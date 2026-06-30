Elegir un nuevo corte de cabello suele responder a un cambio de temporada, una necesidad práctica o simplemente al deseo de renovar la imagen, sin embargo, para muchas personas el calendario también influye en esa decisión. Desde hace siglos existe la creencia de que las fases de la Luna pueden favorecer distintos objetivos relacionados con el cabello, una tradición que continúa despertando interés por la influencia que tiene el astro en la velocidad de crecimiento y la salud capilar. El calendario lunar es una referencia habitual para quienes prefieren planificar su visita al salón de belleza siguiendo estos ciclos.

Durante julio de 2026, la Luna atravesará cuatro fases principales: cuarto menguante el 7 de julio, luna nueva el 14 de julio, cuarto creciente el 21 de julio y luna llena el 29 de julio. Estas fechas marcan el ritmo del calendario lunar que muchas personas utilizan para programar un corte de cabello.

Si buscas que el cabello crezca más rápido

Según la tradición popular, el mejor momento para cortar las puntas es durante la Luna creciente, es decir, después de la luna nueva y antes de la luna llena. En julio de 2026 ese periodo comprende, de forma general, los días 15 al 28 de julio, cuando la iluminación de la Luna aumenta progresivamente.

Si prefieres que el corte conserve su forma por más tiempo

Las personas que desean espaciar las visitas al salón suelen elegir la Luna menguante. Bajo esta creencia, un corte realizado entre el 1 y el 13 de julio ayudaría a mantener durante más tiempo la forma del peinado o de un corte corto.

Calendario lunar para cortarte el pelo en julio 2026 Getty images

¿Y la luna llena?

La luna llena del 29 de julio ocupa un lugar especial dentro de muchos calendarios lunares. Algunas corrientes la consideran un momento adecuado para revitalizar la melena y realizar cambios de imagen importantes, mientras que otras prefieren evitar los cortes ese día por la intensidad simbólica que atribuyen a esta fase.