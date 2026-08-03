A 25 años de El diario de la princesa, así evolucionó Anne Hathaway hasta convertirse en un ícono de la moda

Convertirse en princesa fue el papel que lanzó a Anne Hathaway al estrellato, pero su verdadera transformación ocurrió fuera de la pantalla. Veinticinco años después del estreno de El diario de la princesa, la actriz es una presencia habitual en las primeras filas de las semanas de la moda, imagen de firmas de lujo y protagonista de algunas de las alfombras rojas más memorables de los últimos años. Su evolución demuestra que el estilo también puede construirse con el tiempo, la experiencia y elecciones cada vez más precisas.

Un debut que cambió el rumbo de su carrera

Cuando El diario de la princesa llegó a los cines en 2001, Anne Hathaway tenía apenas 18 años y prácticamente ninguna experiencia cinematográfica. Su interpretación de Mia Thermopolis, una adolescente tímida que descubre inesperadamente que pertenece a la realeza, la convirtió en uno de los nuevos rostros de Hollywood y abrió la puerta a una carrera que pocos imaginaban tan sólida.

En aquella etapa, su imagen pública era la de una joven actriz en búsqueda de identidad. Las apariciones en estrenos y premiaciones reflejaban la estética característica de principios de los años 2000: vestidos satinados, siluetas sencillas, maquillaje natural y peinados que respondían a las tendencias del momento más que a una propuesta personal.

A 25 años de El diario de la princesa, así cambió el estilo de Anne Hathaway hasta convertirse en un ícono de la moda Frederick M. Brown/Getty Images

La sofisticación llegó con la madurez

El cambio comenzó a percibirse conforme Anne Hathaway asumió papeles más complejos y su presencia en la industria dejó de asociarse únicamente al cine juvenil. Producciones como The Devil Wears Prada, Rachel Getting Married y Les Misérables marcaron distintas etapas de su carrera, pero también coincidieron con una evolución evidente en su manera de vestir.

En lugar de perseguir cada tendencia, la actriz empezó a construir un estilo basado en la elegancia contemporánea. Las líneas limpias, la sastrería impecable y los vestidos de alta costura sustituyeron las propuestas más experimentales de sus primeros años, dando lugar a una identidad visual mucho más definida.

Anne Hathaway 2010 Kevin Mazur/WireImage

La relación con las grandes maisons

Uno de los factores que impulsó esa evolución fue su estrecha relación con algunas de las casas de lujo más importantes del mundo. Valentino ha sido una de las firmas con las que más se le ha vinculado durante la última década, gracias a una serie de apariciones que demostraron la afinidad entre la visión romántica de la maison y la elegancia natural de Hathaway.

Su nombramiento como embajadora global de Bulgari reforzó aún más esa imagen. La actriz encontró en la firma italiana una extensión de su estilo: joyas de líneas refinadas que acompañan vestidos de alta costura sin competir con ellos. A esa lista se suman creaciones de Versace, Armani Privé, Schiaparelli, Giambattista Valli y Oscar de la Renta, diseñadores que han vestido algunos de sus momentos más celebrados sobre la alfombra roja.

Anne Hathaway 2020 Emma McIntyre/Getty Images

Una presencia constante en las semanas de la moda

En los últimos años, Anne Hathaway también se ha convertido en una de las invitadas más esperadas de las Fashion Weeks. Su presencia ya no responde únicamente al interés mediático que genera como actriz, sino a la influencia que ejerce dentro de la conversación sobre lujo y estilo.

Cada aparición suele convertirse en tema de análisis porque combina prendas de pasarela con una actitud relajada que evita el exceso. Esa capacidad para equilibrar sofisticación y naturalidad explica por qué continúa siendo una de las celebridades favoritas de diseñadores, fotógrafos y editores de moda.