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Pierde el miedo a mostrar tu cuerpo durante el verano

La ropa de verano no tiene que adaptarse a una silueta ideal: elegir cortes, texturas y proporciones que hagan sentir cómoda a cada persona puede cambiar por completo la relación con el cuerpo

Agosto 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Pierde el miedo a mostrar tu cuerpo durante el verano

Pexels

Mostrar más piel durante el verano puede despertar inseguridades que tienen poco que ver con la ropa y mucho con la forma en que aprendimos a mirar nuestro cuerpo. Shorts, vestidos sin mangas, bikinis y prendas ajustadas suelen convertirse en una especie de examen frente al espejo, cuando en realidad deberían cumplir la función de acompañar los días de calor y permitirnos vestir como queremos.

El cuerpo no necesita estar listo para el verano

La idea de que existe un cuerpo específico para usar determinada ropa sigue apareciendo cada temporada, desde campañas que privilegian ciertas siluetas hasta conversaciones sobre dietas rápidas antes de las vacaciones. El problema no está en querer cambiar hábitos o sentirse mejor físicamente, sino en convertir esas decisiones personales en una condición para poder disfrutar del verano.
Esperar a tener otro cuerpo para usar una falda corta, un traje de baño o un top puede terminar posponiendo experiencias que no regresan. La ropa no debería funcionar como recompensa después de alcanzar una medida determinada. Puede ser, sencillamente, una herramienta para expresar personalidad y elegir qué queremos mostrar.

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Vestirse desde la comodidad cambia la percepción

Una manera más práctica de perder el miedo a mostrar el cuerpo consiste en empezar por prendas que generen seguridad. No necesariamente tienen que ser holgadas. Un vestido con una silueta definida, un pantalón de tiro alto o un top con buen soporte pueden resultar más cómodos que una prenda amplia elegida únicamente para esconderse.
También ayuda prestar atención a los materiales. El lino, el algodón ligero y las mezclas transpirables permiten construir looks frescos sin sacrificar comodidad. En trajes de baño, los cortes de cintura alta, los tops estructurados o las piezas con mayor cobertura pueden funcionar como puntos intermedios para quienes todavía no se sienten preparadas para llevar diseños más descubiertos.

Mostrar piel no significa enseñar de más

La sensualidad tampoco depende de cuánto cuerpo queda al descubierto. Un vestido con espalda abierta puede resultar más interesante que un escote profundo; unas piernas descubiertas pueden convertirse en el punto central de un conjunto acompañado por una camisa amplia; un hombro al descubierto puede cambiar por completo una silueta.
Pensar el look por zonas permite recuperar cierto control sobre la imagen personal. La pregunta deja de ser “¿qué partes de mi cuerpo debería ocultar?” y puede convertirse en “¿qué quiero destacar hoy?”. Ese pequeño cambio modifica la relación con la ropa porque coloca la decisión nuevamente en quien la lleva.

princesa diana trajes de baño

Getty images

El espejo también necesita una pausa

Compararse constantemente con fotografías de otras personas puede distorsionar la percepción del propio cuerpo. Las imágenes que vemos en redes sociales suelen incluir poses, iluminación, encuadres, selección de fotografías y, en algunos casos, edición digital. Tomarlas como referencia absoluta para decidir cómo debería verse un cuerpo real resulta poco razonable.
Una estrategia más útil consiste en observar cómo cambia la seguridad personal cuando se deja de buscar aprobación inmediata. Caminar, sentarse, entrar al agua o salir a comer con un vestido que realmente gusta puede convertirse en una experiencia mucho más importante que cómo se ve la prenda en una fotografía.

Elegir desde el deseo, no desde la corrección

El verano ofrece una oportunidad para recuperar una relación más espontánea con la ropa. Vestir un bikini porque se quiere nadar, llevar unos shorts porque hace calor o elegir un vestido transparente para una noche especial no debería requerir justificar el cuerpo que existe debajo.
La confianza tampoco aparece necesariamente antes de ponerse una prenda. Muchas veces llega después de utilizarla, moverse con ella y comprobar que no ocurre nada extraordinario por mostrar una parte del cuerpo que durante años aprendimos a esconder.

Rutina de belleza verano

Quizá la forma más interesante de vestir este verano sea dejar de preguntarse si el cuerpo cumple con las condiciones para llevar una determinada prenda y empezar a preguntarse algo mucho más personal: ¿me gusta cómo me siento cuando la llevo? Ahí comienza una relación con la ropa mucho menos condicionada por la mirada ajena y mucho más cercana al verdadero placer de vestirse.

playa Verano cuerpo
Eurídice Aiymet Garavito García
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