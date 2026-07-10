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Belleza

Harper Beckham lleva las strawberry milk nails, la manicura rosa que dominará el verano 2026

El acabado translúcido y brillante que luce Harper Beckham responde a una nueva forma de entender la elegancia: uñas saludables, discretas y fáciles de combinar con cualquier estilo

Julio 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Harper Beckham lleva las strawberry milk nails, la manicura rosa que dominará el verano 2026

Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Las strawberry milk nails han dejado de ser una simple variación de la manicura nude para convertirse en una respuesta a un cambio mucho más profundo: la búsqueda de unas manos que transmitan frescura y sofisticación sin recurrir a colores intensos ni diseños elaborados. El tono rosado lechoso que llevó Harper Beckham durante su visita a Nueva York resume esa nueva preferencia por acabados luminosos que realzan la uña natural en lugar de ocultarla, una estética que ha ganado fuerza entre celebridades, manicuristas y firmas de belleza durante los últimos meses.

Lejos del rosa vibrante que dominó en temporadas anteriores, esta propuesta apuesta por una cobertura translúcida que deja entrever la uña, como si estuviera perfectamente hidratada. El resultado recuerda al color de un batido de fresa, de ahí el nombre con el que comenzó a popularizarse en redes sociales y editoriales internacionales. Su éxito, sin embargo, no depende únicamente de un tono atractivo. También responde a la necesidad de las it-girls de priorizar manicuras fáciles de mantener y compatibles con cualquier contexto, desde una jornada laboral hasta una ocasión especial.

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Harper Beckham aporta una interpretación especialmente acertada de esta tendencia. Su manicura combina un rosa suave con un brillo intenso que crea la sensación de uñas sanas, cuidadas y naturales. La longitud corta y la forma almendrada refuerzan esa imagen de sencillez refinada, alejándose de las extensiones exageradas y de los diseños cargados que dominaron las redes sociales hace apenas unos años.

Ese cambio también refleja una evolución en la manera de entender el lujo. Durante mucho tiempo, una manicura llamativa funcionó como símbolo de creatividad y personalidad. Hoy, el interés se desplaza hacia acabados impecables que requieren una ejecución precisa, aunque el resultado parezca casi imperceptible. Conseguir ese efecto translúcido exige trabajar con capas muy finas de esmalte para lograr profundidad y luminosidad sin perder naturalidad, una técnica que requiere más precisión de la que su apariencia minimalista deja entrever.

Otro factor que explica el auge de las strawberry milk nails es su versatilidad cromática. El rosa lechoso armoniza tanto con prendas neutras como con colores vibrantes, por lo que resulta fácil integrarlo en cualquier propuesta. En el caso de Harper Beckham, la manicura acompaña un vestido satinado en tono rosa pastel sin competir con él, prolongando la misma paleta cromática y reforzando una imagen delicada y contemporánea.

También existe una razón práctica detrás de su popularidad. A diferencia de los esmaltes muy pigmentados, los tonos translúcidos disimulan mejor el crecimiento de las uñas, lo que permite espaciar las visitas al salón. Esa ventaja responde a un consumidor que busca tratamientos duraderos y de bajo mantenimiento, especialmente durante el verano, cuando los viajes y las vacaciones modifican las rutinas de belleza.

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Harper Beckham lleva las strawberry milk nails, la manicura rosa que dominará el verano 2026

Pinterest

La influencia de las redes sociales también ha impulsado esta manicura, aunque de una forma distinta a la que marcó la década pasada. Mientras antes predominaban los diseños llamativos pensados para captar atención en una fotografía, ahora triunfan acabados que transmiten limpieza, bienestar y una apariencia saludable. El interés por el llamado quiet luxury ha alcanzado incluso a las uñas, favoreciendo colores suaves que proyectan elegancia sin necesidad de grandes contrastes.

No sorprende que esta estética también conecte con una generación más joven. Harper Beckham pertenece a un grupo de referentes que entiende la belleza desde una perspectiva más relajada, donde la naturalidad tiene tanto peso como el estilo. Su elección demuestra que una manicura discreta puede convertirse en uno de los elementos más sofisticados de un look cuando el color, el acabado y la forma trabajan en armonía.

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Harper Beckham lleva las strawberry milk nails, la manicura rosa que dominará el verano 2026

Pinterest

Más que sustituir al clásico nude, las strawberry milk nails amplían sus posibilidades. Conservan la facilidad para combinar con cualquier prenda, pero añaden un matiz rosado que aporta luminosidad a las manos y favorece una amplia variedad de tonos de piel. Ese equilibrio entre delicadeza, funcionalidad y refinamiento explica por qué este acabado se perfila como una de las manicuras con mayor proyección durante el verano de 2026.

uñas nail art Harper Beckham
Eurídice Aiymet Garavito García
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