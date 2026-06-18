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Moda

Los bolsos crochet que veremos por todas partes en el verano 2026

Entre tejidos artesanales, siluetas relajadas y una estética que conecta con la idea de vacaciones permanentes, el crochet vuelve a ocupar un lugar central dentro de los accesorios de la temporada

Junio 18, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Los bolsos crochet que veremos por todas partes en el verano 2026

Pinterest

La moda atraviesa un momento curioso. Mientras la tecnología avanza a una velocidad cada vez mayor, el interés por las técnicas manuales sigue creciendo. Esa búsqueda de piezas que transmitan tiempo, dedicación y una cierta sensación de autenticidad explica por qué los acabados artesanales continúan ganando terreno dentro del lujo y el prêt-à-porter. En verano, ninguna tendencia refleja mejor ese deseo que el crochet, un tejido que transforma incluso los accesorios más sencillos en objetos cargados de textura y personalidad.

Los bolsos crochet no son una novedad, pero su presencia en 2026 adopta una dimensión diferente. Ya no se limitan a acompañar escapadas de playa o looks inspirados en destinos costeros. Ahora forman parte de estilismos urbanos, combinándose con vestidos fluidos, trajes de lino e incluso conjuntos más estructurados.

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El bolso tote tejido sigue siendo el favorito

Dentro de todas las versiones que veremos este verano, el bolso tote crochet mantiene una posición privilegiada.
Su atractivo está en la practicidad. Tiene suficiente espacio para acompañar jornadas largas, viajes de fin de semana o días de oficina durante los meses más cálidos. Los diseños actuales incorporan tejidos más compactos, asas reforzadas y una apariencia más sofisticada que las versiones tradicionales asociadas únicamente a la playa.

Los tonos arena, marfil y beige continúan siendo los más buscados porque combinan fácilmente con la paleta relajada que domina la temporada.

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El bolso tote tejido sigue siendo el favorito

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Los modelos tipo cesta evolucionan

Las siluetas inspiradas en cestas siguen presentes, pero con una construcción más refinada. En lugar de apostar exclusivamente por fibras rígidas, muchas firmas están incorporando crochet para suavizar las líneas y aportar una apariencia más ligera. El resultado es un accesorio que conserva la esencia veraniega de las clásicas canastas, pero se adapta mejor a entornos urbanos.
Además, funcionan especialmente bien junto a prendas de lino, algodón y tejidos naturales que suelen protagonizar los armarios este verano.

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Bolsos tipo cesto

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Los bolsos pequeños ganan protagonismo

No todo gira alrededor de modelos amplios. Los bolsos crochet en formato mini también están encontrando su espacio.
Bandoleras compactas, diseños tipo pouch y pequeñas bolsas con cierre de cordón aparecen como alternativas para quienes buscan incorporar la tendencia de manera más discreta.
Su tamaño permite que el tejido se convierta en el verdadero protagonista, aportando textura sin competir con el resto del look.

Los detalles artesanales marcan la diferencia

Una de las características más interesantes del crochet en 2026 es la atención al detalle.
Flores tejidas, patrones geométricos, acabados bicolor y combinaciones con piel o herrajes metálicos ayudan a que cada diseño tenga personalidad propia. En muchos casos, el valor del accesorio ya no reside únicamente en la marca, sino también en la sensación de pieza única que transmite.
Esta evolución conecta con un consumidor cada vez más interesado en la procedencia de los productos y en los procesos detrás de su fabricación.

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Los detalles artesanales marcan la diferencia

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Más que una tendencia estacional

El éxito de los bolsos crochet no se explica únicamente por razones estéticas. También responden a una forma distinta de entender el lujo, donde la textura, el trabajo artesanal y los materiales adquieren tanta importancia como los logotipos.
Por eso su presencia se extiende mucho más allá de la playa o de las vacaciones. Los diseños que dominarán el verano 2026 tienen la capacidad de adaptarse a distintos contextos sin perder su esencia relajada. Y en una temporada donde la comodidad y la autenticidad siguen definiendo las decisiones de estilo, pocos accesorios resumen mejor ese espíritu que un bolso tejido a mano.

bolsos bolsos verano Tendencias 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
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