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El espejo octagonal mejora la energía de tu oficina, según el feng shui y Miranda Priestly

No es solo decorativo: su forma tiene un significado preciso dentro del feng shui y puede influir en la claridad mental, el enfoque y la dinámica del espacio de trabajo

Abril 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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El espejo octagonal mejora la energía de tu oficina, según el feng shui y Miranda Priestly

Cortesía

El espejo octagonal tiene un significado preciso dentro del feng shui. Su forma está vinculada al bagua, el esquema que organiza las distintas áreas de la vida dentro de un espacio: trabajo, finanzas, creatividad y relaciones. Llevar esa geometría a una oficina no es un gesto decorativo sin intención; funciona como un punto de ajuste en cómo circula la energía dentro del lugar donde pasas gran parte del día.

En términos prácticos, se traduce en algo muy concreto: orden mental y enfoque. Cuando un espacio se siente cargado o disperso, suele haber acumulación visual, falta de dirección o zonas que no reciben suficiente luz. El espejo octagonal actúa como un regulador. No solo refleja, también redistribuye, por eso, su ubicación importa más que el objeto en sí.

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Colocarlo frente a la puerta puede ampliar la sensación de entrada y favorecer una dinámica más abierta. En una pared lateral, ayuda a equilibrar áreas que se perciben pesadas o poco activas. Lo que conviene evitar es ubicarlo justo detrás del escritorio, ya que puede generar una sensación incómoda de movimiento constante o distracción.

Otro aspecto clave es lo que el espejo refleja. En feng shui, todo lo que se duplica cobra relevancia. Si apunta hacia papeles acumulados, cables visibles o superficies saturadas, ese desorden se intensifica. Si refleja una zona despejada, luz natural o elementos bien organizados, refuerza la claridad del espacio. Es un ajuste simple, pero con impacto directo en cómo se percibe la oficina.

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Por qué un espejo octagonal mejora la energía de tu oficina, según el feng shui y Miranda Priestly

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Más allá de la interpretación energética, hay un efecto evidente pues mejora la luz y modifica la percepción del tamaño. En oficinas pequeñas o cerradas, un espejo bien colocado puede hacer que el espacio se sienta menos rígido. La forma octagonal añade un contraste frente a las líneas rectas de escritorios, muros y muebles, lo que rompe la monotonía visual sin necesidad de recargar.

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El espejo octagonal de Miranda Priestly

Cortesía

No se trata de llenar la oficina de símbolos, sino de elegir piezas que tengan una función clara. El espejo octagonal trabaja desde la discreción: no domina el espacio, pero sí cambia la forma en la que se experimenta. En un entorno donde la concentración y la toma de decisiones son constantes, ese tipo de ajustes termina siendo más relevante de lo que parece.

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