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¿Cómo elegir el labial perfecto para iluminar tu rostro este verano 2026?

Los subtonos de la piel, la intensidad del color y el acabado pueden cambiar por completo la forma en que un labial se integra al rostro bajo la luz del verano

Agosto 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
MSGM - Backstage - Milan Fashion Week Fall/Winter 2020-2021

¿Cómo elegir el labial perfecto para iluminar tu rostro este verano 2026?

Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

El labial adecuado puede cambiar la percepción del rostro sin necesidad de modificar el resto del maquillaje. Para el verano 2026, la elección se aleja de buscar un único tono universal y presta más atención a la relación entre subtono de piel, color de labios y acabado. Los rojos tomate, rosas guayaba, berries translúcidos y nudes cálidos conviven con fórmulas más ligeras y efectos difuminados que permiten adaptar el color a la luz natural.

El primer paso: reconocer el subtono de la piel

Antes de elegir un labial, conviene distinguir entre tono y subtono. El primero corresponde al color superficial de la piel; el segundo describe la tendencia cálida, fría o neutra que permanece debajo de ella. Esta diferencia explica por qué un mismo rojo puede verse vibrante en una persona y apagado en otra.
Una forma sencilla de orientarse es observar las venas de la muñeca: si predominan los matices verdes, suele existir una tendencia cálida; si se perciben más azules o violetas, puede tratarse de un subtono frío. Cuando resulta difícil distinguirlos, probablemente exista un subtono neutro. También ayuda observar qué ocurre con el dorado y el plateado: si ambos funcionan de manera equilibrada, la piel puede admitir una gama mucho más amplia.

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Los tonos cálidos que favorecen el verano

Los rojos tomate y anaranjados funcionan especialmente bien sobre pieles cálidas porque comparten ese componente amarillo que aporta sensación de luminosidad. En lugar de endurecer las facciones, pueden dar al rostro una apariencia más viva, sobre todo cuando el resto del maquillaje permanece ligero.
Los tonos coral, durazno y rosa guayaba ofrecen una alternativa menos intensa. Son particularmente interesantes durante el día porque mantienen el efecto de un rostro fresco sin exigir un maquillaje elaborado alrededor. Para pieles medias y oscuras, los corales más saturados y los rosas cálidos pueden conservar mejor su presencia visual que las versiones demasiado pálidas.

¿Y si tu piel tiene un subtono frío?

Aquí entran los rojos azulados, frambuesas, cerezas y berries. Estos colores crean un contraste limpio con la piel y pueden aportar luminosidad sin recurrir a tonos anaranjados. Un berry translúcido, además, permite controlar la intensidad pues con una sola capa produce un efecto de labios teñidos, mientras varias capas construyen un color más definido.
Los rosas fríos también funcionan, aunque conviene evitar los tonos excesivamente blanquecinos si la intención es iluminar el rostro. Un rosa con suficiente pigmento aporta mayor dimensión y evita que el labial se pierda frente a la luz natural.

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¿Cómo elegir el labial perfecto para iluminar tu rostro este verano 2026?

Getty images

El acabado también cambia el resultado

El color no es el único elemento que determina cómo se ve un labial. Durante 2026, los acabados sheer, glossy y difuminados han ganado espacio frente a la idea de una boca perfectamente delineada. El efecto de labios mordidos, con el pigmento concentrado hacia el centro y los bordes suavizados, resulta especialmente apropiado para el verano porque aporta color sin crear una sensación demasiado rígida.
El acabado brillante también puede favorecer la percepción de volumen, mientras que un labial satinado ofrece una alternativa más pulida sin la intensidad visual de un mate tradicional. Los mates, por su parte, siguen teniendo espacio, especialmente en fórmulas ligeras y cómodas que no dejan la sensación pesada asociada con algunas texturas de larga duración.

Cómo encontrar tu tono sin equivocarte

La prueba definitiva debería hacerse con luz natural y, siempre que sea posible, directamente sobre los labios. La piel de la mano no tiene exactamente el mismo tono ni la misma pigmentación, por lo que puede alterar la percepción del color.
También vale la pena considerar el efecto que se busca. Un nude cálido puede devolver dimensión a un maquillaje minimalista; un coral puede aportar energía; un rojo tomate convierte los labios en el punto focal; mientras que un berry translúcido ofrece una alternativa más sutil. El labial perfecto no necesariamente es el que más llama la atención en la barra, sino aquel que consigue que el rostro se vea equilibrado cuando entra en contacto con la luz.

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¿Cómo elegir el labial perfecto para iluminar tu rostro este verano 2026?

Getty images

Este verano, la elección más interesante no está en seguir una paleta rígida, sino en entender qué sucede cuando el color se encuentra con la piel. Ahí es donde un labial deja de ser simplemente maquillaje y empieza a funcionar como una herramienta precisa para modificar la expresión del rostro.

labial Verano
Eurídice Aiymet Garavito García
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