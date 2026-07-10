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¿Ozempic afecta la fertilidad? Esto dicen los especialistas

El uso de Ozempic ha abierto nuevas preguntas sobre embarazo, ovulación y salud reproductiva. Esto es lo que la evidencia científica conoce hasta ahora y lo que aún sigue investigándose

Julio 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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¿Ozempic afecta la fertilidad? Esto dicen los especialistas

Getty images

La popularidad de Ozempic ha llevado una nueva pregunta a los consultorios: ¿qué ocurre con la fertilidad?

Las dudas sobre la fertilidad se han convertido en una de las conversaciones más frecuentes entre mujeres que utilizan medicamentos como Ozempic. Mientras algunas temen que el tratamiento pueda dificultar un embarazo en el futuro, otras relatan ciclos menstruales más regulares o embarazos inesperados después de iniciar la medicación. Esa aparente contradicción ha despertado el interés de endocrinólogos y ginecólogos, quienes coinciden en un punto: la evidencia disponible no indica que la semaglutida provoque infertilidad, pero sí muestra que sus efectos sobre el metabolismo pueden influir indirectamente en la capacidad reproductiva de algunas mujeres.

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¿Qué es Ozempic y por qué surgieron estas dudas?

Ozempic es el nombre comercial de la semaglutida, un medicamento desarrollado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 que pertenece a la familia de los agonistas del receptor GLP-1. En los últimos años, su capacidad para favorecer la pérdida de peso hizo que su uso creciera de forma considerable, incluso entre personas sin diabetes, siempre bajo indicaciones médicas.
Ese aumento también cambió el perfil de quienes reciben el tratamiento. Cada vez más mujeres en edad reproductiva utilizan medicamentos de esta familia para controlar la obesidad o mejorar su salud metabólica, lo que ha generado nuevas preguntas sobre su relación con la ovulación, el ciclo menstrual y el embarazo.

¿Ozempic reduce la fertilidad?

Hasta ahora, la respuesta es no.
Las principales sociedades médicas y la evidencia científica disponible no han encontrado pruebas de que la semaglutida disminuya la fertilidad femenina, reduzca la reserva ovárica o provoque infertilidad permanente.
Es importante distinguir entre los efectos directos del medicamento y los cambios que pueden producirse como consecuencia de la pérdida de peso. Una reducción importante del peso corporal puede modificar temporalmente los ciclos menstruales mientras el organismo se adapta a un nuevo equilibrio hormonal, pero eso no significa que exista un daño en la función reproductiva.
Los especialistas insisten en que todavía hacen falta estudios a largo plazo, especialmente en mujeres jóvenes que utilizan estos tratamientos durante varios años. Sin embargo, con la información disponible hasta el momento, no existe evidencia que justifique afirmar que Ozempic afecta negativamente la fertilidad.

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¿Ozempic afecta la fertilidad? Esto dicen los especialistas

Pexels

Entonces, ¿por qué algunas mujeres quedan embarazadas mientras usan Ozempic?

Esta es una de las preguntas que más interés ha despertado durante el último año. La explicación no está en que la semaglutida aumente la fertilidad por sí misma, sino en que mejorar la salud metabólica puede favorecer el regreso de la ovulación en algunas mujeres.
Esto ocurre especialmente en pacientes con obesidad o con síndrome de ovario poliquístico (SOP), una condición que con frecuencia provoca alteraciones hormonales y ciclos menstruales irregulares. La pérdida de peso y la mejoría en la sensibilidad a la insulina pueden contribuir a que la ovulación vuelva a producirse con mayor regularidad, incrementando la posibilidad de embarazo.
Este fenómeno incluso dio origen al término Ozempic babies, ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación. Aunque el nombre ha ganado popularidad, los especialistas recuerdan que no se trata de un concepto médico y que los embarazos responden a la recuperación de la función ovulatoria en determinadas pacientes, no a un efecto específico del medicamento sobre la fertilidad.

Lo que recomiendan los especialistas si buscas un embarazo

Aunque Ozempic no se asocia con infertilidad, la recomendación cambia cuando una mujer desea concebir. Actualmente, los especialistas aconsejan suspender la semaglutida al menos dos meses antes de intentar un embarazo. La razón es que el medicamento permanece en el organismo durante varias semanas y todavía no existe suficiente evidencia para garantizar su seguridad durante la gestación.
Por ese mismo motivo, quienes utilizan Ozempic y no desean embarazarse deben mantener un método anticonceptivo eficaz, especialmente si el tratamiento ha favorecido el regreso de ciclos ovulatorios que anteriormente eran irregulares.

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¿Ozempic afecta la fertilidad?

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Lo que la ciencia todavía investiga

El creciente uso de medicamentos como Ozempic también ha impulsado nuevas líneas de investigación. Entre las preguntas que aún buscan respuesta se encuentran los efectos del tratamiento prolongado sobre la salud reproductiva, su impacto en mujeres sin obesidad y las posibles diferencias entre distintos agonistas del receptor GLP-1.
La mayoría de los expertos coincide en que el conocimiento sobre estos fármacos avanza con rapidez, pero todavía existen aspectos que requieren seguimiento durante varios años para comprender completamente sus implicaciones en distintas etapas de la vida reproductiva.

Más allá de la pérdida de peso

La conversación sobre Ozempic ya no se limita al control del peso corporal. Su uso ha puesto sobre la mesa la estrecha relación entre el metabolismo, las hormonas y la fertilidad femenina, un vínculo que durante mucho tiempo permaneció fuera del debate público.
Lejos de alimentar temores infundados, la evidencia disponible invita a adoptar una perspectiva más amplia: la salud reproductiva no depende de un solo medicamento, sino del equilibrio entre múltiples factores hormonales, metabólicos y clínicos. Comprender esa interacción permite tomar decisiones más informadas y recuerda que, cuando se trata de fertilidad, las respuestas simples rara vez hacen justicia a la complejidad del cuerpo humano.

Ozempic embarazo
Eurídice Aiymet Garavito García
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