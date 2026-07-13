Los videos sobre el llamado batido Ozempic acumulan millones de reproducciones en TikTok, Instagram y YouTube porque prometen resolver uno de los mayores desafíos de cualquier alimentación equilibrada: mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. Aunque su nombre hace referencia al medicamento Ozempic, esta bebida no contiene el fármaco ni produce sus mismos efectos. Se trata de una receta rica en proteína, fibra y grasas saludables que internet convirtió en un fenómeno viral.

¿Por qué lo llaman batido Ozempic?

El nombre nació en redes sociales como una forma de describir bebidas preparadas con ingredientes que ayudan a prolongar la saciedad. La comparación surge porque muchas personas que utilizan medicamentos con semaglutida experimentan una disminución del apetito, y algunos creadores de contenido comenzaron a buscar alternativas alimenticias con un objetivo similar: sentirse satisfechos por más tiempo mediante una comida equilibrada.

Sin embargo, especialistas en nutrición recuerdan que ningún licuado puede sustituir el mecanismo de acción de medicamentos como Ozempic. El éxito de estas recetas radica en una combinación inteligente de nutrientes, no en un ingrediente secreto.

La receta que está conquistando las redes

No existe una única versión del batido Ozempic, pero las recetas más populares comparten una estructura muy similar:



1 taza de leche o bebida vegetal sin azúcar.

½ taza de yogur griego natural.

1 cucharada de semillas de chía.

1 cucharada de linaza molida.

Un puñado de espinacas.

½ taza de frutos rojos congelados.

Hielo al gusto.

Algunas versiones incorporan proteína en polvo, avena o mantequilla de almendra para aumentar el contenido proteico y energético, especialmente cuando se consume como desayuno o después del ejercicio.

La bebida que internet bautizó como el batido Ozempic: así se prepara Pexels

El secreto está en la combinación de nutrientes

La razón por la que esta bebida ha despertado tanto interés tiene más relación con la nutrición que con las modas de internet.

El yogur griego aporta proteínas, las semillas de chía y linaza contienen fibra soluble que absorbe agua y favorece una digestión más lenta, mientras que los frutos rojos ofrecen antioxidantes y un toque dulce sin necesidad de añadir grandes cantidades de azúcar. Las espinacas, por su parte, enriquecen el batido con vitaminas y minerales sin modificar demasiado el sabor.

El resultado es una bebida que puede generar mayor sensación de plenitud que un desayuno basado únicamente en carbohidratos refinados.

¿Vale la pena incorporarlo a la rutina?

La respuesta depende del contexto. Para personas que buscan aumentar el consumo de proteína o fibra, un batido de este tipo puede convertirse en una alternativa práctica cuando el tiempo para cocinar es limitado. También puede ser útil como parte de una alimentación equilibrada si está adaptado a las necesidades individuales.

Lo que no puede hacer es replicar los efectos farmacológicos de la semaglutida ni sustituir un tratamiento médico para la diabetes o el manejo de la obesidad.

La bebida que internet bautizó como el batido Ozempic: así se prepara Pexels

El fenómeno detrás del éxito

La popularidad del batido Ozempic refleja un cambio más amplio en la conversación sobre bienestar. Después de años dominados por dietas restrictivas, las redes sociales muestran un creciente interés por recetas que priorizan la saciedad, el equilibrio nutricional y la calidad de los ingredientes.

Más que buscar alimentos “milagro”, una parte del público está prestando atención a cómo la combinación adecuada de proteína, fibra y grasas saludables puede influir en la experiencia cotidiana de comer. Esa es, probablemente, la verdadera razón por la que esta bebida ha trascendido el universo de las tendencias virales para convertirse en una de las recetas más comentadas del momento.

Nota importante: Aunque se le conozca popularmente como “batido Ozempic”, esta bebida no contiene semaglutida ni ofrece los mismos efectos que el medicamento. Si estás considerando Ozempic u otro tratamiento para controlar el peso o la diabetes, consulta siempre a un profesional de la salud.