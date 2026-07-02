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Cara Delevingne rompe el silencio sobre su relación con Amber Heard

Durante años, las fotografías, las apariciones públicas y los rumores alimentaron las especulaciones sobre el vínculo entre ambas. Ahora, Cara Delevingne comparte por primera vez cómo comenzó esa historia y en qué momento se convirtió en una relación sentimental

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Cara Delevingne rompe el silencio sobre su relación con Amber Heard

Andreas Rentz/Getty Images

La palabra “entangled” —que podría traducirse como “involucradas” o “enredadas sentimentalmente"— fue suficiente para cambiar una narrativa que llevaba casi una década construyéndose a partir de especulaciones. Hasta ahora, la historia entre Cara Delevingne y Amber Heard había permanecido en un terreno ambiguo, alimentado por imágenes compartidas, testimonios surgidos durante procesos judiciales y constantes rumores en la prensa internacional. La decisión de Cara Delevingne de hablar públicamente no solo aclara el pasado de ambas; también establece una diferencia importante entre aquello que durante años fue objeto de especulación y lo que hoy puede contarse desde la voz de una de sus protagonistas.

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La modelo y actriz hizo la revelación durante una conversación en The Louis Theroux Podcast, donde el periodista abordó directamente uno de los temas más comentados de su vida personal. Sin evitar la pregunta, Cara Delevingne explicó que conoció a Amber Heard mientras trabajaban en la película London Fields, producción en la que también participó Johnny Depp. Según relató, en ese momento no existía ningún vínculo romántico entre ellas, aunque reconoció que, después del divorcio de Amber Heard, ambas terminaron involucrándose sentimentalmente.

Las especulaciones comenzaron en 2016, poco después de que Amber Heard solicitara el divorcio de Johnny Depp. Fotografías de ambas en Londres y diversas apariciones públicas dieron pie a versiones que sugerían una relación más allá de la amistad. Con el paso de los años, esos rumores cobraron una nueva dimensión durante el mediático juicio por difamación entre Depp y Heard, cuando algunos testimonios mencionaron la posibilidad de un romance entre las dos actrices e incluso de un supuesto triángulo amoroso con Elon Musk. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las dos había confirmado públicamente esa historia.

En la entrevista, Cara Delevingne también precisó la cronología de los hechos. Explicó que los celos atribuidos a Johnny Depp correspondían a la etapa en la que coincidieron durante el rodaje de London Fields, pero insistió en que en ese momento no existía una relación sentimental entre ella y Amber Heard. Fue únicamente después de la separación cuando, según sus propias palabras, ambas se involucraron. Esa aclaración modifica una parte importante del relato que durante años circuló en medios y redes sociales.

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Cara Delevingne rompe el silencio sobre su relación con Amber Heard

Grosby group

Más allá del interés que despierta la vida privada de ambas celebridades, la entrevista también refleja un cambio en la manera en que figuras públicas deciden hablar sobre relaciones que durante mucho tiempo prefirieron mantener fuera del foco mediático. En lugar de emitir un comunicado o responder a titulares sensacionalistas, Cara Delevingne eligió un formato de conversación extensa donde pudo explicar el contexto y matizar una historia que había sido reducida durante años a simples rumores.

La revelación llega en un momento distinto para las dos. Cara Delevingne ha hablado recientemente sobre su proceso de recuperación, su sobriedad y la estabilidad que ha encontrado junto a su actual pareja, la cantante Minke. Amber Heard, por su parte, mantiene una vida mucho más reservada desde el final del juicio con Johnny Depp y reside en Madrid con sus hijos y su pareja, Bianca Butti, alejada del ritmo habitual de Hollywood.

Amber Heard y Johnny Depp en el Festival de Cine de Londres

Amber Heard y Johnny Depp

Getty images

Lejos de reabrir un episodio marcado por la polémica, las declaraciones de Delevingne aportan una versión directa sobre una historia que permaneció envuelta en especulaciones durante años. Su testimonio no cambia los acontecimientos que ocuparon titulares en el pasado, pero sí ofrece un contexto que hasta ahora no existía. En un entorno donde la vida personal de las celebridades suele reconstruirse a partir de rumores, escuchar la versión de una de las protagonistas permite distinguir, finalmente, entre la narrativa pública y los hechos que ella decidió compartir cuando consideró que era el momento adecuado.

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