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Moda

Cartier abandona la discreción y lleva el color al centro de su nueva colección de Alta Joyería

Piedras escultóricas, combinaciones cromáticas inesperadas y siluetas menos rígidas marcan el giro más interesante de la alta joyería reciente

Mayo 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Cartier abandona la discreción y lleva el color al centro de su nueva colección de Alta Joyería

Cortesía

La nueva colección de Cartier no intenta verse delicada. Tampoco busca esa discreción silenciosa que dominó parte de la joyería de lujo en los últimos años, donde todo parecía reducirse a piezas limpias, minimalistas y extremadamente contenidas. Aquí ocurre lo contrario: las proporciones crecen, el color vuelve a ocupar espacio y las piedras dejan de comportarse como simples detalles brillantes para convertirse en el centro absoluto de la composición. Lo interesante es que, pese a la escala visual, nada se siente pesado.

La colección funciona porque entiende algo que muchas firmas todavía no terminan de resolver: el lujo contemporáneo ya no depende únicamente de la simetría perfecta o de la obsesión por la discreción. Cartier construye piezas donde el movimiento visual importa tanto como el valor de las gemas. Hay collares que caen casi como textiles líquidos, pendientes que generan ritmo al moverse y anillos que trabajan el volumen desde ángulos irregulares en lugar de buscar formas completamente clásicas.

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Otro punto clave es el tratamiento del color. Durante mucho tiempo, la alta joyería apostó por combinaciones previsibles: diamantes blancos sobre estructuras invisibles o piedras protagonistas aisladas sobre bases neutras. Aquí el color se mezcla sin miedo. Verdes intensos, azules eléctricos, rojos profundos y amarillos cálidos aparecen juntos sin intentar suavizarse entre sí. Esa tensión cromática es precisamente lo que hace que la colección se vea actual. No busca armonía perfecta; busca contraste controlado.

También cambia la relación entre piedra y estructura. En varias piezas, el metal deja de ocultarse para participar activamente en la forma general. Algunas monturas generan líneas geométricas muy marcadas y otras parecen construir pequeñas arquitecturas móviles alrededor de las gemas. Eso evita que las piezas caigan en el exceso decorativo incluso cuando el tamaño es considerable.

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Cartier abandona la discreción y lleva el color al centro de su nueva colección

Cortesía

Hay una intención clara de trabajar la joyería como objeto visual completo y no únicamente como símbolo de valor. Por eso varias composiciones tienen algo casi escultórico. Las cuentas de esmeralda pulidas en gran formato, por ejemplo, producen una sensación mucho más orgánica que las piedras tradicionales facetadas. Lo mismo sucede con los diamantes tallados en formas angulares repetidas: crean textura antes que brillo inmediato.

La colección también se siente relevante porque entiende cómo se usa hoy la alta joyería. Ya no está pensada exclusivamente para acompañar vestidos extremadamente ornamentados o códigos rígidos de gala. Muchas piezas funcionan precisamente porque podrían convivir con ropa más limpia, siluetas monocromáticas o styling menos ceremonial. El contraste entre una joya compleja y un look simple es parte del efecto visual actual.

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Cartier abandona la discreción y lleva el color al centro de su nueva colección

Cortesía

Incluso las piezas más cargadas mantienen cierta ligereza visual gracias al espacio entre elementos. Cartier evita saturar completamente las superficies y deja que las piedras respiren. Eso hace que los collares tengan movimiento real y que los pendientes no se perciban estáticos pese a la cantidad de detalles.

Otro cambio evidente está en la textura. Algunas gemas conservan superficies más suaves o cortes menos agresivos, alejándose del brillo hiperfiloso que dominó durante años. Esa decisión vuelve la colección menos fría. Hay más profundidad visual, más reflejos irregulares y una sensación más táctil.

Lo más interesante es que Cartier no intenta hacer joyería moderna desde la simplicidad extrema. La colección acepta el exceso, pero lo ordena con precisión. El resultado no se siente nostálgico ni clásico en exceso; se siente visualmente vivo. Y en un momento donde muchas colecciones de lujo terminan pareciéndose entre sí, eso ya es una diferencia importante.

Cartier alta joyería
Eurídice Aiymet Garavito García
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