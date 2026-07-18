La celulitis no distingue edad, talla ni condición física. Incluso mujeres que entrenan con frecuencia y mantienen un porcentaje bajo de grasa corporal pueden presentar la característica textura de piel de naranja. Esto ocurre porque su aparición depende de múltiples factores, como la genética, las hormonas, la circulación y la estructura del tejido conectivo, sin embargo, la alimentación también desempeña un papel importante en cómo luce la piel.

Aunque el azúcar suele señalarse como el principal responsable, la realidad es que existen otros alimentos y hábitos dietéticos que pueden favorecer la inflamación, la retención de líquidos y la pérdida de elasticidad cutánea. No se trata de prohibir grupos completos de alimentos, sino de comprender cómo influyen en el organismo para tomar decisiones más equilibradas.

El exceso de azúcar sí importa, pero no es el único factor

El consumo frecuente de azúcares añadidos favorece un proceso conocido como glicación, en el que las moléculas de azúcar se unen al colágeno y la elastina, proteínas responsables de mantener la piel firme y flexible. Con el tiempo, este fenómeno puede afectar su estructura y contribuir a que la celulitis sea más evidente.

Esto no significa que una porción ocasional de postre vaya a transformar la piel de un día para otro. Lo que realmente marca la diferencia es el patrón alimentario que se mantiene durante meses o años.

Los ultraprocesados pueden favorecer la inflamación

Botanas industriales, embutidos, galletas, cereales azucarados y otros productos ultraprocesados suelen contener una combinación elevada de sodio, grasas poco saludables, azúcares y aditivos.

Este tipo de alimentación se ha asociado con un mayor estado inflamatorio en el organismo, lo que puede influir en la calidad de la piel y hacer más visible la celulitis, especialmente cuando se combina con sedentarismo y baja ingesta de frutas y verduras.

Qué alimentos evitar si quieres reducir la celulitis (spoiler: no solo es el azúcar) Pexels

El exceso de sal favorece la retención de líquidos

Uno de los errores más comunes es pensar que únicamente el azúcar influye en la celulitis. En realidad, un consumo elevado de sodio puede provocar retención de líquidos, haciendo que el tejido se vea más hinchado y que las irregularidades de la piel sean más notorias.

El sodio no solo está presente en la sal de mesa. También se encuentra en:



Sopas instantáneas.

Embutidos.

Comida rápida.

Salsas comerciales.

Snacks salados.

Alimentos congelados ultraprocesados.

El alcohol también puede influir

Una copa ocasional no es el problema, no obstante, el consumo frecuente de alcohol favorece la deshidratación, dificulta el equilibrio de líquidos y puede afectar la producción de colágeno con el paso del tiempo. Además, muchas bebidas alcohólicas contienen cantidades importantes de azúcar, incrementando el impacto metabólico.

Las grasas trans y los alimentos fritos

Las grasas trans, presentes en algunos productos de panadería industrial y frituras comerciales, se relacionan con procesos inflamatorios que afectan la salud cardiovascular y también la calidad de la piel. En cambio, las grasas saludables provenientes del aceite de oliva, el aguacate, las nueces o los pescados ricos en omega-3 aportan ácidos grasos que ayudan a mantener la función normal de la piel.

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¿Hay alimentos que ayudan a mejorar la apariencia de la celulitis?

Aunque ningún alimento elimina la celulitis, una dieta rica en frutas, verduras, proteínas de calidad, legumbres, cereales integrales y grasas saludables favorece la producción de colágeno, mejora la circulación y ayuda a controlar la inflamación.

También es importante mantener una adecuada hidratación. Beber suficiente agua no borra la celulitis, pero sí contribuye a que la piel conserve una mejor apariencia y elasticidad.

La clave está en el conjunto de hábitos

No existe un alimento capaz de provocar o eliminar por sí solo la celulitis. Su apariencia responde a la combinación de genética, cambios hormonales, masa muscular, circulación, hidratación y estilo de vida.

Una alimentación equilibrada, acompañada de entrenamiento de fuerza, actividad física regular, descanso suficiente y una buena hidratación puede ayudar a que la piel luzca más firme con el tiempo. El objetivo no debería ser perseguir una piel completamente lisa —algo poco realista para la mayoría de las mujeres—, sino favorecer una mejor salud integral que también se refleje en el aspecto de la piel.