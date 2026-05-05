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Todo lo que debes saber sobre el ayuno intermitente

No es solo dejar de comer por horas: el ayuno intermitente cambia hábitos, ritmo y también la forma en la que te relacionas con la comida

Mayo 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Close-up Of Scale

Todo lo que debes saber sobre el ayuno intermitente

Jan Hakan Dahlstrom/Getty Images

El ayuno intermitente se ha instalado en la conversación cotidiana como una estrategia para reorganizar la alimentación más que como una dieta en sentido tradicional. Su principio es sencillo: alternar periodos de ingesta con ventanas de ayuno. Lo que cambia es la forma en que el cuerpo utiliza la energía y, sobre todo, la relación que se establece con la comida a lo largo del día.

Existen distintos esquemas. El más extendido es el 16:8, que concentra la ingesta en ocho horas y deja 16 horas sin consumir calorías. También hay versiones como el 5:2, donde se reducen calorías dos días a la semana. En todos los casos, el objetivo es inducir un estado metabólico en el que el organismo recurre con mayor facilidad a las reservas de grasa.

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Desde el punto de vista fisiológico, durante el ayuno bajan los niveles de insulina y aumenta la movilización de grasa almacenada. Algunas investigaciones sugieren beneficios potenciales como mejora en la sensibilidad a la insulina y control del peso. Sin embargo, estos efectos dependen de múltiples variables como la calidad de la dieta, el descanso, el nivel de actividad física y la constancia en el esquema.

Donde empieza a matizarse la conversación es en la experiencia real. No todas las personas responden igual. Hay quienes encuentran en el ayuno una estructura que simplifica sus hábitos, otras experimentan irritabilidad, fatiga o una relación más tensa con la comida. El contexto individual importa más que el método en sí.

Uno de los puntos que requiere mayor atención es su posible vínculo con conductas alimentarias de riesgo. El ayuno intermitente no causa por sí mismo trastornos como la anorexia o el trastorno por atracón, pero puede convertirse en un terreno sensible si ya existe una relación complicada con la comida. Restringir horarios de forma rígida, sentir culpa al romper el ayuno o compensar con episodios de ingesta excesiva son señales que no conviene normalizar.

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Ayuno intermitente: lo que realmente implica antes de integrarlo a tu rutina

Pexels

En personas vulnerables, el patrón puede escalar hacia dinámicas más problemáticas como ciclos de restricción y sobreingesta, ansiedad anticipatoria por la comida o una necesidad de control cada vez más estricta. En ese sentido, el ayuno intermitente puede actuar como detonante o amplificador de comportamientos que se alinean con trastornos alimenticios. Por eso, no se recomienda en adolescentes, personas con antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni en quienes presentan ciertas condiciones médicas sin supervisión profesional.

También es importante entender qué ocurre dentro de la ventana de alimentación. Ayunar no compensa una dieta desbalanceada. La calidad de los alimentos sigue siendo determinante con proteínas suficientes, grasas de buena fuente, carbohidratos complejos, fibra y micronutrientes. De lo contrario, el cuerpo entra en un ciclo de restricción seguido de ingestas poco nutritivas.

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Ayuno intermitente

Pexels

En términos prácticos, integrar este enfoque implica observar más que imponer. Si hay energía sostenida, buena concentración y una relación estable con la comida, puede ser una herramienta útil. Si aparecen obsesión por los horarios, ansiedad o episodios de descontrol, es una señal clara de ajuste o de pausa.
El ayuno intermitente no es una solución universal ni una práctica inocua en todos los contextos. Es, en el mejor de los casos, una estrategia que debe alinearse con el cuerpo y no forzarlo.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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