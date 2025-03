El poderoso significado de la loba, el animal espiritual de Shakira

Desde que Shakira anunció su gira mundial, Las mujeres ya no lloran, uno de los países más ansiosos de verla nuevamente en su territorio, por supuesto, fue México donde el número de fans que ha asistido a todas sus fechas ronda en un millón de personas por lo que se vio en la necesidad de abrí cuatro fechas más en agosto.

La calidez del pueblo mexicano para con Shakira ha sido insuperable, en todas sus presentaciones ha logrado sold out y es que su show no sólo se trata de música nostálgica que nos hace recordar nuestra lejana juventud en la década de los 90’s, sino también es una verdadera lección de moda y estilo con los looks que lució durante su visita.

Nuestro favorito es, sin duda, el impresionante vestido encorsetado diseñado por Gaurav Gupta que tiene un significado especial para la colombiana: compuesto de una placa metálica con un lobo que emerge del pecho y una falda en ondas que simboliza el océano atlántico, el mar que separa a Europa de América lugar donde nacieron sus hijos y ella respectivamente.

Pero hablemos de la preciosa loba que ha acompañado a Shakira en este tour que ella misma ha nombrado como el más profundo, el más significativo y el más especial en sus 30 años de carrera.

La loba, el animal espiritual de Shakira y su poderoso significado

Es común entre algunas culturas originarias de América que los animales tengan un significado especial para las personas, más allá de su apariencia física, por el sistema de valores y virtudes que los caracterizan y Shakira ha elegido ser la loba.

Tal como lo dice su éxito de 2009, Shakira se reconoce como una loba: una madre protectora, amiga leal y mujer emprendedora que lame sus heridas y continua con la pelea por su manada. Esa es Shakira.

Durante su despedida en Ciudad de México habló de Isabel, la loba que le ha acompañado desde hace 20 años tanto en su vida privada como en el ámbito profesional. Isabel ha sido protagonista de este tour que, sin duda, ha dejado huella en la cantante colombiana y en el corazón de sus fans mexicanos que la esperan ansiosos a su regreso en agosto.

Shakira regresa a México en menos de lo previsto

Hace unos días la cantante anunció que volverá a México en agosto con cuatro fechas más: