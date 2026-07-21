Si solo pudieras elegir cinco verduras, estas serían las más completas

Las verduras son una pieza clave de cualquier alimentación equilibrada, pero algunas destacan por su extraordinario aporte de nutrientes. Aunque lo ideal es consumir una gran variedad de vegetales, existen opciones que concentran una mayor cantidad de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes en una sola porción, por lo que los especialistas en nutrición recomiendan incorporarlas con frecuencia.

Espinacas

La espinaca encabeza la lista gracias a su contenido de vitaminas A, C y K, además de ácido fólico, hierro y magnesio. También aporta antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, relacionados con la salud visual. Es una verdura muy versátil que puede consumirse cruda, salteada o al vapor.

Brócoli

Otra imprescindible es el brócoli, considerado uno de los vegetales más nutritivos. Es rico en fibra, vitamina C, vitamina K y ácido fólico, además de contener compuestos antioxidantes propios de las crucíferas. Consumirlo al vapor ayuda a conservar mejor sus nutrientes y es una forma sencilla de añadirlo a la dieta.

Espinacas Pexels

Pimiento rojo

El pimiento rojo también merece un lugar en esta selección. Destaca por su elevado contenido de vitamina C, incluso superior al de algunos cítricos, además de aportar betacarotenos, que el organismo transforma en vitamina A. Su sabor dulce permite disfrutarlo tanto crudo como cocinado.

Zanahoria

La zanahoria es otra de las verduras más completas gracias a su riqueza en betacarotenos, esenciales para la salud de la vista, la piel y el sistema inmunológico. Además, contiene fibra y potasio, por lo que resulta una excelente opción para acompañar cualquier comida o como snack saludable.

Zanahoria Pexels

Kale

Finalmente, la kale o col rizada sobresale por su gran concentración de vitaminas A, C y K, así como calcio, fibra y antioxidantes. Aunque su sabor es más intenso que el de otras hojas verdes, puede incorporarse fácilmente en ensaladas, salteados o sopas.

Los expertos recuerdan que ninguna verdura por sí sola aporta todos los nutrientes que el cuerpo necesita, pero incluir estas cinco de forma habitual puede ayudar a mejorar la calidad de la alimentación. La clave sigue siendo mantener una dieta variada, donde frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y proteínas de calidad formen parte del menú diario.