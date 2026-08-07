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Moda

Reglas para vestir elegante aun cuando hace calor

La elegancia en verano no depende de llevar más capas, sino de elegir mejor los tejidos, las siluetas y la paleta de color. Estos son los recursos que estilistas y editoras de moda utilizan cuando las temperaturas suben

Agosto 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - July 2026

Reglas para vestir elegante aun cuando hace calor

Edward Berthelot/Getty Images

Vestirse bien cuando el termómetro supera los 30 grados suele convertirse en un desafío. Muchas mujeres terminan recurriendo a prendas demasiado informales o, en el extremo contrario, sacrifican comodidad para mantener una imagen más pulida. La solución no pasa por añadir más ropa, sino por entender cómo influyen los materiales, las proporciones y los acabados en la percepción de un look. Esa es la razón por la que, incluso durante las olas de calor, algunas mujeres siguen proyectando una imagen impecable con conjuntos aparentemente sencillos.

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Los tejidos marcan la diferencia mucho antes que el diseño

Una prenda bien confeccionada pierde parte de su atractivo si está hecha con un tejido que retiene el calor.
Lino, algodón, popelina, seda ligera y mezclas con fibras naturales permiten una mejor circulación del aire y ayudan a que la ropa conserve su estructura sin resultar pesada. Además de favorecer la transpiración, estos materiales suelen envejecer mejor con el uso y aportan una textura que eleva cualquier conjunto.
Las fibras sintéticas de baja calidad, en cambio, tienden a acumular calor y humedad, lo que afecta tanto la comodidad como el aspecto general de la prenda.

Las siluetas relajadas transmiten mayor sofisticación

Existe la idea de que una prenda ajustada siempre resulta más elegante. Durante el verano ocurre lo contrario.
Pantalones de pierna amplia, vestidos de líneas rectas, camisas oversize y faldas con movimiento crean una imagen más refinada porque permiten que la tela caiga con naturalidad. Además, favorecen la ventilación y evitan que el tejido se adhiera al cuerpo.
Por esa razón, muchas editoras de moda recurren a prendas con volumen controlado en lugar de siluetas excesivamente ceñidas.

Vestir de blanco no es la única alternativa

Los tonos claros reflejan mejor la radiación solar y ayudan a mantener una sensación térmica más agradable, pero eso no significa limitar el armario al blanco absoluto.
Marfil, arena, piedra, mantequilla, gris perla, verde salvia y azul cielo ofrecen el mismo efecto visual con mayor profundidad. También facilitan la creación de conjuntos monocromáticos, uno de los recursos más efectivos para proyectar elegancia sin recurrir a prendas llamativas.
Una paleta bien coordinada suele generar un mayor impacto que una combinación de colores intensos.

Los accesorios deben acompañar, no competir

Cuando el clima es cálido, menos suele ser más.
Un cinturón de piel, unas sandalias de líneas limpias, unas gafas de sol bien proporcionadas y un bolso estructurado son suficientes para elevar un conjunto sencillo. En cambio, acumular collares, pulseras o pendientes voluminosos puede resultar incómodo y restar ligereza al look. La sofisticación también se construye a partir del equilibrio.

El calzado cambia por completo la percepción del conjunto

Las sandalias planas pueden verse tan elegantes como unos tacones si el diseño prioriza materiales de calidad y líneas depuradas.
Mules de piel, slingbacks destalonados, bailarinas minimalistas y sandalias con tiras finas ofrecen una alternativa cómoda sin perder formalidad. El protagonismo recae en la construcción del zapato más que en la altura del tacón.
Es un cambio que también refleja una transformación en el lujo contemporáneo, donde la comodidad ha dejado de entenderse como una concesión.

La ropa impecable siempre supera a una prenda de tendencia

El calor pone a prueba cualquier clóset. Un lino muy arrugado, una camisa mal planchada o un tejido desgastado pueden alterar por completo la percepción de un conjunto.
Cuidar el estado de las prendas, revisar los acabados y elegir cortes que favorezcan la movilidad suele tener un efecto mucho mayor que incorporar la última tendencia de la temporada. Esa atención al detalle explica por qué algunos looks permanecen vigentes durante años.

Vestir elegante cuando hace calor no depende de añadir más elementos ni de seguir reglas estrictas. La verdadera diferencia está en seleccionar prendas que funcionen con el clima, respeten la silueta y transmitan una sensación de naturalidad. Cuando el confort y la calidad trabajan en la misma dirección, la sofisticación deja de sentirse forzada y se convierte en una consecuencia del buen diseño.

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