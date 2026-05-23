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Moda

Gucci convirtió una pelota de tenis en manzana

La nueva campaña con Jannik Sinner deja atrás la estética deportiva predecible y apuesta por símbolos simples, ironía visual y personalidad

Mayo 22, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Gucci convirtió una pelota de tenis en manzana

Cortesía

El tenis y el lujo llevan años compartiendo códigos visuales: ropa blanca impecable, elegancia controlada y campañas que suelen verse demasiado correctas. Gucci decidió romper un poco esa fórmula. En vez de construir imágenes frías o excesivamente sofisticadas, la marca apostó por algo mucho más reconocible y fácil de recordar: transformar una pelota de tenis en una manzana. El resultado tiene sentido porque no intenta parecer complicado. Funciona desde la primera mirada.

La nueva campaña protagonizada por Jannik Sinner toma el apellido del tenista italiano para construir un juego visual alrededor de la idea del original sinner, pero lo interesante no es solamente el concepto verbal, sino cómo Gucci utiliza humor y referencias simples para devolverle identidad a una estética deportiva que llevaba tiempo viéndose demasiado uniforme.

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Durante varias temporadas, muchas firmas de lujo apostaron por campañas silenciosas, casi minimalistas, donde todo dependía de verse impecable y distante. Gucci se mueve hacia otro lado. Aquí hay color, contraste y símbolos fáciles de identificar. La marca entiende que hoy las campañas viven tanto en redes sociales como en revistas o espectaculares, y por eso necesita imágenes que permanezcan en la memoria en cuestión de segundos.

Jannik Sinner también encaja perfectamente dentro de esa estrategia. Su imagen pública tiene algo poco calculado para estándares de moda: no transmite exceso de perfección visual ni actitud ensayada. Incluso cuando aparece usando piezas de lujo, mantiene cierta naturalidad que hace que la campaña no se sienta artificial y Gucci aprovecha eso para construir una narrativa más relajada y contemporánea alrededor del tenis.

Visualmente, la campaña evita caer en nostalgia deportiva demasiado evidente. No intenta copiar la estética clásica de los clubes privados ni romantizar el tenis vintage de forma literal. En cambio, toma elementos reconocibles del deporte y los transforma en algo más gráfico y pop. La manzana reemplazando la pelota de tenis resume perfectamente esa intención: una imagen absurda, elegante y diseñada para quedarse en la cabeza.

También hay un cambio importante en cómo Gucci entiende actualmente el lujo. La marca ya no parece interesada únicamente en transmitir exclusividad distante. Ahora busca generar conversación visual inmediata. Eso explica por qué la campaña funciona mejor desde símbolos claros que desde conceptos complicados. La imagen principal puede entenderse rápido, compartirse rápido y reconocerse rápido.

El vínculo entre Gucci y el tenis tampoco aparece forzado. La firma lleva décadas utilizando referencias deportivas dentro de su universo visual, especialmente desde los años setenta, cuando comenzó a incorporar detalles inspirados en ese estilo de vida dentro de accesorios y colecciones. La diferencia ahora es que esa relación se siente menos clásica y mucho más flexible.

Otro punto interesante es cómo la campaña evita convertir al atleta en modelo tradicional. Muchas colaboraciones entre deporte y moda fracasan porque intentan borrar cualquier rasgo auténtico del deportista para integrarlo dentro de una estética demasiado forzada. Aquí sucede lo contrario: Jannik Sinner sigue pareciendo jugador de tenis incluso dentro de una narrativa de lujo y justamente por eso la campaña resulta más convincente.

Además, Gucci entiende perfectamente algo que hoy domina tanto moda como publicidad: las imágenes más efectivas ya no siempre son las más complejas. A veces basta un símbolo extraño, pero claro para generar conversación. Una pelota convertida en manzana probablemente resume mejor la identidad actual de la marca que cualquier campaña llena de referencias abstractas.

Con The Original Sinner, Gucci parece abandonar la necesidad de verse intocable para acercarse a una estética más inmediata, más juguetona y mucho más consciente de cómo consumimos imágenes hoy.

Gucci
Eurídice Aiymet Garavito García
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