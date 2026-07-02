Así construye Ana Sofía Gatica un estilo sin reglas

Por: Deborah Uranga
Una gabardina de piel de segunda mano, un cinturón de Diesel que acompaña casi cualquier look y la convicción de que “mi estilo es no tener estilo” bastan para entender la forma en que Ana Sofía Gatica se relaciona con la moda. En un momento donde las redes sociales suelen premiar las estéticas perfectamente definidas, ella propone lo contrario: construir un guardarropa a partir de referencias personales, objetos con historia y decisiones intuitivas. En entrevista para Harper’s Bazaar en español deja ver una identidad creativa donde el lujo convive con el mercado de segunda mano, la música dialoga con la literatura y la ropa deja de ser un uniforme para convertirse en una extensión natural de quien la lleva.
1. Mi fashion icon
De momento es Patti Smith.
2. Algo de mi clóset sin lo que no puedo vivir
Una gabardina de piel que tengo y uso para todo. Es de segunda mano.
3. My best fashion investment
Mi cinturón de Diesel, lo uso para todo.
4. La joyeria que significa más para mi
Son dos: Mis aretes de Mamaperla, y un anillo de Ingrata Fortuna, que me regaló mi familia cuando cumplí 30 años.
5. Mi style signature es
Mi estilo es no tener estilo. Me pongo lo que me gusta y ya. Aunque parte de mi estilo es cambiar mucho mi corte de pelo.
6. At my dream dinner party…
Sería en un bosque o jardín, lleno de velas. Cenaríamos mis platillos favoritos de “Propio”, habría postres infinitos de “Odette”, y acompañaríamos con vinos naturales y bebidas sin alcohol. El dresscode sería ropa cómoda, y debe tener un gran sistema de audio para poder bailar toda la noche bajo las estrellas.
7. Invitaría a
Todas, todas, todas mis amigas. También a Patti Smith, Rihanna, Nathy Peluso, Georgina Rodriguez, Tokisha, Lyn May, Tilda Swinton, Bad Gyal, Young Miko y Chappell Roan.
8. El producto de belleza que más uso
Dior Capture Le Serum, y Savage de Dior
9. On my bedside table are
Una libreta para escribir antes de dormir, un difusor con aceites el libro que esté leyendo en el momento. Acabo de terminar “Just Kids” de Patti Smith, y voy a empezar “Bonsai” de Alejandro Zambra.
10. Mi libro favorito
No tengo uno en específico, pero algunos son: “Niñapajarogalciar” de Mariana Matija, “Lodo” de Guillermo Fadanelli “Biografía del Silencio” de Pablo D’ors
11. Mi recuerdo familiar favorito
Todas las noches antes de dormir, mi abuelo y yo escuchábamos y cantábamos sus boleros en el tocadiscos.
12. The rule I live by is:
Fuck rules.
13. My morning routine is:
Me gusta despertarme temprano. Tomo kefir y electrolitos. Después, saco a Tomasa (mi perrita) a pasear. Me gusta desayunar con algún disco instrumental de fondo (últimamente pongo mucho “Pacific” de Haruomi Hosono). Me gusta bañarme lento y sin prisa, salir por un latte a “Cucurucho” y después irme a filmar.
14. My favourite work of art
Tengo una debilidad por la obra de dos artistas contemporáneos: Ana Segovia (mexicana) y Jerónimo Rüedi (argentino).
15. The wellness ritual I priortize:
No lo hago desde el enfoque “wellness”, pero me encanta escribir en las mañanas o antes de dormir; priorizo mi descanso y me llevo la vida más “lenta”. En algún momento, fui muy acelerada, hacía mil cosas a la vez. Ahora, me gusta estar en donde estoy y tener una relación más honesta conmigo.
16. The indulgence I cant live without is:
No puedo vivir sin mis caminatas a Chapultepec con Tomasa, son parte de mi felicidad. Intentar ir a “Sona” una vez por semana se ha vuelto un ritual importante para mi “yo” musical. Comer lo que se me antoja y compartirlo con quienes disfrutan comer.
17. The songs that get me on the dancefloor:
Tengo varias: “Chulo PT2” de Bad Gyal, “Tokischa” de Young Mikko, “Bandido” de Ana Bárbara, “Noa Noa” de Juan Gabriel, “Muchachita Consentida” de Rayito Colombiano, “Born Slippy” de Underworld y lo que sea de The XX
18.My last meal on earth would be
Tortas de pollo rostizado, ensalada como la preparamos en casa, con una botella de vino tinto Ensamble. De postres tendríamos dedos de novia, panqué de canela de “Alessa”, pastel de 3 leches de “Los Tulipanes”, café y té. Sería en casa de mi madre, con mis hermanos, mi mamá, mi papá y toda la familia Gatica.