5 pantalones de pitillo que las mujeres modernas aprobaron este 2024 según el street style

Parece que los pantalones de mezclilla viven en una eterna disputa en el mundo de la moda y no pueden darle gusto a todos —llegamos, aparentemente, a un extremo en el que ni lo baggy jeans ni los mom jeans son “suficientemente buenos” o simplemente la gente ya se cansó de usarlos. Pero como los ciclos van y vienen, 2023 nos mostró que al menos los jeans a la cadera llegaron (del 2000) para quedarse, y eso involucra a los ya muy conocidos pantalones de pitillo. No es que hayan hecho un regreso triunfal, pero este 2024 los veremos en ciertos conjuntos de ropa que, creas o no, pueden ser favorecedores.



1. Con lentejuelas

Lo vimos en la pasarela Valentino ‘Un Chateau’ con Kaia Gerber usando jeans de lentejuelas que se hicieron virales. Ahora queremos un modelo similar para cualquier hora del día y en cualquier ocasión, como estos de Yves Saint Laurent que encapsulan la nostalgia glam-rock de la marca y están confeccionados para lograr una silueta ajustada a la piel, cubiertos de brillantes lentejuelas.

Marina von Lison luce un llamativo blazer negro de Philosophy di Lorenzo Serafini, debajo de un top corto negro, pantalones pitillo negros con lentejuelas de Yves Saint Laurent, la mini bolsa Kelly de Hermès en cuero beige, anillos negros/dorados y zapatos de tacón negros con el logo dorado BB de Balenciaga. getty

2. Skinny Denim Pants color blanco

Los skinny jeans blancos nos traen recuerdos de la secundaria y preparatoria, pero no por eso los hemos dejado en el olvido. En pleno 2024 los podemos combinar con blusas estilo navy, colores vivos o neutros y todo tipo de prendas oversize para hacer juego de dimensiones.

Alba Garavito Torre lleva gafas de sol negras de Ray Ban, grandes pendientes colgantes dorados y blancos, una camiseta negra, un suéter blanco con estampado de pequeñas rayas negras de lana de Massimo Dutti, un bolso bandolera negro brillante de cuero granulado Timeless de Chanel, una chaqueta blazer negra oversized de Munthe, pantalones vaqueros blancos ajustados de Zara, bailarinas de cuero brillante beige con puntera negra de Chanel. getty

3. Blue Navy Skinny Jeans

Especialmente si son cortos (no demasiado capri) es momento de tomar la moda de las blusas blancas amplias o camisas XL para tener un modelo mucho más sofisticado pero sin perder el toque divertido. Cien por ciento para copiar este look.

Una invitada lleva una camisa blanca con cuello / abrigo de lana con un amplio cinturón de cuero brillante camel, un bolso de mano de cuero brillante camel de Carolina Herrera, pantalones vaqueros ajustados azul marino, zapatos de tacón puntiagudos de cuero brillante camel con un logo bordado en la punta de Carolina Herrera. getty

4. Texturizados

Así lo hizo Mugler para H&M al traernos un patrón de tela con mezclilla que hace juego a todo el estilo rock punk que tanto le hará falta a la llegada de este 2024. No apto para quienes no gusten de vestir completamente de negro.

Una invitada lleva gafas de sol negras, una camiseta transparente de tul con cuello alto negra, un corsé de terciopelo negro, una chaqueta acolchada de nailon negra, un bolso Jodie de Bottega Veneta en cuero brillante trenzado beige, pantalones vaqueros ajustados con patrón bordado bicolor en azul y negro de Mugler, botines negros de tacón cuadrado y cuero brillante. getty

5. Mezclilla gris

Lo que antes veíamos como jeans aburridos ahora son una oportunidad ideal para hacer un sinfín de combinaciones. La mezclilla gris es perfecta para la temporada otoñal, pero se puede sumar al verano con un chaleco bordado y flats. Considéralo un reto para hacer tu propio look como una fashionista experta.