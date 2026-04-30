Suscríbete
Síguenos en:
Moda

El origen de las polémicas taloneras de Chanel

La nueva propuesta de Chanel retoma un símbolo de la mitología griega para replantear el diseño del calzado contemporáneo y abrir la conversación

Abril 30, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Chanel Cruise 2026/27 - Runway

El origen de las polémicas taloneras de Chanel

Marc Piasecki/Getty Images

No fue un bolso ni un vestido lo que detonó la conversación tras la reciente colección cruise de Chanel. Fue un gesto mínimo, pero interesante: las taloneras como propuesta para la playa. Apenas unos centímetros de piel y tiras que abrazan el tobillo, dejando el pie casi desnudo. Lo suficiente para incomodar, dividir opiniones y —sobre todo— generar preguntas.

La propuesta, presentada bajo la dirección de Matthieu Blazy, no aparece en el vacío. Tiene una referencia clara, aunque no evidente a primera vista: el calzado atribuido a Hermes, el dios mensajero de la mitología griega. Sus sandalias aladas, diseñadas para el movimiento, la velocidad y la ligereza, funcionan como punto de partida conceptual para entender estas taloneras.

También te interesa...
Arceau-Samarcande-copyright-Vincent-van-de-Wijngaard-10.jpg
Moda
Hermès convierte el tiempo en escena en Watches and Wonders 2026
Abril 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Rolex 100 aos (1).png
Moda
El Oyster cumple cien años y Rolex lo celebra en Ginebra
Abril 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

En la iconografía clásica, Hermes no necesitaba cubrir el pie por completo. Su calzado era, ante todo, una herramienta funcional como lo mínimo indispensable para desplazarse. Esa misma lógica parece trasladarse aquí donde Chanel reduce el zapato a su estructura más esencial, eliminando lo que tradicionalmente se considera necesario en favor de una silueta que prioriza la sensación de libertad.

La incomodidad que generan no es casual. En términos de diseño, estas taloneras rompen con la idea de protección asociada al calzado. No buscan estabilidad visual ni una estética complaciente. Al contrario, dejan el pie expuesto, tensionando la línea entre accesorio y adorno. Es un objeto que parece incompleto, y ahí radica precisamente su intención.

También hay una lectura más contemporánea. En un momento donde el lujo tiende hacia lo híbrido —entre lo funcional y lo conceptual—, este tipo de piezas operan más como declaraciones que como soluciones prácticas. No están pensadas para pasar desapercibidas, sino para activar conversación.

hermes-mercury-greek-or-roman-god-of-trade-amphora-pottery-style-black-silhouette-with-white-outline-vector.jpg

Las taloneras de Chanel están inspiradas en Hermes, el dios mensajero

Cortesía

La comparación con Hermes no es literal, sino simbólica. No hay alas visibles ni referencias directas, pero sí una idea compartida: el movimiento como concepto central. Las tiras finas que sujetan el pie evocan esa ligereza, casi como si el zapato estuviera en tránsito constante.

Lo que Chanel propone aquí no es simplemente un nuevo modelo de sandalia. Es una revisión de lo que entendemos por calzado dentro del lujo contemporáneo. Al despojarlo de volumen y estructura, lo convierte en un elemento más cercano al cuerpo, casi como una extensión de la piel.

Las taloneras dividen porque obligan a tomar postura. Y en ese gesto —incómodo, reducido, deliberadamente incompleto— está la clave de su impacto. No buscan consenso. Buscan atención. Y la están teniendo.

Chanel Matthieu Blazy colección cruise
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
260423-Bvlgari-InauguracionBoutiqueMonterrey-Highlights-26.jpg
Moda
Bvlgari llega a Monterrey —y así es su nueva boutique
Abril 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026-04-BA-GUCCI-PALAZZO-GUCCI-01-243.jpg
Moda
Gucci toma el control de su historia en Florencia —y cambia la forma de contarla
Abril 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Michael Jackson en Thriller.jpg
Moda
Michael Jackson en Thriller, la chamarra que definió los años 80
Abril 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 TIME100 Gala
Moda
Zoe Saldaña confirma la vigencia del escote asimétrico
Abril 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala
Moda
Nada de lo que ves hoy es nuevo, Jean Paul Gaultier ya lo había hecho antes
Las tendencias que dominan hoy —transparencias, corsetería y códigos de género— ya estaban en el archivo de Jean Paul Gaultier
Abril 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
chanel_pa2025_ble_0046_rgb-1-HD.jpg
Moda
¿A qué huele Jacob Elordi?
La fragancia que acompaña a Jacob Elordi revela una mezcla precisa de frescura cítrica y fondo amaderado, con detalles sobre su composición, duración y en qué momentos funciona mejor
Abril 23, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_670869855_18588779323000169_5359465429868913635_n (1).jpg
Moda
Antonela Roccuzzo confirma el regreso inminente del Little black dress
El negro nunca se fue, pero sí cambió de actitud. Y eso es exactamente lo que deja ver Antonela Roccuzzo con el regreso del vestido negro
Abril 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
FFDA4FC7-DAB9-4B68-87C4-17F53E6AD0D2.jpeg
Moda
El cardigan cropped se convierte en top y redefine el street style esta primavera
Ajustado, ligero y con actitud relajada, el cardigan corto se posiciona como pieza central en looks urbanos que mezclan comodidad y precisión
Abril 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García