí el color, los materiales y los pequeños detalles hacen el trabajo completo.

Con un precio de 301 mil pesos mexicanos, el Classic Fusion Chronograph SNM Titanium no está pensado únicamente como accesorio deportivo. Funciona más como una cápsula de tiempo para uno de los momentos más importantes que vivirá México en la próxima etapa del futbol internacional.

alta relojería deporte Mundial 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
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