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Moda

Las gafas cat eye de Demi Moore en Cannes 2026 favorecen especialmente a los rostros ovalados

Demi Moore apareció en Cannes 2026 con unas gafas cat eye blancas que equilibran proporciones y estilizan las facciones

Mayo 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Jury Photocall - The 79th Annual Cannes Film Festival

Las gafas cat eye de Demi Moore en Cannes 2026 favorecen especialmente a los rostros ovalados

Pascal Le Segretain/Getty Images

Demi Moore volvió a demostrar en Cannes 2026 que los accesorios correctos pueden transformar por completo un look. La actriz apareció con unas gafas cat eye blancas de inspiración retro que rápidamente llamaron la atención por su forma afilada y estructura marcada, un diseño que además funciona especialmente bien en rostros ovalados como el suyo.

El look completo tenía una energía muy veraniega y sofisticada. Demi Moore llevó un vestido strapless con estampado de puntos multicolor perteneciente a la colección Jacquemus FW26 RTW, una pieza que mezclaba referencias gráficas y silueta minimalista sin perder frescura. Sin embargo, fueron las gafas cat eye las que terminaron construyendo el elemento más memorable del estilismo.

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Las monturas cat eye atraviesan uno de sus regresos más fuertes en accesorios para 2026. A diferencia de los modelos oversized extremadamente oscuros que dominaron años anteriores, esta temporada las siluetas se sienten más ligeras, definidas y femeninas. El modelo elegido por Demi Moore encaja perfectamente en esa tendencia gracias a sus líneas elevadas y acabado blanco brillante que suaviza el impacto visual del diseño.

En términos de proporción facial, este tipo de gafas favorece especialmente a personas con rostro ovalado. Este tipo de rostro suele tener equilibrio natural entre frente, pómulos y mandíbula, permitiendo que monturas angulares o con elevación lateral aporten definición sin endurecer las facciones. En el caso de Demi Moore, las gafas ayudan a enfatizar los pómulos y generan un efecto visual lifting muy sutil alrededor de la mirada.

También funcionan bien porque crean contraste con la suavidad general del rostro. El cabello oscuro, lacio y largo de la actriz aporta fluidez, mientras las gafas introducen estructura y dirección visual. Ese equilibrio evita que el look se vea demasiado clásico o demasiado rígido.

Otro detalle importante es el color blanco de la montura. En temporadas cálidas, este tipo de gafas suele sentirse mucho más fresco que los clásicos acetatos negros. Además, combinan especialmente bien con prendas gráficas, vestidos strapless y estilismos de inspiración mediterránea como el Jacquemus FW26 RTW que llevó en Cannes.

Las gafas cat eye también tienen la capacidad de estilizar visualmente distintos tipos de rostro dependiendo de su tamaño y ángulo. En rostros redondos ayudan a afinar, mientras que en rostros cuadrados suavizan líneas más marcadas gracias a la elevación en las esquinas externas. Sin embargo, es en rostros ovalados donde suelen verse más equilibradas porque la montura puede conservar dramatismo sin alterar las proporciones naturales.

En Cannes 2026 se está viendo además un regreso importante de accesorios con identidad visual clara. Después de temporadas donde predominó el lujo silencioso y los complementos discretos, muchas celebridades comenzaron a incorporar piezas más expresivas otra vez: gafas con formas marcadas, joyería escultórica y bolsos con siluetas reconocibles.

El look de Demi Moore resume perfectamente ese cambio. Nada se siente excesivo, pero cada elemento tiene presencia propia. El vestido de lunares aporta dimensión gráfica, mientras las gafas introducen un aire retro que recuerda ciertas referencias italianas y francesas de los años sesenta reinterpretadas desde una estética mucho más limpia y actual.

Cannes demi moore Gucci
Eurídice Aiymet Garavito García
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