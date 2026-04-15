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Moda

Hermès convierte el tiempo en escena en Watches and Wonders 2026

La propuesta de Hermès acerca la relojería al lenguaje del teatro con piezas que exponen el movimiento y una puesta en escena que transforma la percepción del tiempo

Abril 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Hermès convierte el tiempo en escena en Watches and Wonders 2026

Cortesía Hermès

Hay marcas que presentan relojes, pero Hermès presenta conceptos, al menos así lo demostró en Watches and Wonders 2026 —una vez más—, su propuesta no parte de la precisión ni de la complejidad, sino de cómo se percibe el tiempo cuando se convierte en algo visiblemente lujoso.

La clave está en mostrar lo que normalmente se oculta. Las nuevas piezas —H08 Squelette, Arceau Samarcande y Slim d’Hermès Squelette Lune— dejan expuestos sus mecanismos como si fueran parte del diseño, no un elemento interno reservado para especialistas. No se trata de entender cómo funcionan, sino de mirar cómo se mueven.

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Ese mismo gesto se traslada al espacio. La instalación concebida por Jean-Simon Roch no funciona como un stand tradicional, sino como un escenario en movimiento. Estructuras de madera, poleas, contrapesos y elementos que suben y bajan convierten la presentación en algo dinámico, más cercano a una tramoya teatral que a una exhibición técnica.

La arquitectura del montaje refuerza esa lectura. Es abierta, calada y deja ver lo que hay detrás. Como en un reloj esqueletado, la estructura guía la mirada hacia el interior, pero sin jerarquías claras entre lo visible y lo oculto. Interior y exterior se confunden.

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Hermès en Ginebra

Cortesía Hermès

En el centro, una figura ecuestre aparece y desaparece entre paneles móviles. No es un guiño literal, sino una forma de introducir narrativa dentro del espacio. La escena cambia, se transforma, obliga a mirar dos veces. La medición del tiempo deja de ser lineal y se vuelve secuencia, ritmo y repetición con variaciones.

Incluso el sonido forma parte de la experiencia. Los movimientos mecánicos se convierten en una especie de composición: ritmos que se repiten, pausas y ligeras desviaciones. La instalación no solo se observa, también se escucha.

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Hermès

Cortesía Hermès

Las piezas acompañan esa lógica. No buscan imponerse desde el volumen o el brillo, sino desde la transparencia. Permiten ver a través, seguir el recorrido interno, entender el tiempo como algo que ocurre en capas. No hay intento de ocultar complejidad, pero tampoco de explicarla.

Lo que propone Hermès en esta edición no es una reinterpretación técnica, sino una forma distinta de aproximarse al objeto. El reloj deja de ser únicamente instrumento y se acerca a una experiencia más amplia, donde forma, movimiento y narrativa se cruzan.

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Hermès

Cortesía Hermès

alta relojería Hermés
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