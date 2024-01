6 formas de hacer los pants elegantes y para estar calientita según el street style 2024

Si tus piernas ya se sienten vulnerables con la mezclilla y lo único que quieres/puedes usar son pants, créeme, no estás sola. Aunque las reglas del personal styling dictaminen que usar pants no es elegante, desde el 2020 se ha desarrollado una moda relajada —conocida como homewear— que te permite usar los sweatpants como si la calle fuese tu pasarela. Si tu objetivo del año es hacerlos lucir más elegantes y llevarlos de forma más pulcra, toma nota de estas recomendaciones —de alguien que ha desarrollado varias fórmulas para evitar a toda costa los jeans incluso en una date.



1. Aplica el ‘all black’

Vestirse de negro de pies a cabeza ha sido por mucho tiempo una opción sólida para verse cool sin mucho esfuerzo, y es fácil ver por qué: te da estilo, es sofisticado y jamás pasa de moda. Un par de pants negros (de preferencia evitando los muy baggy) junto con un suéter de punto del mismo color o un abrigo será ideal para combinar a cualquier hora del día y con cualquier tipo de clima.

2. Usa conjuntos monocromáticos

Si no quieres llevar solamente negro, apuesta por conjuntos monocromáticos; ya sea con un mismo juego de pants y sweatshirt en el mismo tono (amamos los beige, blanco y gris) o en un tono más brillante (rosa, morado o verde son algunas opciones), la sintonía del color hará que el look tenga mayor equilibrio y no se verá desaliñado.

Jeanette Friis Madsen viste pantalones deportivos blancos, top y abrigo de cuero negro. getty

Sonia Lyson vista llevando gafas de sol negras de Gucci, una bufanda de lana beige/negra con el logo de Loewe de gran tamaño, top blanco crema de Wolford, abrigo largo y holgado en color beige de The Frankie Shop, pantalones deportivos negros de Adidas, bolso de cuero de bambú marrón de Gucci y mocasines de cuero negro de Gucci. getty

3. Accesorios, accesorios, accesorios

Un tip muy fácil de aplicar para elevar cualquier look es añadir joyería y diferentes accesorios. Usa anillos, aretes grandes, bufandas tejidas, gorras o beanies; lo que sea que le dé un toque extra a tu outfit para demostrar que, realmente, no te despertaste en pants —y sí, así es el look.

4. Cambia los sneakers por las botas

Así como podemos accesorizar, usar botas —e incluso tacones o mocasines— en lugar de tenis hará que los pants luzcan con más estilo y mejoran la silueta.

Katya Tolstova se le ve usando un conjunto de sudadera y pantalones deportivos blancos de Phillip Lim con zapatos en tono azul claro. getty

5. Los abrigos son tus mejores amigos

Esta es quizá la técnica más usada para que los pants luzcan más elegantes, y simplemente nos encanta. Apuesta por la combinación de colores neutros para un look más sobrio (como pants beige con abrigo azul marino) o aplica según la temporada con algún estampado en tartán o en colores brillantes.

6. No tengas miedo a experimentar

Es 2024... los pants ahora son vistos como una prenda con mucho potencial para experimentar, usar con distintas marcas y en muchos materiales. No temas en buscar un estilo que te haga sentir cómoda y fashion al mismo tiempo.