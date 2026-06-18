La conversación sobre desayunos saludables suele girar alrededor de la avena, el yogur griego o los licuados de proteína. Sin embargo, hay un alimento sencillo, accesible y presente en la mayoría de las cocinas que sigue ocupando un lugar privilegiado entre nutricionistas y especialistas en alimentación: el huevo. Su perfil nutricional combina proteína de alta calidad con vitaminas y minerales que lo convierten en una de las opciones más completas para comenzar el día.

Lo que distingue al huevo de muchas otras fuentes proteicas es que contiene los nueve aminoácidos esenciales que el organismo necesita obtener a través de la alimentación. Esta característica le permite clasificarse como una proteína completa, una cualidad especialmente valiosa para quienes buscan mantener masa muscular, recuperarse después del ejercicio o simplemente incorporar desayunos más equilibrados.

Cada huevo aporta aproximadamente entre seis y siete gramos de proteína, además de nutrientes como colina, vitamina B12, vitamina D y selenio. La colina, por ejemplo, participa en funciones relacionadas con el sistema nervioso y la salud cerebral, mientras que la vitamina B12 es fundamental para la producción de glóbulos rojos y el metabolismo energético.

Otro de sus puntos fuertes es la capacidad de generar saciedad. Diversas investigaciones han encontrado que los desayunos ricos en proteína ayudan a controlar mejor el apetito a lo largo de la mañana en comparación con opciones dominadas por carbohidratos refinados. Esto no significa eliminar otros alimentos, sino construir una primera comida más balanceada y satisfactoria.

Ni avena ni yogur: el alimento con proteína completa que los expertos recomiendan en el desayuno Pexels

La versatilidad también juega a favor del huevo. Puede integrarse en desayunos sencillos como huevos revueltos con verduras, omelets con queso panela, tostadas integrales con huevo pochado o combinaciones con nopales, espinacas y aguacate. Estas preparaciones permiten aumentar el contenido de fibra, vitaminas y grasas saludables sin complicar la rutina diaria.

Para quienes realizan actividad física de manera regular, incluir una porción adecuada de proteína desde la mañana puede contribuir a cubrir los requerimientos diarios y favorecer la conservación de la masa muscular. En ese contexto, el huevo destaca por ofrecer una excelente relación entre calidad nutricional, accesibilidad y facilidad de preparación.

Ni avena ni yogur: el alimento con proteína completa que los expertos recomiendan en el desayuno Daniela Constantini

La popularidad de la avena y el yogur está más que justificada, pero cuando se trata de obtener proteína completa desde el primer alimento del día, el huevo continúa siendo una de las recomendaciones más consistentes entre los expertos. Su combinación de nutrientes, practicidad y capacidad para mantener la saciedad explica por qué sigue ocupando un lugar central en los desayunos saludables alrededor del mundo.