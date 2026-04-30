El origen de las polémicas taloneras de Chanel

No fue un bolso ni un vestido lo que detonó la conversación tras la reciente colección cruise de Chanel. Fue un gesto mínimo, pero interesante: las taloneras como propuesta para la playa. Apenas unos centímetros de piel y tiras que abrazan el tobillo, dejando el pie casi desnudo. Lo suficiente para incomodar, dividir opiniones y —sobre todo— generar preguntas.

La propuesta, presentada bajo la dirección de Matthieu Blazy, no aparece en el vacío. Tiene una referencia clara, aunque no evidente a primera vista: el calzado atribuido a Hermes, el dios mensajero de la mitología griega. Sus sandalias aladas, diseñadas para el movimiento, la velocidad y la ligereza, funcionan como punto de partida conceptual para entender estas taloneras.

En la iconografía clásica, Hermes no necesitaba cubrir el pie por completo. Su calzado era, ante todo, una herramienta funcional como lo mínimo indispensable para desplazarse. Esa misma lógica parece trasladarse aquí donde Chanel reduce el zapato a su estructura más esencial, eliminando lo que tradicionalmente se considera necesario en favor de una silueta que prioriza la sensación de libertad.

La incomodidad que generan no es casual. En términos de diseño, estas taloneras rompen con la idea de protección asociada al calzado. No buscan estabilidad visual ni una estética complaciente. Al contrario, dejan el pie expuesto, tensionando la línea entre accesorio y adorno. Es un objeto que parece incompleto, y ahí radica precisamente su intención.

También hay una lectura más contemporánea. En un momento donde el lujo tiende hacia lo híbrido —entre lo funcional y lo conceptual—, este tipo de piezas operan más como declaraciones que como soluciones prácticas. No están pensadas para pasar desapercibidas, sino para activar conversación.

Las taloneras de Chanel están inspiradas en Hermes, el dios mensajero Cortesía

La comparación con Hermes no es literal, sino simbólica. No hay alas visibles ni referencias directas, pero sí una idea compartida: el movimiento como concepto central. Las tiras finas que sujetan el pie evocan esa ligereza, casi como si el zapato estuviera en tránsito constante.

Lo que Chanel propone aquí no es simplemente un nuevo modelo de sandalia. Es una revisión de lo que entendemos por calzado dentro del lujo contemporáneo. Al despojarlo de volumen y estructura, lo convierte en un elemento más cercano al cuerpo, casi como una extensión de la piel.

Las taloneras dividen porque obligan a tomar postura. Y en ese gesto —incómodo, reducido, deliberadamente incompleto— está la clave de su impacto. No buscan consenso. Buscan atención. Y la están teniendo.