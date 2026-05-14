Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Jonathan Anderson recupera el icónico print de John Galliano para Dior Cruise 2027

La nueva colección Cruise 2027 de Dior retoma el legendario estampado de periódico popularizado por John Galliano en los años 2000 desde una visión más limpia, gráfica y contemporánea

Mayo 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 4 - Copenhagen Fashion Week SS25

Jonathan Anderson recupera el icónico print de John Galliano para Dior Cruise 2027

Edward Berthelot/Getty Images

Jonathan Anderson acaba de recuperar uno de los códigos visuales más reconocibles de la era Galliano en Dior: el print que simula páginas de periódico. En la nueva colección Cruise 2027 aparecen algunas referencias visuales que recuerdan inmediatamente al famoso Christian Dior Daily que John Galliano convirtió en fenómeno a principios de los años 2000 y la referencia no pasó desapercibida.

Aunque Jonathan Anderson evitó replicar exactamente el vestido original popularizado después por Sex and the City, sí retoma la idea central que hizo tan poderoso aquel print: convertir una prenda en una referencia editorial. Letras, titulares, composiciones impresas y manchas gráficas vuelven a ocupar espacio dentro de Dior en un momento donde la moda está dejando atrás varios años dominados por el minimalismo extremo.

También te interesa...
Kim Jones dice adiós a DIOR Men.png
Moda
Kim Jones dice adiós a DIOR Men
Enero 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
dior-lewis-hamilton-4.jpg
Moda
Ve la primera colección cápsula de Lewis Hamilton para Dior Men
Julio 16, 2024
 · 
Regina Barberena

En la pasarela de Cruise 2027 se percibe una aproximación distinta pero cercana al estilo que John Galliano propuso en su paso por Dior en aquella época. La nueva versión se siente más limpia y controlada, pero conserva ese efecto visual inmediato que hace que el estampado sea reconocible incluso a distancia.

El print original apareció primero en la colección Haute Couture Spring/Summer 2000 y después se volvió masivo en el ready-to-wear Fall/Winter 2000-2001 de Dior. John Galliano creó un periódico ficticio llamado The Christian Dior Daily y lo imprimió sobre vestidos de tul, seda y chiffon. En ese momento, la propuesta mezclaba glam parisino con referencias urbanas y cultura mediática de forma completamente distinta a lo que hacía el lujo tradicional, pero ahora el contexto es otro.

La generación actual consume archivo de moda todos los días a través de TikTok, Pinterest y videos de runway restaurados. Por eso este tipo de referencias vuelven a sentirse relevantes. Los prints reconocibles, las piezas gráficas y las referencias visuales fuertes tienen muchísimo más impacto en un entorno dominado por imágenes rápidas y contenido viral.

sarah jessica (1).jpg

Sarah Jessica Parker en Sex and the City

Pinterest

Además, Cruise 2027 llega en un momento donde los estampados narrativos están regresando con fuerza. Después de temporadas enteras de tonos neutros y superficies limpias, varias casas empiezan a recuperar tipografías, ilustraciones, collages y prints cargados visualmente. Jonathan Anderson parece entender perfectamente esa transición.

Lo interesante es que no intenta hacer nostalgia Y2K literal. No hay exceso de styling ni dramatismo barroco. Lo que aparece es una reinterpretación más sobria del universo visual de John Galliano, adaptada a una sensibilidad contemporánea donde el lujo se construye desde referencias culturales más inteligentes y menos obvias.

También hay algo importante en que Dior vuelva a mirar directamente hacia esa etapa específica de la maison. Durante años, gran parte del legado visual de John Galliano permaneció separado de la conversación oficial de la marca por aquella bochornosa historia que ya todas conocemos. Cruise 2027 marca un cambio claro donde la casa empieza nuevamente a dialogar con uno de los periodos más reconocibles de su historia reciente.

Y honestamente, pocos estampados siguen teniendo el mismo impacto visual que aquel print de periódico de Dior. Más de veinte años después, todavía se siente inmediato, identificable y completamente ligado a una época específica de la moda.Principio del formularioFinal del formulario

Dior colección cruise John Galliano JW Anderson
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
2027 Dior Cruise Show
Belleza
Tracee Ellis Ross lleva las trenzas de boxeadora que redefinen el peinado pulido de 2026
Mayo 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_559866778_18115947280535723_5218802474439037224_n (1).jpg
Moda
Imane Khelif lleva la sastrería unisex a Cannes 2026
Mayo 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jury Photocall - The 79th Annual Cannes Film Festival
Moda
Las gafas cat eye de Demi Moore en Cannes 2026 favorecen especialmente a los rostros ovalados
Mayo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrities Highlight "Gucci Bamboo: Decoding An Icon" Shanghai Exhibition
Moda
Song Weilong confirma que el bolso masculino ya no es una excepción esta temporada
Mayo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_686491233_18611139361037292_8947878449758384249_n (1).jpg
Moda
El traje de baño de Hailey Bieber que confirma el regreso del animal print este verano
Hailey Bieber reapareció con un traje de baño estampado que mezcla siluetas atrevidas y referencias noventeras con el que refuerza el regreso del animal print como uno de los protagonistas del verano 2026
Mayo 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Los Angeles Premiere Of Paramount Pictures' "Billie Eilish: Hit Me Hard And Soft - The Tour Live In 3D"
Moda
Las playeras polo oversized son el básico inesperado que Billie Eilish acaba de validar
Billie Eilish apareció con una playera polo oversized en un look que mezcla estética colegial, siluetas relajadas y referencias sporty con un enfoque mucho más actual
Mayo 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
bvlgari_esedra_T-Space_DSC7058_2_16x9.jpg
Moda
Bvlgari en la Bienal de Venecia 2026: el auge del lujo italiano
La maison debutó como Socio Exclusivo de la Bienal de Venecia 2026 con instalaciones de arte contemporáneo y una propuesta cultural que refleja el nuevo auge del lujo mediterráneo
Mayo 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
oribel.jpg
Moda
El exclusivo reloj de Hublot inspirado en la Selección Mexicana que todos los coleccionistas quieren
Se trata de una edición limitada a 100 piezas creados especialmente para los más fans de la Selección Nacional

El futbol y la relojería de lujo rara vez encuentran un punto de equilibrio tan claro como en el nuevo Classic Fusion
Mayo 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García