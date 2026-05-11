Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

¿Los suplementos de colágeno realmente funcionan?

El colágeno se convirtió en uno de los suplementos más populares de la industria wellness, pero no todo lo que promete tiene respaldo real. Esto es lo que dicen los especialistas sobre sus efectos en la piel, las articulaciones y el envejecimiento

Mayo 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Portrait of a young asian girl with bright red lipstick and beautiful brown hair, and a gentle smile wearing a white shirt with open buttons, pressing her back against a desert sand colored wall

¿Los suplementos de colágeno realmente funcionan?

twinsterphoto/Getty Images

El colágeno pasó de ser un ingrediente discreto en polvos y cápsulas a convertirse en protagonista de cafeterías, rutinas de skincare y estantes completos de suplementos. Hay colágeno en café, gomitas, bebidas rosas con estética minimalista y hasta en sobres que prometen rejuvenecer desde adentro. La pregunta inevitable es si realmente funciona o si se trata de otra tendencia wellness impulsada por marketing.

La respuesta corta es sí, pero con matices importantes.

El cuerpo produce colágeno de manera natural. Es la proteína encargada de dar estructura y firmeza a la piel, además de participar en tendones, huesos y articulaciones. El problema es que esa producción disminuye con el tiempo. A partir de los 25 años comienza una pérdida gradual que se acelera por factores como el estrés, el tabaco, la exposición solar constante y una alimentación deficiente.

También te interesa...
piel glowy
Belleza
Piel glowy: Los seis mandamientos para darle brillo a tu piel
Marzo 01, 2019
 · 
Harper’s Bazaar
embarazo.jpg
Belleza
Cómo cuidar tu piel durante el embarazo
Septiembre 07, 2018
 · 
Harper’s Bazaar

La mayoría de los productos actuales contienen colágeno hidrolizado o péptidos de colágeno, una versión fragmentada que el organismo puede absorber con mayor facilidad. Algunos estudios sí han encontrado beneficios relacionados con hidratación y elasticidad de la piel después de varias semanas de consumo constante. También existen investigaciones que sugieren mejoras leves en molestias articulares, especialmente en personas físicamente activas o mayores de 40 años.

Lo importante es entender que no funciona como una transformación inmediata. No hay evidencia sólida de que un suplemento elimine arrugas profundas, cambie por completo la textura de la piel o detenga el envejecimiento. Tampoco sustituye hábitos básicos que tienen más impacto visible como dormir bien, usar protector solar, mantener una dieta balanceada y evitar el exceso de alcohol o tabaco.

pexels-vitalyagorbachev-19291508.jpg

Suplemento de colágeno

Pexels

Otro punto que suele ignorarse es que no todos los suplementos son iguales. Muchas fórmulas contienen cantidades mínimas de colágeno o agregan azúcares, saborizantes y promesas exageradas para hacer más atractivo el producto. En realidad, los especialistas suelen recomendar revisar tres cosas antes de comprar uno: la cantidad de proteína por porción, el tipo de colágeno y la presencia de vitamina C, ya que este nutriente participa directamente en la síntesis natural de colágeno.

También conviene ajustar expectativas según el objetivo. Para algunas personas, los cambios pueden notarse más en uñas quebradizas o resequedad de la piel que en líneas de expresión. En temas articulares, los efectos suelen ser graduales y dependen de factores como ejercicio, peso corporal y condición física general.

Existe además un detalle que pocas campañas publicitarias mencionan: consumir colágeno no significa que el cuerpo enviará automáticamente esa proteína al rostro. El organismo descompone los aminoácidos y los utiliza donde considera necesario. Por eso sus resultados no son tan predecibles ni universales.

pexels-readymade-3850751.jpg

Suplemento de colágeno

Pexels

En los últimos años, el interés por el bienestar integral hizo que muchas personas comenzaran a ver la belleza desde una perspectiva menos inmediata y más relacionada con hábitos sostenibles. Dentro de esa conversación, el colágeno encontró un lugar lógico, no como una solución milagrosa, sino como un complemento que puede aportar beneficios modestos cuando existe constancia y una rutina saludable alrededor.

colágeno Piel hidratada Piel perfecta
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Celebrity Sightings In Los Angeles - May 05, 2026
Wellness
¿Entrenar espalda y brazos te hará ver masculina? Esto es lo que respondió Eiza González
Mayo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman Blowing Her Nose
Wellness
La razón por la que las alergias empeoran en primavera
Mayo 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Close-up Of Scale
Wellness
Todo lo que debes saber sobre el ayuno intermitente
Mayo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-ray-lei-2809836-13865884.jpg
Wellness
El error que empeora el insomnio cada noche
Mayo 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Young woman standing on bathroom scales, low section
Wellness
Lo que pasa en tu cuerpo cuando dejas de usar Ozempic
Suspender Ozempic puede traer cambios en apetito, peso y energía. ¿Qué dice la evidencia sobre estos efectos y por qué es clave hacerlo con supervisión médica?
Mayo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2024 Met Gala: "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" - Arrivals
Wellness
Lo que le pasa a tu piel y a tu cuerpo cuando usas una faja por horas
Presión constante, calor y cambios en la respiración: usar faja por largos periodos tiene efectos reales en la piel y el cuerpo que conviene entender antes de integrarla a la rutina
Mayo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-cristian-rojas-8447062.jpg
Wellness
Lo que realmente aporta el jugo verde a tu rutina fit
Más allá de la estética saludable, el jugo verde tiene beneficios puntuales y límites claros
Mayo 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-mikhail-nilov-6942986.jpg
Wellness
Qué le pasa a tu cuerpo cuando te bañas en aguas termales
Más allá del ritual, las aguas termales aportan beneficios medibles en piel, circulación y relajación cuando se utilizan con criterio
Abril 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García