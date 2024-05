5 sandalias para usar con shorts y son promesa del street style de verano

Los shorts son la prenda de moda y la ideal para estar cómoda, ligera y fresca en la época de calor, como lo es esta temporada de primavera/verano 2024. No sólo te dejaran lucir tus piernas, sino que te mantendrán cómoda todo el día. Y los hay de todo tipo, desde los shorts clásicos hasta los más atrevidos —y cada uno de ellos puede ser un conjunto ganador si lo llevas con las sandalias más in del momento. Si aún no sabes cómo lograr la combinación perfecta, en Harper’s Bazaar tenemos algunas recomendaciones para que no mueras de calor en estos días soleados y así sepas cómo llevar shorts con sandalias durante mayo-junio 2024.

Cómo llevar shorts con sandalias a la moda en mayo-junio 2024

Desde un brunch con amigas hasta ir a un farmers market, las sandalias son esenciales para climas cálidos. En las tendencias no puede faltar algo tejido o de rafia, con una hebilla grande para hacer una declaración casual pero elegante, o las tejidas que claramente son muy chic, junto con el mejor diseño de shorts. No por nada aquí tenemos 15 sandalias de moda para los días cálidos de primavera/verano 2024.

1. Sandalias kitten con shorts largos

Conocidos famosamente como jorts (jeans + shorts, pantalones cortos o shorts largos), esta prenda que tiene aires retros pero en realidad es súper cómoda, puede llevarse de la mano con sandalias de tacón kitten y así tendrás un look cómodo, fresco y chic.

Ellie Delphine lleva un conjunto completo de Mango, pendientes dorados, una camisa de lino blanca, un cinturón de cuero negro con hebilla dorada, pulseras doradas, shorts blancos de mezclilla rasgados, un bolso grande de rafia marrón y sandalias negras, durante una sesión de fotos de moda street style. getty images

2. Sandalias de estilo huarache con calcetas largas

Quien no arriesga nada en el look, nada gana. Es momento de transformar las sandalias estilo huarache con calcetas largas (pueden ser tejidas y ligeras, por aquello del calor), combinado con prendas de distintos materiales —y quizá sports shorts para no sufrir bajo los rayos del sol.

Daiana Argimbayeva lleva shorts de boxeador negros, camisa azul, chaqueta beige, corbata beige con estampado, bolso verde, calcetines largos blancos y zapatos negros. getty images

3. Neon Flip Flops con shorts de vestir

La comodidad y la ropa de vestir no están peleados, y muestra de ello es este conjunto son clásicos shorts blancos (pueden ser también beige o color azul marino) con flip flops en tono neón para hacer una declaración de estilo effortless.

Anna Winter viste pendientes de aro plateados, gafas de sol negras, camiseta básica de algodón negra, shorts de mezclilla blancos, bolso de hombro de cuero negro y sandalias Crocs getaway platform en color ácido. getty images

4. Sandalias con color

Añadir un toque de color a cualquier conjunto en tonalidades neutras o sobrias será ganancia este verano. Busca sandalias en colores llamativos para hacer de tu look uno muy bien equilibrado y sofisticado.

Livia Nunes Marques viste una camiseta polo azul marino de Miu Miu sobre una camisa azul, un bolso de cuero marrón de Miu Miu con cadenas y charms coloridos, ropa interior amarilla de Miu Miu, shorts azules con detalles verdes y sandalias rojas. getty images

5. Con motivos florales o un diseño divertido

Las sandalias pueden ser más versátiles de lo que crees, y están muy lejos de limitarse a únicamente lazos comunes y corrientes. Busca los que tengan un diseño o elemento decorativo para darle a tu look un toque especial.