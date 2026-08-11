Qué comer después del gimnasio si quieres ganar músculo

Después del gimnasio, la comida tiene una función concreta: ayudar al cuerpo a recuperarse del esfuerzo y aportar los nutrientes necesarios para reparar el tejido muscular y reponer energía. Para conseguirlo no hace falta recurrir automáticamente a un batido de proteína ni comer en cuanto termina la última serie. Una combinación adecuada de proteína, carbohidratos y líquidos suele ser suficiente para construir una buena comida postentrenamiento.

La proteína es la prioridad

El entrenamiento de fuerza genera un estímulo que el organismo necesita reparar. Por eso, consumir suficiente proteína durante el día resulta especialmente importante cuando el objetivo es ganar o conservar masa muscular.

Huevos, pollo, pescado, atún, yogur griego, queso cottage, leche, tofu y legumbres son algunas de las opciones más sencillas. También puede utilizarse proteína en polvo cuando resulta práctica, aunque no es indispensable si la alimentación ya cubre las necesidades proteicas.

Para una comida después del ejercicio, una porción que aporte aproximadamente 20 a 30 gramos de proteína puede funcionar como referencia general para muchas personas, aunque las necesidades reales dependen del peso corporal, la edad, el entrenamiento y el consumo total de proteína durante el día.

No elimines los carbohidratos después de entrenar

Si entrenas para perder grasa, probablemente hayas escuchado que conviene evitar los carbohidratos después del gimnasio. La realidad es menos tajante. Durante el ejercicio, especialmente cuando la sesión es intensa o prolongada, el cuerpo utiliza glucógeno como fuente de energía. Los carbohidratos ayudan a reponer esas reservas.

Arroz, papa, avena, tortilla de maíz, pan, pasta, fruta y legumbres pueden formar parte de una comida posterior al entrenamiento. La cantidad dependerá de la intensidad de la sesión, el gasto energético y el objetivo personal. No es lo mismo recuperarse de una hora de pesas que de una sesión larga de cardio.

La proteína es la prioridad Pexels

Qué comer después de hacer pesas

Una comida sencilla puede combinar una fuente de proteína, un carbohidrato y vegetales. Por ejemplo, pollo con arroz y verduras; huevos con tortillas y aguacate; pescado con papa; o carne magra con arroz y ensalada.

Si no tienes demasiado apetito después de entrenar, un yogur griego con fruta y avena puede ser una alternativa más ligera. También puedes preparar un sándwich de pollo o atún y acompañarlo con una pieza de fruta.

La ventaja de estas combinaciones es que no dependen de productos específicos para funcionar. La recuperación muscular se construye con la alimentación completa, no con un único alimento consumido después de entrenar.

Si haces cardio, cambia la proporción

Después de una sesión cardiovascular larga, los carbohidratos pueden adquirir mayor importancia porque la demanda energética suele ser más elevada. Un bowl de arroz con pollo, un sándwich de pavo con fruta o yogur con plátano y avena pueden ser buenas alternativas.

En cambio, después de una sesión breve de cardio de intensidad moderada, no necesariamente necesitas aumentar considerablemente la cantidad de comida. El contexto de toda la alimentación diaria sigue siendo más importante que una sola comida.

No elimines los carbohidratos después de entrenar Pexels

¿Cuánto tiempo tienes para comer?

No necesitas correr a la cocina apenas termina el entrenamiento. La famosa idea de que existe una ventana de apenas unos minutos para consumir proteína simplifica demasiado el proceso de recuperación. Si comiste antes de entrenar, todavía hay nutrientes disponibles durante las horas posteriores. Lo importante es que la alimentación del día aporte suficiente energía y proteína y que exista cierta regularidad en las comidas.

Tampoco olvides el agua

La hidratación forma parte de la recuperación. Después de entrenar conviene reponer los líquidos que se perdieron durante la sesión, especialmente si hubo mucho calor, sudoración abundante o ejercicio prolongado.

Para la mayoría de los entrenamientos cotidianos, el agua suele ser suficiente. Las bebidas con electrolitos pueden tener más sentido durante sesiones largas, intensas o realizadas en condiciones de mucho calor.