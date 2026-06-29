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7 hábitos que ayudan a cuidar tu microbiota intestinal

Estos hábitos respaldados por la ciencia pueden favorecer una microbiota diversa y contribuir al bienestar digestivo y general

Junio 28, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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7 hábitos que ayudan a cuidar tu microbiota intestinal

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El intestino no solo es responsable de la digestión, hoy la ciencia sabe que también alberga billones de microorganismos que influyen en procesos tan diversos como el metabolismo, el sistema inmunológico e incluso la salud mental. Cuidar la microbiota intestinal no implica seguir dietas de moda ni comprar suplementos costosos, basta con adoptar pequeños cambios en la alimentación y el estilo de vida para marcar una diferencia importante.

La microbiota intestinal está formada por bacterias, hongos, virus y otros microorganismos que viven de forma natural en el tracto digestivo. Cuando existe un equilibrio entre ellos, contribuyen a la digestión, producen vitaminas, ayudan a fortalecer las defensas y mantienen la barrera intestinal, sin embargo, factores como una alimentación rica en ultraprocesados, el estrés crónico, la falta de sueño o el uso innecesario de antibióticos pueden alterar ese ecosistema.
Estos son algunos hábitos que los especialistas recomiendan para mantener una microbiota saludable.

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1. Consume más alimentos ricos en fibra

La fibra es el principal alimento de muchas bacterias beneficiosas que viven en el intestino. Cuando fermentan este nutriente producen ácidos grasos de cadena corta, compuestos relacionados con una mejor salud intestinal y una menor inflamación.
Las mejores fuentes son:

  • Frutas frescas
  • Verduras
  • Legumbres
  • Avena
  • Semillas
  • Frutos secos
  • Cereales integrales

Los expertos recomiendan aumentar el consumo de fibra de manera gradual y acompañarlo con suficiente agua para evitar molestias digestivas.

2. Agrega alimentos fermentados a tu dieta

No todos los alimentos fermentados contienen probióticos vivos, pero varios de ellos pueden aportar microorganismos beneficiosos.
Entre las opciones más estudiadas se encuentran:

  • Yogur natural con cultivos vivos
  • Kéfir
  • Chucrut sin pasteurizar
  • Kimchi
  • Miso
  • Kombucha elaborada correctamente

Aunque no son indispensables, pueden formar parte de una alimentación variada que favorezca la diversidad de la microbiota.

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3. Come una mayor variedad de alimentos vegetales

La diversidad también importa. Investigaciones han encontrado que las personas que consumen una amplia variedad de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y especias suelen presentar una microbiota más diversa, un indicador asociado con una mejor salud intestinal.
En lugar de consumir siempre los mismos vegetales, intenta incorporar nuevos ingredientes cada semana.

4. Reduce el consumo de ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados suelen contener grandes cantidades de azúcares añadidos, grasas poco saludables, sodio y aditivos que desplazan el consumo de alimentos frescos ricos en fibra.
No significa eliminarlos por completo, pero sí procurar que la mayor parte de la alimentación esté basada en alimentos mínimamente procesados.

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5. Evita tomar antibióticos cuando no son necesarios

Los antibióticos pueden salvar vidas cuando están indicados, pero también eliminan bacterias beneficiosas del intestino.
Por ello, las principales organizaciones médicas recomiendan utilizarlos únicamente bajo prescripción médica y completar el tratamiento según las indicaciones, evitando la automedicación.

6. Dormir bien también beneficia al intestino

Cada vez existe más evidencia de que el sueño y la microbiota mantienen una relación estrecha. Dormir pocas horas o tener horarios irregulares puede alterar el equilibrio de los microorganismos intestinales y favorecer procesos inflamatorios.
Los especialistas aconsejan procurar entre siete y nueve horas de sueño de calidad cada noche en la mayoría de los adultos.

7. Mantén el estrés bajo control

El intestino y el cerebro están conectados a través del llamado eje intestino-cerebro. El estrés crónico puede modificar la composición de la microbiota y, al mismo tiempo, las alteraciones intestinales pueden influir en el estado de ánimo.
Actividades como caminar, hacer ejercicio regularmente, practicar meditación, realizar ejercicios de respiración o simplemente dedicar tiempo al descanso pueden beneficiar tanto la salud mental como la digestiva.

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¿Vale la pena tomar probióticos?

Aunque los probióticos se han popularizado en los últimos años, no todas las personas necesitan consumirlos. Los especialistas señalan que sus beneficios dependen de la cepa utilizada, la dosis y el objetivo específico para el que fueron estudiados.
En personas sanas, una alimentación rica en fibra, frutas, verduras, legumbres y alimentos fermentados suele ser la estrategia más efectiva para favorecer una microbiota diversa.
Si existen enfermedades digestivas, síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal o si se han recibido tratamientos prolongados con antibióticos, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento.

Un intestino sano empieza con hábitos cotidianos

La microbiota intestinal cambia constantemente en respuesta a lo que comemos, cómo dormimos y el estilo de vida que llevamos. No existe un alimento milagroso ni un suplemento capaz de transformarla por sí solo, pero sí un conjunto de hábitos que, mantenidos en el tiempo, ayudan a crear un entorno favorable para las bacterias beneficiosas.
Más que buscar soluciones rápidas, la evidencia científica apunta a una idea sencilla: una alimentación variada, rica en alimentos vegetales y acompañada de actividad física, buen descanso y manejo del estrés sigue siendo la mejor estrategia para cuidar la salud intestinal desde dentro.

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