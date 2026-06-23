Los jugadores más guapos del Mundial 2026

Cada Copa del Mundo produce héroes deportivos, figuras mediáticas y nuevos íconos globales, sin embargo, hay otro fenómeno que se repite edición tras edición: algunos futbolistas trascienden el terreno de juego gracias a una combinación de talento, personalidad y una imagen que conecta con millones de seguidores. En el Mundial 2026, varios nombres destacan no solo por su rendimiento, sino también por el impacto que generan entre los aficionados alrededor del mundo.

10. Leandro Paredes (Argentina)

El mediocampista argentino mantiene una imagen sobria que contrasta con la intensidad que muestra en la cancha. Su estilo discreto, junto con una apariencia clásica y una presencia segura, lo han convertido en uno de los jugadores más admirados de la selección campeona del mundo.

9. Christian Pulisic (Estados Unidos)

Capitán de la selección estadounidense y una de las figuras más reconocidas de la Concacaf, Pulisic combina una imagen accesible con el perfil de estrella internacional. Su popularidad ha crecido de forma constante tanto dentro como fuera del fútbol.

8. Joško Gvardiol (Croacia)

El defensor croata se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la nueva generación europea. Su presencia física, junto con una personalidad reservada, ha despertado el interés de aficionados que siguen tanto su carrera deportiva como su evolución mediática.

7. Antonio “Tony” Sanabria (Paraguay)

El delantero paraguayo destaca por una apariencia elegante y una imagen madura que ha acompañado su trayectoria en el fútbol europeo. Su nombre suele aparecer con frecuencia en conversaciones relacionadas con los futbolistas más atractivos de Sudamérica.

6. Kevin Trapp (Alemania)

Pocos jugadores han combinado deporte y moda con tanta naturalidad como el guardameta alemán. Habitual invitado en eventos de lujo y campañas publicitarias, Trapp lleva años siendo considerado uno de los futbolistas más atractivos del panorama internacional.

5. Pedro Neto (Portugal)

La selección portuguesa siempre ha sido una fuente constante de figuras carismáticas, y Pedro Neto no es la excepción. Su estilo relajado y su creciente protagonismo en Europa han fortalecido su popularidad entre los aficionados.

4. Youseff Amin (Irak)

Representante de una generación que está dando mayor visibilidad al fútbol de Medio Oriente, Amin ha llamado la atención por su imagen moderna y una presencia que conecta especialmente con el público joven.

3. Santiago Giménez (México)

El delantero mexicano vive uno de los momentos más importantes de su carrera. A su consolidación deportiva se suma una imagen cercana y auténtica que le ha permitido convertirse en uno de los rostros más populares del fútbol mexicano contemporáneo.

2. Ferrán Torres (España)

El atacante español lleva varios años ocupando titulares tanto por su desempeño en clubes de élite como por su popularidad fuera de los estadios. Su combinación de juventud, estilo y reconocimiento internacional lo mantiene entre los favoritos de los aficionados.

1. Milad Mohammadi (Irán)

El lateral iraní encabeza este listado gracias a una mezcla de experiencia, carisma y una presencia que ha captado la atención de seguidores en distintas partes del mundo. Su popularidad demuestra cómo el atractivo mediático del fútbol ya no se concentra únicamente en Europa o Sudamérica.