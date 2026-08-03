Suscríbete
Síguenos en:
Celebridades

A 25 años de El diario de la princesa, así evolucionó Anne Hathaway hasta convertirse en un ícono de la moda

Su debut como Mia Thermopolis fue apenas el primer capítulo de una transformación que la llevó a colaborar con las casas de moda más prestigiosas y a convertirse en una de las mujeres mejor vestidas de Hollywood

Agosto 03, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Princess Diaries Premiere

A 25 años de El diario de la princesa, así evolucionó Anne Hathaway hasta convertirse en un ícono de la moda

Gregg DeGuire/WireImage

Convertirse en princesa fue el papel que lanzó a Anne Hathaway al estrellato, pero su verdadera transformación ocurrió fuera de la pantalla. Veinticinco años después del estreno de El diario de la princesa, la actriz es una presencia habitual en las primeras filas de las semanas de la moda, imagen de firmas de lujo y protagonista de algunas de las alfombras rojas más memorables de los últimos años. Su evolución demuestra que el estilo también puede construirse con el tiempo, la experiencia y elecciones cada vez más precisas.

También te interesa...
Anne-Hathaway-su-estilo-antes-y-despues
Celebridades
Anne Hathaway: su estilo antes y después
Noviembre 10, 2022
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Anne Hathaway se viste como Audrey Hepburn en Roman Holiday para la gala de Bulgari
Celebridades
Anne Hathaway se viste como Audrey Hepburn en Roman Holiday para la gala de Bulgari
Mayo 21, 2024
 · 
Regina Barberena

Un debut que cambió el rumbo de su carrera

Cuando El diario de la princesa llegó a los cines en 2001, Anne Hathaway tenía apenas 18 años y prácticamente ninguna experiencia cinematográfica. Su interpretación de Mia Thermopolis, una adolescente tímida que descubre inesperadamente que pertenece a la realeza, la convirtió en uno de los nuevos rostros de Hollywood y abrió la puerta a una carrera que pocos imaginaban tan sólida.
En aquella etapa, su imagen pública era la de una joven actriz en búsqueda de identidad. Las apariciones en estrenos y premiaciones reflejaban la estética característica de principios de los años 2000: vestidos satinados, siluetas sencillas, maquillaje natural y peinados que respondían a las tendencias del momento más que a una propuesta personal.

The Princess Diaries

A 25 años de El diario de la princesa, así cambió el estilo de Anne Hathaway hasta convertirse en un ícono de la moda

Frederick M. Brown/Getty Images

La sofisticación llegó con la madurez

El cambio comenzó a percibirse conforme Anne Hathaway asumió papeles más complejos y su presencia en la industria dejó de asociarse únicamente al cine juvenil. Producciones como The Devil Wears Prada, Rachel Getting Married y Les Misérables marcaron distintas etapas de su carrera, pero también coincidieron con una evolución evidente en su manera de vestir.
En lugar de perseguir cada tendencia, la actriz empezó a construir un estilo basado en la elegancia contemporánea. Las líneas limpias, la sastrería impecable y los vestidos de alta costura sustituyeron las propuestas más experimentales de sus primeros años, dando lugar a una identidad visual mucho más definida.

"American Woman: Fashioning A National Identity" Costume Institute Gala at The Metropolitan Museum of Art - Arrivals

Anne Hathaway 2010

Kevin Mazur/WireImage

La relación con las grandes maisons

Uno de los factores que impulsó esa evolución fue su estrecha relación con algunas de las casas de lujo más importantes del mundo. Valentino ha sido una de las firmas con las que más se le ha vinculado durante la última década, gracias a una serie de apariciones que demostraron la afinidad entre la visión romántica de la maison y la elegancia natural de Hathaway.
Su nombramiento como embajadora global de Bulgari reforzó aún más esa imagen. La actriz encontró en la firma italiana una extensión de su estilo: joyas de líneas refinadas que acompañan vestidos de alta costura sin competir con ellos. A esa lista se suman creaciones de Versace, Armani Privé, Schiaparelli, Giambattista Valli y Oscar de la Renta, diseñadores que han vestido algunos de sus momentos más celebrados sobre la alfombra roja.

25th Annual Critics' Choice Awards - Inside

Anne Hathaway 2020

Emma McIntyre/Getty Images

Una presencia constante en las semanas de la moda

En los últimos años, Anne Hathaway también se ha convertido en una de las invitadas más esperadas de las Fashion Weeks. Su presencia ya no responde únicamente al interés mediático que genera como actriz, sino a la influencia que ejerce dentro de la conversación sobre lujo y estilo.
Cada aparición suele convertirse en tema de análisis porque combina prendas de pasarela con una actitud relajada que evita el exceso. Esa capacidad para equilibrar sofisticación y naturalidad explica por qué continúa siendo una de las celebridades favoritas de diseñadores, fotógrafos y editores de moda.

Celebrity Sightings In New York City - July 29, 2025

Anne Hathaway 2025

Aeon/GC Images

Anne Hathaway evolución de estilo
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Cristiano_Ronaldo_Cristiano_Jr_HD.png
Celebridades
El impresionante físico de Cristiano Ronaldo y su hijo acapara las miradas en sus nuevas fotos de vacaciones
Julio 30, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
y93_crawford_gere
Celebridades
Treinta años después, los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere se reúnen en una alfombra roja
Julio 29, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
77th Cannes Film Festival
Celebridades
Los perros que se convirtieron en las verdaderas estrellas de Hollywood
Julio 21, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 World Cup Final - Spain vs. Argentina
Celebridades
¿Quién es Inés García Santos? La novia de Lamine Yamal que también conquista la moda
Julio 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_750288461_18809758009060659_503528101188270224_n (1).jpg
Celebridades
¿Qué hacía Kim Kardashian cuando murió MJ? La publicación que desató una ola de críticas
Un carrusel con imágenes de unas vacaciones familiares apareció en Instagram mientras se confirmaba la muerte de Mary Jo “MJ” Shannon. La reacción en redes obligó a Kim Kardashian a explicar qué había ocurrido
Julio 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
WhatsApp Image 2026-07-16 at 1.19.51 PM.jpeg
Celebridades
Muere la matriarca del clan Kardashian-Jenner
Kris Jenner confirmó el fallecimiento de su madre, Mary Jo Campbell, con un emotivo mensaje en el que recordó el papel fundamental que tuvo como el corazón de su familia
Julio 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Odyssey" New York Premiere
Celebridades
Odisea: el reto más grande en la carrera de Christopher Nolan
El director habló sobre la presión que acompaña a cada estreno y explicó por qué, incluso después de ganar el Óscar, la incertidumbre sigue siendo parte de su proceso creativo
Julio 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026
Celebridades
Quién es Ashlyn Castro, la influencer y modelo que conquistó a Jude Bellingham
La estadounidense ha llamado la atención durante el Mundial 2026 por su estilo discreto y sofisticado. Antes de ser vinculada con Jude Bellingham, ya construía una carrera como modelo y creadora de contenido
Julio 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García