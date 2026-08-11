Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

Qué comer después del gimnasio si quieres ganar músculo

Proteína, carbohidratos, hidratación y el momento de comer pueden marcar una diferencia en la recuperación después de una sesión de ejercicio

Agosto 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Queen Letizia Of Spain Visits The Adolfo Domínguez Fashion House On The Occasion Of His 50Th Anniversary

Qué comer después del gimnasio si quieres ganar músculo

Carlos Alvarez/Getty Images

Después del gimnasio, la comida tiene una función concreta: ayudar al cuerpo a recuperarse del esfuerzo y aportar los nutrientes necesarios para reparar el tejido muscular y reponer energía. Para conseguirlo no hace falta recurrir automáticamente a un batido de proteína ni comer en cuanto termina la última serie. Una combinación adecuada de proteína, carbohidratos y líquidos suele ser suficiente para construir una buena comida postentrenamiento.

La proteína es la prioridad

El entrenamiento de fuerza genera un estímulo que el organismo necesita reparar. Por eso, consumir suficiente proteína durante el día resulta especialmente importante cuando el objetivo es ganar o conservar masa muscular.
Huevos, pollo, pescado, atún, yogur griego, queso cottage, leche, tofu y legumbres son algunas de las opciones más sencillas. También puede utilizarse proteína en polvo cuando resulta práctica, aunque no es indispensable si la alimentación ya cubre las necesidades proteicas.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-479.jpg
Wellness
La razón por la que debes incluir superalimentos a tu dieta
Octubre 09, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-426.jpg
Wellness
6 errores que estás cometiendo al ponerte a dieta
Abril 14, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Para una comida después del ejercicio, una porción que aporte aproximadamente 20 a 30 gramos de proteína puede funcionar como referencia general para muchas personas, aunque las necesidades reales dependen del peso corporal, la edad, el entrenamiento y el consumo total de proteína durante el día.

No elimines los carbohidratos después de entrenar

Si entrenas para perder grasa, probablemente hayas escuchado que conviene evitar los carbohidratos después del gimnasio. La realidad es menos tajante. Durante el ejercicio, especialmente cuando la sesión es intensa o prolongada, el cuerpo utiliza glucógeno como fuente de energía. Los carbohidratos ayudan a reponer esas reservas.
Arroz, papa, avena, tortilla de maíz, pan, pasta, fruta y legumbres pueden formar parte de una comida posterior al entrenamiento. La cantidad dependerá de la intensidad de la sesión, el gasto energético y el objetivo personal. No es lo mismo recuperarse de una hora de pesas que de una sesión larga de cardio.

pexels-nano-erdozain-120534369-19202829.jpg

La proteína es la prioridad

Pexels

Qué comer después de hacer pesas

Una comida sencilla puede combinar una fuente de proteína, un carbohidrato y vegetales. Por ejemplo, pollo con arroz y verduras; huevos con tortillas y aguacate; pescado con papa; o carne magra con arroz y ensalada.
Si no tienes demasiado apetito después de entrenar, un yogur griego con fruta y avena puede ser una alternativa más ligera. También puedes preparar un sándwich de pollo o atún y acompañarlo con una pieza de fruta.
La ventaja de estas combinaciones es que no dependen de productos específicos para funcionar. La recuperación muscular se construye con la alimentación completa, no con un único alimento consumido después de entrenar.

Si haces cardio, cambia la proporción

Después de una sesión cardiovascular larga, los carbohidratos pueden adquirir mayor importancia porque la demanda energética suele ser más elevada. Un bowl de arroz con pollo, un sándwich de pavo con fruta o yogur con plátano y avena pueden ser buenas alternativas.
En cambio, después de una sesión breve de cardio de intensidad moderada, no necesariamente necesitas aumentar considerablemente la cantidad de comida. El contexto de toda la alimentación diaria sigue siendo más importante que una sola comida.

pexels-ali-dashti-506667798-23221027.jpg

No elimines los carbohidratos después de entrenar

Pexels

¿Cuánto tiempo tienes para comer?

No necesitas correr a la cocina apenas termina el entrenamiento. La famosa idea de que existe una ventana de apenas unos minutos para consumir proteína simplifica demasiado el proceso de recuperación. Si comiste antes de entrenar, todavía hay nutrientes disponibles durante las horas posteriores. Lo importante es que la alimentación del día aporte suficiente energía y proteína y que exista cierta regularidad en las comidas.

Tampoco olvides el agua

La hidratación forma parte de la recuperación. Después de entrenar conviene reponer los líquidos que se perdieron durante la sesión, especialmente si hubo mucho calor, sudoración abundante o ejercicio prolongado.
Para la mayoría de los entrenamientos cotidianos, el agua suele ser suficiente. Las bebidas con electrolitos pueden tener más sentido durante sesiones largas, intensas o realizadas en condiciones de mucho calor.

Ejercicio rutina de ejercicios
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Dumbbell and towel on white background
Wellness
¿En cuánto tiempo empiezan a notarse los resultados del gimnasio?
Agosto 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
A silhouette of a woman practicing Pilates on a reformer machine, her body arched gracefully against a backlit window.
Wellness
¿En cuánto tiempo pierdes músculo y condición física al dejar de entrenar?
Agosto 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Empowered fit woman with hands on hips posing.
Wellness
Los errores más comunes al hacer ayuno intermitente que están saboteando tus objetivos
Julio 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - April 2026
Wellness
Fisioterapeuta o quiropráctico: cuál necesitas si entrenas todos los días
Julio 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman relaxing in armchair by window enjoying morning sun
Wellness
Ejercicios de respiración para enfrentar la ansiedad
Controlar la respiración puede ayudar a reducir la intensidad de la respuesta al estrés en pocos minutos. Estas técnicas sencillas favorecen una sensación de calma y pueden incorporarse fácilmente a la rutina diaria
Julio 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-polina-tankilevitch-4519048.jpg
Wellness
Si solo pudieras elegir cinco verduras, estas serían las más completas
Estas cinco verduras destacan por su contenido de vitaminas, minerales y fibra, por lo que los expertos recomiendan incluirlas con frecuencia en una alimentación saludable
Julio 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 - Day 4
Wellness
Qué alimentos evitar si quieres reducir la celulitis (spoiler: no solo es el azúcar)
La alimentación influye en la apariencia de la celulitis más de lo que imaginas. Estos son los alimentos que conviene moderar y los hábitos que favorecen una piel más firme
Julio 18, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
A young woman applies vivid makeup to a model in a chic studio setting during a creative shoot
Wellness
La psicología detrás del cambio de look después de una ruptura amorosa
Modificar el cabello, renovar el clóset o experimentar con una nueva imagen puede responder a un mecanismo psicológico relacionado con la identidad, el control y la adaptación a una nueva etapa de vida
Julio 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García