Suscríbete
Síguenos en:
Celebridades

Choupette reaparece en un homenaje familiar que revive el recuerdo de Karl Lagerfeld

La imagen estuvo acompañada por unas palabras cargadas de nostalgia que revelan una faceta mucho más personal de una de las figuras más influyentes de la moda

Junio 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
choupette-gata-karl-lagerfeld-met-gala-2023.jpeg

Choupette reaparece en un homenaje familiar que revive el recuerdo de Karl Lagerfeld

Instagram

La memoria suele encontrar caminos inesperados para permanecer vigente. En ocasiones no lo hace a través de grandes retrospectivas, exposiciones o aniversarios, sino mediante gestos mucho más pequeños y personales. Una fotografía compartida en redes sociales bastó para recordar que, detrás de una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea, existían relaciones afectivas que continuaron dejando huella mucho después de su ausencia. Esa dimensión íntima, menos documentada que su trabajo creativo, es precisamente la que ha despertado interés entre seguidores y observadores de su legado.

Sigue leyendo...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-3828.jpg
Agenda
Karl Lagerfeld tiene una nueva caricatura
Julio 27, 2016
 · 
Harper’s Bazaar
Moda
Karl Lagerfeld transforma el Grand Palais en un centro de inteligencia
Diciembre 02, 2017
Celebridades
Karl Lagerfeld ahora tiene barba y luce irreconocible
Octubre 28, 2017
Celebridades
Karl Lagerfeld diseña una lujosa residencia en Miami
Noviembre 20, 2017
Celebridades
Karl Lagerfeld celebra sus cincuenta años de trabajo con Fendi
Mayo 04, 2017

Con motivo del Día del Padre, una publicación acompañada por una imagen protagonizada por Choupette volvió a atraer la atención hacia Karl Lagerfeld desde una perspectiva distinta a la habitual. El mensaje, escrito en francés, expresaba el cariño y la nostalgia de una hija hacia su padre fallecido, imaginando una fotografía que nunca pudo realizarse en vida. Más que una simple felicitación conmemorativa, el texto funcionó como una carta abierta marcada por la ausencia y el afecto.

La elección de Choupette como elemento central de la imagen no pasó desapercibida. Desde hace años, la gata birmana ocupa un lugar singular dentro de la historia personal del diseñador. Lo que comenzó como una mascota terminó convirtiéndose en una presencia constante dentro de su círculo más cercano, hasta transformarse en uno de los símbolos más reconocibles asociados a su figura.

A diferencia de muchas celebridades cuya imagen pública depende exclusivamente de apariciones mediáticas o campañas publicitarias, Karl Lagerfeld desarrolló una narrativa personal en la que Choupette formó parte activa. La gata apareció en sesiones fotográficas, publicaciones editoriales y entrevistas, convirtiéndose en una extensión inesperada de un personaje que siempre supo construir símbolos alrededor de sí mismo.

Por esa razón, la reciente publicación generó una respuesta emocional entre quienes siguieron su trayectoria. La imagen no apela a la nostalgia de la moda ni a los años de Chanel, Fendi o su firma homónima. El interés surgió de los recuerdos que sobreviven mediante pequeños rituales afectivos.

La figura de Karl Lagerfeld continúa generando titulares años después de su fallecimiento, pero no siempre por razones relacionadas con las pasarelas o los archivos históricos de la industria. En esta ocasión, el centro de atención fue una dimensión más humana, aquella que rara vez aparece en las cronologías oficiales.

Karl Lagerfeld celebridad
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
belinda-deslumbra-con-una-extraordinaria-seleccion-de-jacob-co-en-la-inauguracion-del-mundial-2026.png
Celebridades
Belinda deslumbra con una extraordinaria selección de Jacob & Co. en la inauguración del Mundial 2026
Junio 12, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
GucciCore Fashion Show - Runway
Celebridades
Emily Ratajkowski celebra su cumpleaños 35: cinco detalles poco conocidos de su vida
Junio 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Revelan videos de Marilyn Monroe
Celebridades
Lo que guardaba Marilyn Monroe en su vida privada ahora podrá verse por primera vez
Junio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ellos-son-los-afortunados-esposos-de-Marilyn-Monroe
Celebridades
Lo que Marilyn Monroe desayunaba cada mañana hoy sería motivo de debate entre nutriólogos
Junio 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The funeral of Isak Andic, founder of Mango
Celebridades
“Tuvimos momentos difíciles”: el mensaje del hijo de Isak Andic tras la muerte del fundador de Mango
Jonathan Andic habló públicamente sobre su relación con el fundador de Mango en medio de una investigación que cambió por completo la narrativa alrededor de la familia
Mayo 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_627409321_18112677631653546_5416010700027656342_n (1).jpg
Celebridades
La razón por la que Lisa Bonet nunca quiso convertirse en una celebridad tradicional
Mientras otras estrellas perseguían más exposición, Lisa Bonet eligió desaparecer, proteger su vida privada y rechazar la maquinaria tradicional de celebridad
Mayo 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In New York City - March 09, 2026
Celebridades
Todo lo que sabemos sobre la boda de Harry Styles y Zoë Kravitz
Ceremonias pequeñas, invitados reducidos y una relación manejada lejos de redes sociales: así se perfila una de las bodas más comentadas de 2026
Mayo 26, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Princesa Diana
Celebridades
Así fue el glow up de Lady Di después de divorciarse de Carlos III
Luego de su divorcio, la princesa Diana transformó por completo su imagen pública con cortes más precisos, siluetas limpias y una seguridad visual que todavía inspira
Mayo 25, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García