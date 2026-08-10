Suscríbete
Síguenos en:
Moda

El regreso de la camisa satinada

De inspiración noventera a pieza esencial del clóset contemporáneo, la camisa satinada encuentra nuevas formas de llevarse con jeans, sastrería y prendas de verano

Agosto 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gucci - Runway & Close-ups - MFW FW2015

El regreso de la camisa satinada: la prenda que vuelve a elevar los looks de 2026

Daniele Venturelli/WireImage

La camisa satinada vuelve a ocupar un lugar privilegiado entre las prendas que mejor resuelven un look sin exigir demasiado esfuerzo. Su regreso no depende únicamente de la nostalgia por los años 90: el interés actual está en su capacidad para mezclar la apariencia pulida del satén con prendas mucho más relajadas, desde jeans hasta pantalones amplios y piezas de inspiración masculina. El resultado es una forma de vestir elegante que funciona tanto de día como después de la puesta de sol.

De prenda nocturna a básico de día

Aunque el satén estuvo asociado principalmente con vestidos de fiesta, lencería y looks de noche, ahora la camisa está cambiando esa percepción porque conserva el brillo característico del tejido, pero lo presenta dentro de una estructura cotidiana.
Una camisa abotonada, de manga larga y silueta ligeramente holgada puede tener una presencia completamente distinta dependiendo de lo que se coloque alrededor. Con pantalones de sastrería adquiere una lectura sofisticada; con denim pierde formalidad y se vuelve mucho más relajada.
Ese contraste es precisamente lo que explica su permanencia. La camisa satinada no necesita construir un conjunto completo por sí misma.

También te interesa...
camisas de mujer botones
Moda
¿Por qué las camisas de mujer tienen los botones del lado izquierdo?
Marzo 23, 2021
 · 
Harper’s Bazaar
destacadas-camisa.jpg
Moda
Así le quitamos la mala fama a la camisa de manga corta
Junio 04, 2019
 · 
Harper’s Bazaar

La inspiración de los años 90 sigue presente

Parte de su atractivo actual tiene relación con la estética de aquella década, cuando las prendas satinadas comenzaron a alejarse de los códigos estrictamente formales.
Las imágenes de celebridades como Madonna, Carolyn Bessette-Kennedy o Gwyneth Paltrow ayudaron a consolidar una idea de elegancia menos rígida: camisas fluidas, pantalones sencillos y una actitud que hacía que una pieza aparentemente sofisticada pareciera parte natural del clóset y en 2026, esa referencia vuelve sin necesidad de copiar literalmente la década. La silueta puede mantenerse sencilla mientras los accesorios y las proporciones actualizan el resultado.

Cómo llevar la camisa satinada sin que parezca demasiado formal

El recurso más sencillo es combinarla con una prenda de textura opuesta, por ejemplo, unos jeans rectos o de pierna amplia reducen inmediatamente la formalidad del satén. También funciona con pantalones de algodón, bermudas o faldas de líneas simples. El contraste entre una superficie brillante y otra más mate evita que el conjunto parezca pensado exclusivamente para una ocasión especial.
Para la oficina, una camisa satinada puede llevarse debajo de un blazer estructurado y con pantalones de sastrería. Por la noche, basta con cambiar los accesorios por unos zapatos más sofisticados y un bolso pequeño.

d93aa9bb833d53b5206526b853c928e5.jpg

El regreso de la camisa satinada

Pinterest

El color cambia por completo la percepción

El negro continúa siendo una opción segura, pero las versiones en tonos suaves ofrecen una interpretación más contemporánea, por ejemplo, colores como marfil, champagne, azul humo, chocolate, verde oliva y rosa empolvado permiten aprovechar el brillo del satén sin recurrir a una pieza demasiado llamativa. Los tonos profundos, por su parte, enfatizan el carácter nocturno del tejido y funcionan especialmente bien durante los meses fríos.
También conviene observar el acabado: un satén excesivamente brillante puede resultar más difícil de combinar durante el día, mientras que las superficies con un reflejo más sutil tienen mayor versatilidad.

95c1467e002092e45077a20015cf99bd.jpg

El regreso de la camisa satinada

Pinterest

La camisa satinada también responde al nuevo lujo cotidiano

Su regreso dice algo interesante sobre la forma en que estamos construyendo nuestros clósets actualmente. Después de varias temporadas dominadas por prendas extremadamente relajadas, existe un interés renovado por piezas que aporten una sensación inmediata de pulcritud sin exigir demasiada elaboración.
La camisa satinada ocupa precisamente ese espacio. Tiene suficiente presencia para transformar un conjunto básico, pero mantiene la facilidad de una camisa clásica.
Por eso funciona mejor cuando no se intenta hacer demasiado con ella. Una buena camisa satinada puede ser el único elemento sofisticado de un conjunto y aun así cambiar por completo su percepción. Esa capacidad de elevar lo cotidiano es, probablemente, la razón por la que esta pieza vuelve a encontrar un lugar tan natural en el guardarropa de 2026.

camisa Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - Barcelona - August 2026
Moda
Secretos para cuidar un bolso de piel y conservar su belleza
Agosto 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Runway - Copenhagen Fashion Week - Spring/Summer 2027 - Day Three
Moda
El color que dominará la primavera-verano 2027, según Copenhagen Fashion Week
Agosto 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - July 2026
Moda
Reglas para vestir elegante aun cuando hace calor
Agosto 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Runway - Copenhagen Fashion Week - Spring/Summer 2027 - Day Four
Moda
Street style de Copenhagen Fashion Week SS27: así se vestirán las expertas en moda durante 2027
Agosto 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Christian Dior Haute Couture Fall 2005, Paris
Moda
Las 7 musas de John Galliano que dieron vida a sus colecciones más memorables
Antes de que los desfiles se convirtieran en grandes espectáculos, John Galliano encontró en siete modelos a las intérpretes perfectas para transformar cada colección en una historia inolvidable
Agosto 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
image (9).png
Moda
Dua Lipa lleva los flecos al centro de la conversación con el vestido que marcará el otoño 2026
El diseño de Ferragamo que la cantante eligió para la premiere de One Night Only en Nueva York reúne varios de los códigos que dominarán la próxima temporada: movimiento, minimalismo y una nueva forma de interpretar el vestido de noche
Agosto 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
image004 (1).png
Moda
Llega a México la maison francesa que transformó el traje de baño en una pieza de lujo
Con más de cinco décadas de historia, ERES aterriza en México con sus colecciones Spring/Summer 2026 de swimwear y lencería, una propuesta que ha convertido el minimalismo francés en un referente del lujo contemporáneo
Agosto 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
British Fashion Designer John Galliano
Moda
La MET Gala 2027 rendirá homenaje a John Galliano con la exposición Horizons
El Costume Institute del Metropolitan Museum dedicará su exposición de primavera de 2027 a John Galliano, con un recorrido que revisará tanto su legado creativo como el episodio que transformó su carrera
Agosto 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García