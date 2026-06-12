Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

Los dos suplementos que las girls de 30+ están sumando a su rutina de bienestar

Vitamina D y omega-3 aparecen cada vez con más frecuencia en conversaciones sobre energía, salud ósea y bienestar integral

Junio 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-picasjoe-11348080.jpg

Los dos suplementos que las girls de 30+ están sumando a su rutina de bienestar

AKARADECH-JOE

Cumplir 30 no significa que el cuerpo cambie de la noche a la mañana, pero sí suele coincidir con una etapa en la que muchas mujeres empiezan a prestar más atención a hábitos que antes parecían secundarios. Dormir mejor, mantener la masa muscular, cuidar la salud cardiovascular y preservar la densidad ósea dejan de ser objetivos lejanos para convertirse en parte de una conversación cotidiana sobre bienestar. En ese contexto, algunos suplementos han ganado protagonismo, aunque los especialistas insisten en que ninguno sustituye una alimentación equilibrada ni debe consumirse sin considerar las necesidades individuales.

También te interesa...
Las vitaminas exactas para una melena espectacular
Wellness
Las vitaminas exactas para una melena espectacular
Junio 01, 2016
 · 
Harper’s Bazaar
30 Señales de que no estás obteniendo suficientes vitaminas
Wellness
30 Señales de que no estás obteniendo suficientes vitaminas
Febrero 10, 2018
 · 
Harper’s Bazaar

Vitamina D: mucho más que una aliada para los huesos

La vitamina D es uno de los nutrientes que más interés ha despertado en los últimos años. Aunque el organismo puede producirla mediante la exposición solar, diversos factores como el trabajo en interiores, el uso constante de protector solar o una exposición limitada al sol pueden contribuir a niveles insuficientes en algunas personas.

Su papel en la salud ósea es ampliamente conocido porque ayuda a absorber el calcio, pero sus funciones van más allá. También participa en procesos relacionados con la función muscular y el sistema inmunitario.

Por esta razón, muchas mujeres comienzan a prestar atención a sus niveles de vitamina D después de los 30, especialmente cuando llevan estilos de vida que limitan la exposición solar o presentan factores de riesgo para deficiencia.

Eso no significa que todas necesiten suplementarse. La recomendación ideal sigue siendo consultar a un profesional de la salud y, cuando sea necesario, realizar estudios que permitan conocer los niveles reales del organismo.

pexels-fabrizio-lucente-1615313239-27515660.jpg

Vitamina D

Fabrizio Lucente

Omega-3: el suplemento que sigue ganando popularidad

El segundo nombre que aparece con frecuencia en las conversaciones sobre bienestar femenino es el omega-3, particularmente los ácidos grasos EPA y DHA.
Estos nutrientes se encuentran principalmente en pescados grasos como el salmón, las sardinas y la caballa, sin embargo, muchas personas no consumen cantidades suficientes de estos alimentos de manera regular.

Los omega-3 han sido objeto de numerosas investigaciones por su relación con la salud cardiovascular, la función cerebral y la salud ocular. También forman parte de estrategias nutricionales enfocadas en mantener una alimentación equilibrada a largo plazo.

Su popularidad ha crecido porque encaja con una visión más amplia del bienestar, una que no busca soluciones rápidas sino hábitos sostenibles que acompañen distintas etapas de la vida.
Lo que debes saber antes de comprar cualquier suplemento
La creciente popularidad de ciertos suplementos ha generado la impresión de que todas las mujeres deberían tomarlos. Sin embargo, la realidad es más compleja.

pexels-ruandom-zhong-2511204-7780068.jpg

Los dos suplementos que las girls de 30+ están sumando a su rutina de bienestar

Ruandom

Las necesidades nutricionales cambian según la edad, la alimentación, el nivel de actividad física, los antecedentes médicos y factores individuales. Una persona puede beneficiarse de un suplemento determinado, mientras que otra podría obtener todo lo necesario a través de la dieta.

También es importante recordar que natural no significa automáticamente necesario. Los suplementos pueden interactuar con medicamentos o resultar innecesarios si no existe una deficiencia o una necesidad específica.

La tendencia detrás del interés por estos suplementos

Más que una moda pasajera, el creciente interés por la vitamina D y el omega-3 refleja una transformación en la forma en que muchas mujeres abordan el bienestar después de los 30. La conversación ya no gira únicamente alrededor de la apariencia física, sino también de aspectos como la energía diaria, la salud futura y la calidad de vida.

Por eso estos dos suplementos aparecen con frecuencia en rutinas de bienestar contemporáneas. No porque sean una solución universal, sino porque forman parte de una conversación más amplia sobre cómo cuidar el cuerpo con una perspectiva de largo plazo.

vitaminas bienestar
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
pexels-enginakyurt-1441120.jpg
Wellness
Antes de tirar esa botella de aceite de oliva, prueba estas alternativas que pueden sorprenderte
Junio 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-melinda-madai-123395331-35026539.jpg
Wellness
¿El azúcar envejece la piel más rápido? Esto dice la ciencia
Mayo 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-erik-garcia-224804360-15298449.jpg
Wellness
Plancha abdominal para principiantes: la forma correcta de hacerla sin terminar con dolor de espalda
Mayo 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-nadin-sh-78971847-17292508.jpg
Wellness
5 hábitos de alimentación que impactan en tu estado de ánimo
Mayo 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-andrea-prochilo-3062027-13921388.jpg
Wellness
Este es el mejor momento del día para comer fibra
La hora en la que consumes fibra puede influir en digestión, energía, saciedad e incluso en cómo responde el cuerpo durante la noche
Mayo 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-joan-sanchez-484324469-15968865.jpg
Wellness
Bañarte con agua fría o caliente no tiene el mismo efecto en tu cuerpo
La temperatura del agua influye en la energía, el sueño, la piel y hasta la tensión muscular, pero no todas funcionan igual a cualquier hora del día
Mayo 22, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-anna-nekrashevich-8058661.jpg
Wellness
Los tés que realmente ayudan con la inflamación y no dependen del discurso detox
Jengibre, menta, cúrcuma o té verde: algunas infusiones sí pueden ayudar con digestión pesada y retención, pero no por las razones que suelen venderse en redes
Mayo 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-roman-odintsov-8528334.jpg
Wellness
SOMP: por qué algunas mujeres tienen más dificultad para perder grasa incluso entrenando
SOMP está cambiando la conversación sobre metabolismo femenino, grasa abdominal y resistencia a la insulina. La dificultad para perder peso no siempre depende únicamente de dieta y ejercicio
Mayo 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García