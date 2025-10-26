Suscríbete
Moda

Cómo llevar el satén durante el día: la tendencia inesperada que conquista el otoño 2025

El satén deja atrás su fama nocturna y se convierte en protagonista de los looks diurnos del otoño 2025. Así lo reinterpretan las pasarelas con piezas tan cómodas como sofisticadas

October 26, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Hamburg - November, 2022

Cómo llevar el satén durante el día: la tendencia inesperada que conquista el otoño 2025

Jeremy Moeller/Getty Images

Durante décadas, el satén fue un tejido reservado para las noches: elegante, seductor y casi siempre ligado a la idea del glam reservado para eventos formales. Sin embargo, las pasarelas de otoño 2025 rompieron ese paradigma con una propuesta audaz: llevar el satén a plena luz del día. Lo que antes parecía una transgresión se ha convertido en el nuevo sinónimo de elegancia relajada.

También te interesa...
03 (2).png
Especiales
Fiona Palomo y el arte de transformarse
October 23, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
INSTAGRAM cover PNG8.png
Especiales
Alejandro Speitzer: Cartas de amor que trascienden el tiempo
September 26, 2025
 · 
María José Guzmán

El resurgimiento del brillo diurno

Firmas como The Row, Chloé, Ferragamo y Bottega Veneta reinterpretaron el satén en clave funcional para el día a día. Lejos de las siluetas de fiesta, lo incorporaron en camisas sueltas, pantalones rectos, faldas midi y abrigos ligeros que brillan suavemente bajo la luz natural. Este nuevo enfoque propone un juego entre la fluidez del tejido y la sobriedad de los cortes, dando como resultado atuendos sofisticados, pero perfectamente usables desde la mañana.
El secreto del éxito está en contrastar texturas, por ejemplo, combinar una blusa de satén con mezclilla cruda o una falda satinada con un suéter de lana gruesa crea un equilibrio entre lujo y cotidianidad. No se trata de atenuar el brillo, sino de reinterpretarlo para la rutina.

f1a0296d19004782103336471beb41bd.jpg

El satén se vuelve un básico de esta temporada

Pinterest

Colores que transforman el efecto

Los tonos champagne, azul humo, verde oliva y terracota dominan esta tendencia. A diferencia del clásico negro o los metálicos, estos colores permiten que el satén respire y se integre sin esfuerzo al guardarropa diurno. Un slip dress en tono cobre con botines o un pantalón satinado color arena con camisa blanca se convierten en looks urbanos y sofisticados sin necesidad de accesorios excesivos.

051a5e1898fde612b7a013075301508d.jpg

Satén para todos los días de otoño 2025

Pinterest

Satén para todos los días

El auge del lujo silencioso también impulsó esta transformación. Las mujeres ya no buscan brillar solo en eventos especiales, sino sentirse elegantes incluso en los momentos más simples. Por eso, el satén se adapta a outfits de oficina, cafés con amigas o paseos de domingo, manteniendo esa sensación de refinamiento natural que antes solo pertenecía a la noche.
Las pasarelas de otoño 2025 no solo validaron su regreso, sino que demostraron que la elegancia no depende del horario. El satén de día es una declaración sutil de seguridad y estilo, una forma de recordar que la sofisticación puede —y debe— sentirse cómoda.

tendencias moda otoño Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
F1 Grand Prix of Mexico
Moda
Las mejores tendencias que vimos en la F1 México 2025
October 26, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
King Charles III And Queen Camilla State Visit To The Holy See - Day Two
Moda
El significado del atuendo de la reina Camila durante su audiencia con el Papa Leo XIV
October 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_482804044_18510605791049800_2368389184933984418_n.jpg
Moda
La pantera de Cartier, el símbolo de independencia que cambió para siempre la joyería
October 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5th Annual Academy Museum Gala - Arrivals
Belleza
El Espresso Girl está de vuelta en 2025 y Hailey Bieber te explica cómo llevarlo con elegancia
October 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_565695991_18534253531016076_6729603627820992345_n.jpg
Moda
El vestido de látex con el que Kylie Jenner llevó el Barbiecore a su punto más extremo
Kylie Jenner volvió a acaparar todas las miradas con un vestido de látex rosa que redefine la sensualidad moderna y confirma que el Barbiecore sigue muy vivo en la moda 2025
October 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
World Premiere Of Hulu's "All's Fair" - Arrivals
Moda
El truco de estilo de Naomi Watts para estilizar la silueta y parecer más alta a cualquier edad
Naomi Watts demuestra que el estilo no tiene edad con un look de Schiaparelli que redefine las proporciones y enseña cómo parecer más alta sin renunciar a la elegancia
October 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - October, 2025
Moda
Chamarras de cuello alto, la tendencia de otoño-invierno perfecta para no pasar frío
Las chamarras de cuello alto o tipo chimenea se imponen como la prenda clave del otoño-invierno para no pasar frío ya que son funcionales, sofisticadas y versátiles
October 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
MM_ARTISANAL_LOOK_29.jpg
Moda
Las tangas con vello púbico de Kim Kardashian y el viejo miedo al cuerpo femenino
El exitoso lanzamiento de Kim Kardashian revivió una conversación sobre los tabúes acerca del cuerpo femenino en el mundo de la moda
October 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García