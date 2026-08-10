Celebridades que hicieron una pausa para priorizar su salud mental

La idea de que una carrera exitosa exige estar siempre disponible empieza a perder fuerza. Simone Biles, Ariana Grande, Selena Gomez, Shawn Mendes y Beyoncé han protagonizado momentos en los que reducir su actividad profesional se convirtió en una decisión necesaria para cuidar su bienestar. Sus historias son distintas, pero comparten una misma idea: hacer una pausa no significa renunciar a una carrera, sino reconocer cuándo continuar tiene un costo demasiado alto.

Simone Biles: elegir la salud por encima del podio

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021, Simone Biles sorprendió al retirarse de la competencia por equipos después de experimentar los llamados twisties, una pérdida de orientación durante los movimientos aéreos. La gimnasta explicó que su mente y su cuerpo no estaban sincronizados y decidió priorizar su seguridad física y mental.

Biles posteriormente se retiró de varias finales individuales, aunque regresó para competir en la final de viga y consiguió una medalla de bronce. Su decisión cambió la conversación alrededor del rendimiento deportivo de élite: incluso una de las atletas más exitosas de su generación podía detenerse en el escenario más importante del mundo sin que eso significara un fracaso.

Simone Biles: elegir la salud por encima del podio Getty images

Ariana Grande: poner distancia de la exposición

Ariana Grande se encuentra actualmente ante una pausa diferente. La cantante anunció que, después de concluir su gira Eternal Sunshine el 1 de septiembre de 2026, reducirá su trabajo público y sus apariciones. Su representante explicó que la decisión responde al desgaste provocado por el escrutinio constante y que la cantante quiere tomarse un descanso de la exposición pública.

También ha dejado claro que la decisión no fue impulsiva. Después de años combinando música, actuación, presentaciones y una exposición constante sobre su vida personal y su apariencia, Ariana Grande ha elegido disminuir temporalmente su presencia pública. No se trata de abandonar la música o la actuación, sino de establecer límites alrededor de ellas.

Celebridades que hicieron una pausa para priorizar su salud mental Getty images

Selena Gomez: detener una gira para recuperar el equilibrio

En 2016, Selena Gomez canceló el resto de su Revival Tour para concentrarse en su salud. En aquel momento explicó que estaba lidiando con ansiedad, ataques de pánico y depresión relacionados con su diagnóstico de lupus y que necesitaba dedicar tiempo a su bienestar.

La pausa llegó cuando su carrera se encontraba en pleno crecimiento. Después regresó a la música y amplió su trabajo hacia otros proyectos, incluida la producción y la actuación. Su decisión también abrió una conversación sobre una realidad poco visible del entretenimiento: el éxito profesional no elimina la necesidad de descanso ni hace que una persona sea inmune al agotamiento.

Selena Gomez: detener una gira para recuperar el equilibrio Instagram

Shawn Mendes: cuando una gira deja de ser sostenible

En 2022, Shawn Mendes canceló el resto de su Wonder World Tour después de haber pospuesto varias presentaciones. El cantante explicó que necesitaba concentrarse en su salud mental y tomarse un tiempo para recuperarse.

Su caso puso atención sobre una de las partes más exigentes de la industria musical: las giras. Viajar constantemente, mantener horarios intensos y subir al escenario noche tras noche puede convertir una actividad aparentemente privilegiada en una rutina difícil de sostener. El cantante regresó posteriormente a la música con una relación distinta con el trabajo y con el ritmo de su carrera.

Shawn Mendes: cuando una gira deja de ser sostenible Dimitrios Kambouris/Getty Images for Gucci

Beyoncé: parar antes de perder la perspectiva

Beyoncé también tomó distancia de la música después de años de trabajar prácticamente sin interrupciones. En 2010 se tomó aproximadamente un año de descanso y posteriormente explicó que necesitaba cuidar su salud mental. Había llegado a un punto en el que los días, las ciudades y las obligaciones profesionales comenzaban a mezclarse.

Durante aquella pausa viajó, pasó tiempo con su familia, acudió a museos y conciertos y recuperó una parte de su vida lejos de los escenarios. Después regresó con 4, un álbum que marcó una nueva etapa en su carrera.

Beyoncé: parar antes de perder la perspectiva Getty images

Las cinco historias plantean una conversación que va mucho más allá de Hollywood: el descanso también puede ser una decisión de carrera. En industrias acostumbradas a medir el éxito por productividad, visibilidad y permanencia, estas pausas muestran otra posibilidad: proteger el bienestar antes de que el trabajo termine ocupando todo el espacio disponible.