5 cosas que debes revisar con tu médico antes de empezar Ozempic

Una consulta médica debería comenzar mucho antes de la primera inyección de Ozempic. Aunque el medicamento ha ganado popularidad por sus resultados en el control de la diabetes tipo 2 y, en algunos casos, en el tratamiento de la obesidad, no todas las personas son candidatas y tampoco todas obtendrán los mismos beneficios. Una valoración completa permite identificar riesgos, establecer objetivos realistas y reducir la posibilidad de efectos adversos que podrían prevenirse con una buena preparación.

Confirma si realmente eres candidata al tratamiento

El primer paso no consiste en calcular cuántos kilos deseas perder, sino en determinar si Ozempic es una opción adecuada para tu situación clínica. La decisión depende de factores como el índice de masa corporal, la presencia de diabetes tipo 2, enfermedades asociadas al exceso de peso y el historial médico de cada paciente.

También es importante hablar con el especialista sobre los tratamientos que ya has intentado. En algunos casos, cambios en la alimentación, actividad física o estrategias diferentes pueden ser suficientes antes de considerar un medicamento de este tipo. La evaluación médica ayuda a definir cuál es el tratamiento con mayor probabilidad de ofrecer beneficios frente a los posibles riesgos.

Habla de tus antecedentes médicos y de los medicamentos que utilizas

Una consulta completa debe incluir información sobre enfermedades previas, cirugías, alergias y todos los medicamentos o suplementos que tomas de forma habitual. Algunos antecedentes requieren especial atención, como haber presentado pancreatitis, enfermedades de la vesícula biliar o antecedentes personales o familiares de determinados tipos de cáncer de tiroides.

Si existe un embarazo, planes de embarazo o periodo de lactancia, también es fundamental comentarlo antes de iniciar cualquier tratamiento. Estos datos permiten al médico valorar si Ozempic es apropiado o si conviene optar por otra estrategia.

Prepara tu alimentación antes de la primera dosis

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que el medicamento hará todo el trabajo por sí solo. En realidad, la alimentación sigue siendo una parte esencial del tratamiento.

Muchos pacientes experimentan náuseas o sensación de saciedad durante las primeras semanas. Por ello, suele ser útil planificar comidas de menor volumen, priorizar alimentos ricos en proteínas, mantener una adecuada hidratación y limitar, especialmente al inicio, preparaciones muy grasas o abundantes que pueden aumentar las molestias digestivas.

5 cosas que debes revisar con tu médico antes de empezar Ozempic

Pexels

Habla sobre cómo proteger tu masa muscular

La pérdida de peso no siempre significa una mejor composición corporal. Cuando una reducción importante de peso ocurre sin suficiente proteína o sin entrenamiento de fuerza, también puede disminuir la masa muscular.

Por esa razón, cada vez más especialistas recomiendan acompañar el tratamiento con ejercicios de resistencia adaptados a las condiciones de cada persona y un consumo adecuado de proteínas. El objetivo no es únicamente bajar de peso, sino conservar la fuerza, el metabolismo y la funcionalidad del organismo durante el proceso.

Define un plan de seguimiento y expectativas realistas

Ozempic no ofrece resultados idénticos para todos los pacientes ni produce cambios de un día para otro. La respuesta al tratamiento depende de múltiples factores, entre ellos la alimentación, el nivel de actividad física, la dosis indicada y la constancia.

Antes de comenzar, conviene acordar con el médico cómo será el seguimiento: cada cuánto habrá consultas, qué parámetros se evaluarán, cuándo será necesario realizar estudios de laboratorio y qué síntomas requieren atención inmediata. Contar con un plan permite detectar oportunamente cualquier efecto secundario y realizar ajustes cuando sea necesario.

5 cosas que debes revisar con tu médico antes de empezar Ozempic Catherine McQueen/Getty Images

El tratamiento comienza antes de la primera aplicación

El creciente interés por Ozempic refleja el deseo de encontrar herramientas eficaces para mejorar la salud y controlar el peso, sin embargo, ningún medicamento sustituye la importancia de una valoración médica individualizada. La conversación previa con el especialista es tan importante como el tratamiento mismo, porque permite construir una estrategia adaptada a las necesidades de cada persona.

Empezar con información clara, expectativas realistas y un plan de seguimiento bien definido no solo favorece mejores resultados; también ayuda a que el proceso sea más seguro y sostenible a largo plazo.