¿Quién es Manuel García-Rulfo, el mexicano que fue visto con Shakira?

Una salida en Los Ángeles bastó para que el nombre de Manuel García-Rulfo se colocara entre las búsquedas más populares. El actor mexicano fue captado junto a Shakira a la salida del exclusivo Sunset Tower Hotel y las imágenes detonaron especulaciones sobre una posible relación sentimental. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre el tema, por lo que todo permanece en el terreno de los rumores.

El mexicano que conquistó Hollywood sin hacer ruido

Manuel García-Rulfo nació en Guadalajara, Jalisco, en 1981, y construyó una carrera muy distinta a la de otras figuras latinas que llegaron a Hollywood. Lejos de la exposición mediática constante, apostó por proyectos internacionales y por mantener su vida privada prácticamente fuera de los reflectores.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza tras participar en películas como The Magnificent Seven junto a Denzel Washington y Chris Pratt. Después llegaron títulos como Murder on the Orient Express, Death on the Nile y recientemente la adaptación cinematográfica de Pedro Páramo.

La serie que lo convirtió en estrella global

Aunque ya tenía una carrera sólida en cine, el proyecto que terminó de posicionarlo internacionalmente fue The Lincoln Lawyer, donde interpreta al abogado Mickey Haller. El éxito de la producción lo convirtió en uno de los actores mexicanos con mayor proyección en la industria estadounidense.

Su perfil encaja con una tendencia cada vez más común en Hollywood: actores latinos que construyen prestigio a partir de personajes complejos y producciones de alcance global, sin depender de la exposición constante en redes sociales o programas de entretenimiento.

¿Hay romance con Shakira?

Por ahora, no existe ninguna confirmación. Lo único comprobado es que ambos fueron fotografiados juntos en Los Ángeles durante una pausa de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Las imágenes fueron difundidas por medios estadounidenses y retomadas por publicaciones de espectáculos en varios países.

De hecho, algunos reportes recuerdan que Manuel García-Rulfo había sido relacionado previamente con Audrey McGraw y no existe información oficial sobre cuándo habría terminado esa relación.

Lo que sí es cierto es que la combinación de dos figuras latinas exitosas, ambos en un gran momento profesional y con perfiles discretos en su vida sentimental, ha sido suficiente para disparar la conversación en redes. Hasta que alguno de los dos hable, Manuel García-Rulfo es, por ahora, el hombre que aparece en las fotos con Shakira, no su novio confirmado.