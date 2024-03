Shakira y Lucien Laviscount, el actor de Emily in Paris, rompiendo corazones en Nueva York

El primer álbum de Shakira en siete años finalmente vio la luz el pasado 22 de marzo 2024, y ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ está encabezado todos los listados. Este álbum —cuyo nombre es un homenaje a su éxito del 2023 con Bizarrap— está cantado íntegramente en español y presenta una mezcla de reguetón, bachata, música electrónica, afrobeat y electropop, y reunió a más de 40 mil personas en Time Square para ofrecer un concierto sobre esta nueva obra. Eso sí, la cantante de 47 años no iba mal acompañada, ya que estaba presente su compañero del videoclip de Puntería, Lucien Laviscount (mejor conocido por su papel en Emily in Paris).

Shakira y Lucien Laviscount en Nueva York

Luego del éxito con el concierto en Times Square, Shakira salió a cenar con Lucien Laviscount, el guapo actor que es protagonista en el nuevo video de la colombiana Puntería. Shakira lució espectacular con un peculiar corsé con cordones y tiras de cuero, y combinó su blusa con pantalones cargo de satén y tacones. Lucien iba acorde con la cantante en un look total black y juntos se dejaron fotografiar para presumir lo bien lucían.

getty images

Lucien Laviscount es un actor británico nacido el 9 de junio de 1992. Es conocido por varios papeles en programas de televisión británicos y ganó reconocimiento por su aparición en la segunda temporada de Emily in Paris en Netflix, donde interpreta al personaje de Alfie. Comenzó a actuar a una edad temprana, apareciendo en comerciales a los 10 años y asegurando roles en varios programas británicos a lo largo de su carrera, incluyendo roles iniciales en programas como Grange Hill y Coronation Street, y posteriormente interpretando a Jonah Kirby en el popular drama de la BBC Waterloo Road de 2010 a 2011.

En cuanto a su nuevo álbum, Shakira dijo a sus fans: “Después de los altibajos de la vida, y mucho tiempo trabajando en este álbum, Las Mujeres Ya No Lloran finalmente está disponible en todo el mundo”.