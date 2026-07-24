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Ejercicios de respiración para enfrentar la ansiedad

Controlar la respiración puede ayudar a reducir la intensidad de la respuesta al estrés en pocos minutos. Estas técnicas sencillas favorecen una sensación de calma y pueden incorporarse fácilmente a la rutina diaria

Julio 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman relaxing in armchair by window enjoying morning sun

Ejercicios de respiración para enfrentar la ansiedad

Olga Pankova/Getty Images

La respiración suele ser una de las primeras funciones del cuerpo que cambia cuando aparece la ansiedad. Se vuelve rápida, superficial y desordenada, enviando al cerebro la señal de que existe una amenaza, incluso cuando no hay un peligro real. Aprender a respirar de forma consciente ayuda a interrumpir ese ciclo y favorece la activación del sistema nervioso parasimpático, responsable de recuperar el estado de calma después de un momento de estrés.

¿Por qué la respiración influye tanto en la ansiedad?

Cuando una persona experimenta ansiedad, el organismo entra en un estado de alerta. El ritmo cardiaco aumenta, los músculos se tensan y la respiración se acelera para preparar al cuerpo ante una posible situación de peligro. Aunque esta reacción es normal, mantenerla durante demasiado tiempo puede intensificar la sensación de angustia.
Los ejercicios de respiración no eliminan la causa de la ansiedad, pero sí ayudan a regular la respuesta fisiológica del organismo. Al respirar más despacio y con mayor profundidad, disminuye la activación del sistema de alerta y el cuerpo recibe la señal de que puede relajarse.

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1. Respiración diafragmática

La respiración diafragmática, también conocida como respiración abdominal, es una de las técnicas más recomendadas por especialistas en salud mental.
Para practicarla, coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen. Inhala lentamente por la nariz procurando que sea el abdomen el que se eleve, mientras el pecho permanece casi inmóvil. Exhala despacio por la boca. Repetir este ejercicio durante cinco minutos ayuda a reducir la tensión física y favorece una respiración más eficiente.

2. Técnica 4-6 para disminuir la activación

Este ejercicio resulta especialmente útil cuando la ansiedad aparece antes de una reunión importante, una presentación o un examen.
Consiste en inhalar por la nariz durante cuatro segundos y exhalar lentamente durante seis segundos. Al prolongar la exhalación, el organismo activa mecanismos relacionados con la relajación, lo que puede disminuir la frecuencia cardiaca y generar una sensación de mayor control.

@pamelacusi

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3. Respiración en caja (Box Breathing)

Popularizada por equipos de alto rendimiento y utilizada también en programas de manejo del estrés, la respiración en caja destaca por su sencillez.
Inhala durante cuatro segundos, mantén el aire cuatro segundos, exhala durante cuatro segundos y espera otros cuatro segundos antes de volver a inhalar. Repetir este ciclo varias veces ayuda a estabilizar el ritmo respiratorio y favorece la concentración cuando la mente parece acelerarse.

4. Exhalaciones largas para calmar el cuerpo

No siempre es necesario contar segundos para obtener beneficios. En muchas ocasiones basta con prestar atención a que la exhalación sea más larga que la inhalación.
Este pequeño cambio reduce la hiperactivación del sistema nervioso y suele resultar útil durante episodios de estrés cotidiano, como un atasco de tráfico, una jornada laboral intensa o un momento de preocupación inesperada.

@arabravomx

✨ ¿Ansiedad? Respira conmigo y suéltala 💜 Este ejercicio de respiración consciente desde la descodificación emocional te ayudará a: 🌬 liberar tensión del cuerpo 💭 reconocer la emoción detrás de la ansiedad 💜 soltar lo que no necesitas cargar Hazlo cada vez que sientas ansiedad y nota cómo tu corazón se calma cuando lo escuchas. #ansiedad #respiración #descodificacionemocional #sanacionemocional #fyp

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5. Respiración consciente durante un minuto

Las técnicas más eficaces no siempre son las más complejas. Dedicar un minuto a observar cómo entra y sale el aire, sin intentar modificarlo al principio, puede convertirse en una pausa suficiente para romper la cadena de pensamientos acelerados.
Esta práctica también fortalece la capacidad de reconocer las primeras señales de ansiedad antes de que alcancen mayor intensidad, facilitando una respuesta más consciente y menos impulsiva.

Cuándo buscar apoyo profesional

Los ejercicios de respiración son herramientas útiles para manejar momentos puntuales de ansiedad y pueden formar parte de una estrategia integral de bienestar. Sin embargo, cuando la ansiedad interfiere de forma persistente con el trabajo, las relaciones personales o el descanso, es importante acudir a un profesional de la salud mental para recibir una evaluación adecuada y un tratamiento individualizado.
Incorporar unos minutos de respiración consciente a la rutina diaria no significa evitar las emociones difíciles, sino aprender a responder a ellas con mayor equilibrio. En una época marcada por la prisa y la sobreestimulación, recuperar algo tan básico como el ritmo natural de la respiración puede convertirse en uno de los hábitos más valiosos para cuidar la salud física y emocional.

ansiedad
Eurídice Aiymet Garavito García
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