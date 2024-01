Así se llevarán las medias blancas tipo Lady Di en primavera/verano 2024

Adiós medias rojas, hola medias blancas. Una de las prendas que vestía la princesa Diana será retomada con fuerza esta primavera/verano 2024 gracias a la inspiración de la Semana de la Alta Costura —principalmente a raíz de Chanel y su elevación del coquettecore y balletcore en una cápsula sumamente romántica. Lee aquí cómo llevar flats de bailarina y estar calientita este mes de enero.

Cómo llevar medias blancas esta primavera/verano 2024

Dependiendo del clima y tus preferencias personales, puedes elegir entre diferentes tipos de medias blancas. Las más usadas son opacas, pero las hay texturizadas (para dar el efecto de encaje), con elementos decorativos o semi transparentes —las más socorridas por Lady Di. El material te permitirá usarlas tanto para días fríos de otoño como para la primavera y así elevar tu look.

Diana, Princesa de Gales, viste un abrigo rojo diseñado por Bellville Sassoon y un sombrero de John Boyd durante una visita a Wrexham el 26 de noviembre de 1982 en Wrexham, Gales, Reino Unido. getty images

El Príncipe Carlos, Príncipe de Gales, y Diana, Princesa de Gales, lucen un vestido rosa y blanco de lunares diseñado por Donald Campbell mientras están en las escalinatas de la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 29 de abril de 1985 en Roma, Italia. getty images

1. Con un minivestido negro

Si quieres darle un toque más coqueto al little black dress, usarlas con medias blancas es un gran acierto. No sólo da vibes de Blair Waldorf en Gossip Girl, sino que es una combinación adecuada tanto de día como de noche.

2. Con un conjunto en colores pastel

Puedes saltarte la regla del all white con un conjunto en tonalidades pastel para que resalten todos los colores de tu look. Es una modalidad armoniosa y super girlie para probar diferentes outfits que a la larga sirve para distintas temporadas del año.

3. Vestidos largos, faldas cortas o shorts

No hay una regla para el largo o corto de tus faldas o shorts, cualquiera puede equiparse con las medias blancas y le darán un giro más original al look. Gracias a ello puedes formar looks muy modernos (eligiendo colores neutros y sofisticados, como blanco, rojo o negro), o hacerlo mucho más cargado (con piezas de tweed o de punto).

4. Cualquier calzado

Quizá a excepción de los sneakers, pero las medias blancas pueden usarse con tacón abierto o cerrado, con botines o botas largas. ¡No hay límites! Hay quienes llevan calcetines de color para resaltar en las medias, y le otorga al look un aspecto más audaz.