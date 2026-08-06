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Lindsay Lohan ya no es rubia

La actriz sorprendió con un tono cobrizo que recupera uno de los rasgos más recordados de sus primeros años en Hollywood y confirma el regreso del copper hair como una de las apuestas más fuertes de 2026

Agosto 06, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York - June 08, 2026

Lindsay Lohan ya no es rubia

Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Lindsay Lohan volvió al cabello cobrizo y el cambio no pasó desapercibido. Tras varios años apostando por distintos matices de rubio, la actriz apareció con una melena larga en un tono cálido de inspiración ginger que remite de inmediato a sus primeros papeles en la pantalla. Más que un ajuste estético, la decisión recupera una imagen que el público asocia con una de las etapas más importantes de su carrera y se alinea con una de las grandes direcciones que está tomando la coloración este año.

El regreso al color que marcó sus inicios

Aunque Lindsay Lohan ha experimentado con rubios fríos, miel e incluso acabados más oscuros a lo largo de los últimos años, el cobrizo siempre ha ocupado un lugar especial dentro de su identidad visual. Fue el tono que acompañó películas como The Parent Trap, Freaky Friday y Confessions of a Teenage Drama Queen, convirtiéndose en una de las pelirrojas más reconocibles de los años 2000.

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La nueva imagen mantiene esa esencia, pero con una ejecución mucho más sofisticada. El color combina reflejos cobre, canela y dorados que aportan profundidad sin endurecer las facciones. El resultado es una melena luminosa que funciona especialmente bien con su piel y refuerza el aspecto natural que ha caracterizado sus apariciones públicas más recientes.

El cobre deja de ser una tendencia pasajera

La elección de Lindsay Lohan también coincide con un momento clave para el copper hair. Después de varias temporadas dominadas por los rubios escandinavos y los castaños de acabado brillante, los tonos rojizos continúan ganando terreno gracias a su capacidad para aportar dimensión y calidez.
Coloristas coinciden en que el nuevo auge del cobre responde a una búsqueda de acabados menos uniformes y más personalizados. En lugar de un rojo intenso o artificial, predominan mezclas con matices dorados, terracota o avellana que pueden adaptarse a distintos tonos de piel y requieren menos decoloración que un rubio muy claro.
Esa evolución explica por qué cada vez más celebridades han incorporado versiones del cobrizo a sus cambios de imagen. No se trata únicamente de un color llamativo, sino de una alternativa que aporta carácter sin perder sofisticación.

¿A quién favorece el cobrizo de Lindsay Lohan?

El tono que luce la actriz pertenece a la familia de los cobrizos suaves, una variante especialmente versátil porque incorpora pigmentos dorados que suavizan el resultado final. Suele favorecer a pieles claras y medias, aunque también puede adaptarse mediante una mayor presencia de matices caoba o canela para tonos de piel más profundos.
Otro de sus atractivos es que aporta luminosidad al rostro sin depender de contrastes extremos. Cuando se acompaña de cejas ligeramente cálidas y maquillaje en tonos durazno o terracota, el efecto resulta armónico y elegante, una combinación que explica por qué continúa ganando protagonismo tanto en salones como en alfombras rojas.

El regreso de Lindsay Lohan al cobrizo demuestra que algunos cambios de imagen tienen más fuerza cuando recuperan la esencia de quien los lleva. En una temporada marcada por colores cada vez más personalizados, volver al tono que mejor dialoga con la propia identidad puede ser una declaración de estilo mucho más interesante que perseguir la novedad a cualquier precio.

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