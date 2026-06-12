Los dos suplementos que las girls de 30+ están sumando a su rutina de bienestar

Cumplir 30 no significa que el cuerpo cambie de la noche a la mañana, pero sí suele coincidir con una etapa en la que muchas mujeres empiezan a prestar más atención a hábitos que antes parecían secundarios. Dormir mejor, mantener la masa muscular, cuidar la salud cardiovascular y preservar la densidad ósea dejan de ser objetivos lejanos para convertirse en parte de una conversación cotidiana sobre bienestar. En ese contexto, algunos suplementos han ganado protagonismo, aunque los especialistas insisten en que ninguno sustituye una alimentación equilibrada ni debe consumirse sin considerar las necesidades individuales.

Vitamina D: mucho más que una aliada para los huesos

La vitamina D es uno de los nutrientes que más interés ha despertado en los últimos años. Aunque el organismo puede producirla mediante la exposición solar, diversos factores como el trabajo en interiores, el uso constante de protector solar o una exposición limitada al sol pueden contribuir a niveles insuficientes en algunas personas.

Su papel en la salud ósea es ampliamente conocido porque ayuda a absorber el calcio, pero sus funciones van más allá. También participa en procesos relacionados con la función muscular y el sistema inmunitario.

Por esta razón, muchas mujeres comienzan a prestar atención a sus niveles de vitamina D después de los 30, especialmente cuando llevan estilos de vida que limitan la exposición solar o presentan factores de riesgo para deficiencia.

Eso no significa que todas necesiten suplementarse. La recomendación ideal sigue siendo consultar a un profesional de la salud y, cuando sea necesario, realizar estudios que permitan conocer los niveles reales del organismo.

Vitamina D Fabrizio Lucente

Omega-3: el suplemento que sigue ganando popularidad

El segundo nombre que aparece con frecuencia en las conversaciones sobre bienestar femenino es el omega-3, particularmente los ácidos grasos EPA y DHA.

Estos nutrientes se encuentran principalmente en pescados grasos como el salmón, las sardinas y la caballa, sin embargo, muchas personas no consumen cantidades suficientes de estos alimentos de manera regular.

Los omega-3 han sido objeto de numerosas investigaciones por su relación con la salud cardiovascular, la función cerebral y la salud ocular. También forman parte de estrategias nutricionales enfocadas en mantener una alimentación equilibrada a largo plazo.

Su popularidad ha crecido porque encaja con una visión más amplia del bienestar, una que no busca soluciones rápidas sino hábitos sostenibles que acompañen distintas etapas de la vida.

Lo que debes saber antes de comprar cualquier suplemento

La creciente popularidad de ciertos suplementos ha generado la impresión de que todas las mujeres deberían tomarlos. Sin embargo, la realidad es más compleja.

Los dos suplementos que las girls de 30+ están sumando a su rutina de bienestar Ruandom

Las necesidades nutricionales cambian según la edad, la alimentación, el nivel de actividad física, los antecedentes médicos y factores individuales. Una persona puede beneficiarse de un suplemento determinado, mientras que otra podría obtener todo lo necesario a través de la dieta.

También es importante recordar que natural no significa automáticamente necesario. Los suplementos pueden interactuar con medicamentos o resultar innecesarios si no existe una deficiencia o una necesidad específica.

La tendencia detrás del interés por estos suplementos

Más que una moda pasajera, el creciente interés por la vitamina D y el omega-3 refleja una transformación en la forma en que muchas mujeres abordan el bienestar después de los 30. La conversación ya no gira únicamente alrededor de la apariencia física, sino también de aspectos como la energía diaria, la salud futura y la calidad de vida.

Por eso estos dos suplementos aparecen con frecuencia en rutinas de bienestar contemporáneas. No porque sean una solución universal, sino porque forman parte de una conversación más amplia sobre cómo cuidar el cuerpo con una perspectiva de largo plazo.