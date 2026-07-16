Suscríbete
Síguenos en:
Celebridades

Odisea: el reto más grande en la carrera de Christopher Nolan

El director habló sobre la presión que acompaña a cada estreno y explicó por qué, incluso después de ganar el Óscar, la incertidumbre sigue siendo parte de su proceso creativo

Julio 16, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Odyssey" New York Premiere

Odisea: el reto más grande en la carrera de Christopher Nolan

Christopher Polk/Deadline via Getty Images

Hay una idea persistente en Hollywood: que el éxito acaba con las dudas. Christopher Nolan demuestra que no es así. Después de dirigir algunas de las películas más aclamadas de las últimas dos décadas y conquistar el Óscar con Oppenheimer, el cineasta británico reconoce que aún hay un momento capaz de poner a prueba incluso a los realizadores más experimentados. No ocurre durante la alfombra roja ni cuando llegan las críticas. Sucede mucho antes, cuando una película está lista para encontrarse con el público.

En una conversación con The New York Times, Christopher Nolan habló con inusual franqueza sobre la presión que ha acompañado a Odisea (The Odyssey), la adaptación cinematográfica del clásico de Homero, considerada hasta ahora la producción más ambiciosa de su carrera.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-5051.jpg
Celebridades
La figura post embarazo de Anne Hathaway
Julio 26, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-1565.jpg
Celebridades
La prueba de que el embarazo le sienta demasiado bien a Anne Hathaway
Octubre 25, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Christopher Nolan admite que el estreno de una película siempre genera incertidumbre

Lejos de presentar la imagen del director que tiene todas las respuestas, Christopher Nolan explicó que la parte más difícil del proceso llega cuando deja de tener el control sobre la obra. “Es muy estresante”, confesó al referirse al periodo previo al estreno. “Trabajas en algo durante mucho tiempo, te importa muchísimo, pero las películas pertenecen al público. Así que, en cierto modo, todo se vuelve subjetivo”.
Sus palabras reflejan una realidad poco visible en la industria cinematográfica: incluso después de años de experiencia y reconocimientos internacionales, ningún director puede anticipar cómo reaccionará la audiencia ante una historia en la que ha invertido años de trabajo.

Odisea elevó el nivel de exigencia

La presión también estuvo relacionada con la dimensión del proyecto.
Desde que comenzó su desarrollo, Odisea ha sido descrita como una de las producciones técnicamente más complejas de Christopher Nolan. La película fue rodada íntegramente con cámaras IMAX, convirtiéndose en la primera superproducción filmada por completo en este formato gracias a una nueva generación de equipos desarrollados específicamente para responder a las necesidades del director.
El rodaje también llevó al equipo a trabajar en escenarios naturales de Grecia, Italia, Marruecos, Escocia e Islandia, privilegiando locaciones reales y efectos prácticos por encima del uso intensivo de imágenes generadas por computadora, una filosofía que Nolan ha defendido durante gran parte de su filmografía.
La magnitud del proyecto quedó reflejada incluso entre sus protagonistas. Matt Damon recordó que, al terminar de leer el guion, su primera reacción fue preguntarse cómo sería posible convertir aquella historia en una película.

El precio de asumir riesgos

Las declaraciones del director llegan en un momento en el que las expectativas sobre Odisea son especialmente altas. Después del fenómeno cultural que representó Oppenheimer, cualquier nuevo proyecto de Christopher Nolan carga con la presión inevitable de superar un estándar que él mismo ayudó a construir.
Sin embargo, lejos de evitar esa responsabilidad, el cineasta parece asumirla como parte de su oficio. Para él, el riesgo creativo sigue siendo indispensable, aunque implique convivir con la incertidumbre durante años.
Quizá esa sea una de las revelaciones más interesantes de su conversación con The New York Times: el éxito no elimina el miedo. La diferencia es que los grandes directores aprenden a trabajar con él.

En el caso de Christopher Nolan, esa incertidumbre no ha frenado su ambición. Al contrario, se ha convertido en el motor que impulsa cada uno de sus proyectos, incluido Odisea, una película que promete volver a desafiar los límites del cine contemporáneo.

estreno Anne Hathaway Zendaya cine
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
WhatsApp Image 2026-07-16 at 1.19.51 PM.jpeg
Celebridades
Muere la matriarca del clan Kardashian-Jenner
Julio 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Le Defile Walk Your Worth" By L'Oreal : Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2023
Celebridades
El antes y después de Ines Rau, la modelo transgénero que fue vinculada sentimentalmente con Kylian Mbappé
Julio 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Rome
Celebridades
Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland
Julio 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_645731320_18458103331098222_1204950441969031644_n (1).jpg
Celebridades
¿Por qué las chicas aman a Erling Haaland?
Julio 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bonnie Tyler
Celebridades
Muere Bonnie Tyler a los 75 años: de qué falleció la legendaria voz de Total Eclipse of the Heart
El legado de Bonnie Tyler permanece como uno de los más importantes de la música contemporánea
Julio 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
New York Knicks v Cleveland Cavaliers - Game Three
Celebridades
Las celebridades que sí asistieron la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Música, cine, deporte y moda coincidieron en una celebración marcada por la privacidad y los vínculos personales. Estos son los nombres que ya forman parte de la conversación alrededor del enlace de Taylor Swift y Travis Kelce
Julio 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
New York Knicks v Cleveland Cavaliers - Game Three
Celebridades
De Selena Gomez a Ed Sheeran: las celebridades que podrían asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
El hermetismo que rodea la boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha convertido cada aparición pública y cada fotografía en una pista. Aunque la lista oficial de invitados permanece en secreto, varios nombres concentran la atención por la estrecha relación que mantienen con la pareja
Julio 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ana Gatica0217.jpeg
Celebridades
Así construye Ana Sofía Gatica un estilo sin reglas
Patti Smith, una gabardina de segunda mano, joyería con valor sentimental y caminatas por Chapultepec forman parte del universo creativo con el que Ana Sofía Gatica entiende la moda más allá de las tendencias
Julio 02, 2026
 · 
Harper’s Bazaar