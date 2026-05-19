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Moda

Bella Hadid apuesta por el boho más refinado de Cannes 2026 con transparencias y accesorios vintage

Bella Hadid llevó en Cannes 2026 un look boho de inspiración vintage con transparencias marfil, pantalones de pana y una bolsa Coach acompañada por un charm literario

Mayo 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Model/actress Bella Hadid looks amazing in a sheer ruffled top arriving at the port during Cannes Film Festival 2026

Bella Hadid apuesta por el boho más refinado de Cannes 2026 con transparencias y accesorios vintage

ESON/BACKGRID

Entre vestidos de alfombra roja y estilismos calculados al milímetro, Bella Hadid eligió una dirección completamente distinta para una de sus apariciones más comentadas en Cannes 2026. La modelo apareció con un conjunto relajado de inspiración bohemia que evitó cualquier exceso visual y se concentró en texturas suaves, accesorios nostálgicos y una paleta de tonos tierra que encajó perfectamente con el ambiente de la Riviera francesa.

La pieza central del look fue una blusa translúcida color marfil con aplicaciones de encaje, volantes pequeños y detalles bordados que parecían trabajados a mano. La transparencia dejaba ver un bralette claro debajo, aunque el resultado nunca se sintió agresivo ni demasiado evidente. Todo estaba construido desde capas ligeras y movimiento natural.

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El styling tomó distancia del boho tradicional lleno de estampados, flecos y acumulación de accesorios. Aquí la referencia bohemia apareció mucho más contenida y elegante. Los pantalones rectos de pana camel ayudaron a darle estructura al outfit y evitaron que la blusa romántica dominara por completo el conjunto. Esa mezcla entre una prenda delicada y otra más sobria hizo que el look se sintiera moderno y fácil de imaginar fuera de un festival.

Otro elemento importante fue la Coach Chelsea Shoulder Bag 30 en color maple. El cuero oscuro aportó profundidad visual y ayudó a romper con la suavidad de los tonos crema y beige. Bella Hadid la llevó acompañada del charm “Book of Answers” de Carol Bolt, un detalle que añadió personalidad sin convertir el bolso en un accesorio saturado. Ese tipo de charms más pequeños, ligados a objetos cotidianos o referencias literarias, está reemplazando a los colgantes maximalistas que dominaron temporadas recientes.

Celebrity Sightings: Day 7 - The 79th Annual Cannes Film Festival

Bella Hadid apuesta por el boho más refinado de Cannes 2026 con transparencias y accesorios vintage

Arnold Jerocki/GC Images

Las gafas ovaladas en carey y la joyería dorada terminaron de darle al look una sensación muy europea. Nada se veía demasiado nuevo o perfectamente coordinado, y justamente ahí estuvo la fuerza del outfit. El estilismo parecía construido desde piezas encontradas con el tiempo y no desde un intento evidente de seguir tendencias.

El peinado también jugó un papel importante. Bella Hadid llevó el cabello completamente pegado con raya lateral y un recogido bajo que eliminó cualquier sensación relajada excesiva. Ese acabado más pulido generó contraste con las transparencias suaves y evitó que el conjunto cayera en una estética demasiado hippie o teatral.

En 2026, el regreso del boho ya no tiene relación con el maximalismo festivalero de hace una década. Ahora aparece mucho más limpio, con materiales ligeros, colores neutros y referencias vintage discretas. La ropa busca verse usada de manera natural, no sobreproducida. Bella Hadid entendió perfectamente ese cambio y construyó un look que se mueve entre lo romántico, lo cotidiano y lo editorial sin sentirse forzado.

Celebrity Sightings: Day 7 - The 79th Annual Cannes Film Festival

Bella Hadid apuesta por el boho más refinado de Cannes 2026 con transparencias y accesorios vintage

Jacopo Raule/GC Images

También hay algo interesante en cómo este tipo de outfits están ganando espacio en eventos dominados históricamente por vestidos espectaculares. Mientras muchas celebridades siguen apostando por el impacto inmediato, Bella Hadid eligió una propuesta que funciona desde los detalles: las texturas translúcidas, la mezcla de materiales y los accesorios con apariencia personal.

El resultado fue uno de los looks más fáciles de recordar de Cannes 2026 precisamente porque no intentaba llamar la atención de manera obvia. Todo se veía ligero, vivido y coherente.

Bella Hadid Cannes Estilo Bohemio
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