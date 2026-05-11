¿Los suplementos de colágeno realmente funcionan?

El colágeno pasó de ser un ingrediente discreto en polvos y cápsulas a convertirse en protagonista de cafeterías, rutinas de skincare y estantes completos de suplementos. Hay colágeno en café, gomitas, bebidas rosas con estética minimalista y hasta en sobres que prometen rejuvenecer desde adentro. La pregunta inevitable es si realmente funciona o si se trata de otra tendencia wellness impulsada por marketing.

La respuesta corta es sí, pero con matices importantes.

El cuerpo produce colágeno de manera natural. Es la proteína encargada de dar estructura y firmeza a la piel, además de participar en tendones, huesos y articulaciones. El problema es que esa producción disminuye con el tiempo. A partir de los 25 años comienza una pérdida gradual que se acelera por factores como el estrés, el tabaco, la exposición solar constante y una alimentación deficiente.

La mayoría de los productos actuales contienen colágeno hidrolizado o péptidos de colágeno, una versión fragmentada que el organismo puede absorber con mayor facilidad. Algunos estudios sí han encontrado beneficios relacionados con hidratación y elasticidad de la piel después de varias semanas de consumo constante. También existen investigaciones que sugieren mejoras leves en molestias articulares, especialmente en personas físicamente activas o mayores de 40 años.

Lo importante es entender que no funciona como una transformación inmediata. No hay evidencia sólida de que un suplemento elimine arrugas profundas, cambie por completo la textura de la piel o detenga el envejecimiento. Tampoco sustituye hábitos básicos que tienen más impacto visible como dormir bien, usar protector solar, mantener una dieta balanceada y evitar el exceso de alcohol o tabaco.

Suplemento de colágeno Pexels

Otro punto que suele ignorarse es que no todos los suplementos son iguales. Muchas fórmulas contienen cantidades mínimas de colágeno o agregan azúcares, saborizantes y promesas exageradas para hacer más atractivo el producto. En realidad, los especialistas suelen recomendar revisar tres cosas antes de comprar uno: la cantidad de proteína por porción, el tipo de colágeno y la presencia de vitamina C, ya que este nutriente participa directamente en la síntesis natural de colágeno.

También conviene ajustar expectativas según el objetivo. Para algunas personas, los cambios pueden notarse más en uñas quebradizas o resequedad de la piel que en líneas de expresión. En temas articulares, los efectos suelen ser graduales y dependen de factores como ejercicio, peso corporal y condición física general.

Existe además un detalle que pocas campañas publicitarias mencionan: consumir colágeno no significa que el cuerpo enviará automáticamente esa proteína al rostro. El organismo descompone los aminoácidos y los utiliza donde considera necesario. Por eso sus resultados no son tan predecibles ni universales.

Suplemento de colágeno Pexels

En los últimos años, el interés por el bienestar integral hizo que muchas personas comenzaran a ver la belleza desde una perspectiva menos inmediata y más relacionada con hábitos sostenibles. Dentro de esa conversación, el colágeno encontró un lugar lógico, no como una solución milagrosa, sino como un complemento que puede aportar beneficios modestos cuando existe constancia y una rutina saludable alrededor.