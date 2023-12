Soy editora de moda y así usaré las medias rojas este invierno 2023

Las vimos nacer alrededor de marzo —con firmas como Burberry, Hermès y Theory—, pero para finales de año se volvieron el foco central de los outfits audaces. Las medias rojas son ese accesorio que no sabías que necesitabas, y dadas las tendencias tan femeninas con las que concluimos el 2023 —ya sabes, balletcore, strawberry makeup, tomato girl, barbiecore y más— el retorno de las medias que utilizábamos cuando éramos pequeñas no es de sorprender. Si no sabes cómo incluir esta prenda en tus looks de invierno, sigue esta breve guía para inspirarte y brillar en tu próxima cena de Navidad o fiesta de Año Nuevo.

Outfit con medias rojas para invierno 2023-2024

Ya sea que busques un estilo informal y chic o una elegancia refinada, la selección de colores complementarios se vuelve crucial para permitir que el matiz rojo destaque evitando abrumar la apariencia general.



Optar por tonos neutros como negro, blanco o beige proporciona un telón de fondo sofisticado, permitiendo que las medias rojas hagan una declaración impactante sin opacar el atuendo completo.

La versatilidad de las medias rojas abarca estaciones, haciendo una transición fluida desde combinaciones acogedoras de invierno con botas y faldas de lana hasta estilos frescos de primavera y verano con vestidos fluidos.

Jugar con patrones y texturas amplifica el potencial de la moda, ofreciendo la oportunidad de experimentar con estampados que realzan la personalidad dinámica de las medias rojas.

Los accesorios, elegidos con consideración, sirven como toque final, con acentos neutros o metálicos que contribuyen a la cohesión general del look.

En el ámbito de las medias rojas, la confianza toma el centro del escenario, ya que llevar este accesorio audaz no se trata solo de seguir una tendencia, sino de expresar tu estilo único con elegancia y seguridad en ti misma.

Alba Garavito Torre luce un suéter de cuello alto de lana negro, una mini falda negra de Zara, medias rojas de Calzedonia, una chaqueta blazer negra y sobredimensionada de Munthe, zuecos o zapatos negros de Jujuvi, y un bolso negro Timeless de Chanel. getty

Una invitada lleva una cartera roja, cinturón, blazer rojo y medias rojas. getty

Una invitada viste un vestido rosa, bolso Chanel, medias rojas, zapatos, y un collar. getty

Aunque sabemos que 2024 es el color del Peach Fuzz, hay veces que no queremos tanta suavidad en nuestros looks. Por eso las medias rojas se vuelven un statement de moda para quienes quieren aventurarse a añadir un giro inesperado a cualquier conjunto —no por nada sabemos que el rojo es un color dominante y de gran fortaleza. Sin importar la época del año, dale una oportunidad a las ya súper famosas medias rojas que, seamos honestas, elevan cualquier outfit.