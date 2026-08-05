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Moda

Las 7 musas de John Galliano que dieron vida a sus colecciones más memorables

Antes de que los desfiles se convirtieran en grandes espectáculos, John Galliano encontró en siete modelos a las intérpretes perfectas para transformar cada colección en una historia inolvidable

Agosto 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Christian Dior Haute Couture Fall 2005, Paris

Las 7 musas de John Galliano que dieron vida a sus colecciones más memorables

Fairchild Archive/Penske Media via Getty Images

Un desfile de John Galliano nunca dependía únicamente de la ropa. Cada colección nacía de una narrativa que mezclaba historia, teatro, cine y alta costura, pero necesitaba algo más para cobrar vida: mujeres capaces de interpretar personajes tan complejos como los diseños que llevaban sobre la pasarela. Esa visión convirtió a sus modelos favoritas en colaboradoras creativas y ayudó a construir uno de los imaginarios más influyentes de la moda contemporánea.

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Kate Moss, la complicidad que acompañó sus primeros éxitos

Pocas relaciones creativas han sido tan constantes como la de John Galliano y Kate Moss. Ambos coincidieron cuando comenzaban a consolidar sus carreras y, con el tiempo, desarrollaron una complicidad que trascendió las pasarelas.
Galliano encontró en Moss una capacidad excepcional para transformarse sin perder identidad. Podía encarnar una heroína victoriana, una estrella del cine mudo o una aristócrata decadente con la misma naturalidad. Esa versatilidad la convirtió en una presencia recurrente tanto en su firma homónima como durante sus años al frente de Dior.

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Kate Moss, la complicidad que acompañó sus primeros éxitos

John van Hasselt - Corbis

Naomi Campbell y el poder de una presencia irrepetible

Si Galliano necesitaba un personaje que dominara la escena desde el primer paso, Naomi Campbell era la elección natural.
Su forma de caminar, su seguridad y la intensidad con la que ocupaba la pasarela reforzaban el dramatismo de colecciones concebidas como auténticas producciones teatrales. Más que presentar un vestido, Campbell transmitía una actitud, una cualidad que el diseñador supo aprovechar para potenciar el impacto emocional de sus desfiles.

John Galliano Spring 1998 Ready to Wear Runway Show, Paris - 15 Mar 1998

Naomi Campbell y el poder de una presencia irrepetible

Fairchild Archive/Penske Media via Getty Images

Shalom Harlow, la modelo que entendía cada historia

Shalom Harlow aportó un lenguaje distinto al universo de Galliano. Su formación y sensibilidad le permitían interpretar cada colección como si se tratara de una representación escénica.
Durante los años noventa y principios de los 2000, cuando el diseñador llevó la teatralidad a uno de sus puntos más altos, Harlow se convirtió en una de las figuras capaces de traducir ese lenguaje sobre la pasarela. Su expresividad ayudó a demostrar que un desfile podía emocionar tanto como una obra de teatro.

John Galliano Spring 1999 Ready to Wear Runway Show

Shalom Harlow, la modelo que entendía cada historia

Penske Media/Penske Media via Getty Images

Erin O’Connor y la elegancia escultórica

La presencia de Erin O’Connor aportó otra dimensión al trabajo de Galliano. Su silueta alargada y su caminar preciso reforzaban las referencias históricas que caracterizaron muchas de sus colecciones de alta costura.
Con ella, el diseñador exploró personajes inspirados en distintas épocas sin caer en la nostalgia. O’Connor conseguía que cada referencia histórica dialogara con una sensibilidad contemporánea, una de las claves que convirtió a Galliano en una figura decisiva dentro del diseño de finales del siglo XX.

John Galliano Fall 1999 Ready to Wear Runway Show

Erin O’Connor y la elegancia escultórica

Penske Media/Penske Media via Getty Images

Amber Valletta, el equilibrio entre fuerza y sofisticación

Amber Valletta fue una de las modelos más versátiles de su generación y una colaboradora habitual en algunos de los años más creativos del diseñador.
Su capacidad para alternar entre una elegancia contenida y una presencia poderosa permitió que Galliano desarrollara colecciones donde la feminidad no respondía a un único ideal. Esa diversidad de registros enriqueció un imaginario que siempre rechazó las fórmulas repetidas.

Paris Fashion Week - John Galliano "Ready to Wear" Spring/Summer 2005

Amber Valletta, el equilibrio entre fuerza y sofisticación

Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Karen Elson, el romanticismo llevado a la pasarela

El cabello cobrizo de Karen Elson y su presencia casi etérea encontraron un lugar natural dentro de las historias creadas por Galliano.
El diseñador recurrió a ella cuando buscaba personajes cargados de romanticismo, misterio o inspiración literaria. Su imagen se convirtió en una de las más recordadas de la etapa final de Galliano en Dior, donde las referencias históricas convivían con una visión profundamente contemporánea de la alta costura.

John Galliano Spring 2000 Ready to Wear Runway Show

Karen Elson, el romanticismo llevado a la pasarela

Penske Media/Penske Media via Getty Images

Gisele Bündchen y una nueva idea de feminidad

La llegada de Gisele Bündchen coincidió con un cambio importante dentro de la industria. Las supermodelos comenzaban a proyectar una imagen más saludable, segura y cercana, alejándose del ideal extremadamente delgado que había predominado durante buena parte de los años noventa.
Galliano entendió rápidamente ese cambio. En sus desfiles, Bündchen aportó una energía distinta que permitió ampliar el repertorio de personajes femeninos presentes en sus colecciones y conectar con una generación que buscaba nuevas referencias de belleza.

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Gisele Bündchen y una nueva idea de feminidad

Bertrand Rindoff Petroff

Más que musas, protagonistas de una revolución creativa

Hablar de las musas de John Galliano implica revisar una de las transformaciones más importantes de la moda contemporánea. Con él, las modelos dejaron de ser simples intérpretes de prendas para convertirse en protagonistas de una historia cuidadosamente construida.
Cada casting respondía a una decisión narrativa. El diseñador elegía mujeres capaces de expresar emociones, sostener personajes y transmitir la atmósfera de cada colección. Ese enfoque modificó la manera de entender los desfiles y abrió el camino para que las pasarelas evolucionaran hacia experiencias inmersivas donde la escenografía, la música, la actuación y la moda dialogan con la misma importancia.
Décadas después, muchas de aquellas imágenes siguen formando parte de la memoria colectiva de la industria. No solo por la excelencia de la alta costura de John Galliano, sino porque esas siete mujeres demostraron que un vestido puede ser extraordinario, pero es la personalidad de quien lo lleva la que termina convirtiéndolo en un momento inolvidable.

John Galliano Kate Moss MET GALA
Eurídice Aiymet Garavito García
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