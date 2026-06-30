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Belleza

Calendario lunar para cortarte el pelo en julio 2026

Si acostumbras elegir la fecha del corte de cabello según las fases de la Luna, este calendario de julio de 2026 te dice las fechas clave para estimular el crecimiento, mantener el estilo o fortalecer tu melena

Junio 29, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Young women sitting in beauty salon

Calendario lunar para cortarte el pelo en julio 2026

Siri Stafford/Getty Images

Elegir un nuevo corte de cabello suele responder a un cambio de temporada, una necesidad práctica o simplemente al deseo de renovar la imagen, sin embargo, para muchas personas el calendario también influye en esa decisión. Desde hace siglos existe la creencia de que las fases de la Luna pueden favorecer distintos objetivos relacionados con el cabello, una tradición que continúa despertando interés por la influencia que tiene el astro en la velocidad de crecimiento y la salud capilar. El calendario lunar es una referencia habitual para quienes prefieren planificar su visita al salón de belleza siguiendo estos ciclos.

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Eurídice Aiymet Garavito García

Durante julio de 2026, la Luna atravesará cuatro fases principales: cuarto menguante el 7 de julio, luna nueva el 14 de julio, cuarto creciente el 21 de julio y luna llena el 29 de julio. Estas fechas marcan el ritmo del calendario lunar que muchas personas utilizan para programar un corte de cabello.

Si buscas que el cabello crezca más rápido

Según la tradición popular, el mejor momento para cortar las puntas es durante la Luna creciente, es decir, después de la luna nueva y antes de la luna llena. En julio de 2026 ese periodo comprende, de forma general, los días 15 al 28 de julio, cuando la iluminación de la Luna aumenta progresivamente.

Si prefieres que el corte conserve su forma por más tiempo

Las personas que desean espaciar las visitas al salón suelen elegir la Luna menguante. Bajo esta creencia, un corte realizado entre el 1 y el 13 de julio ayudaría a mantener durante más tiempo la forma del peinado o de un corte corto.

fechas para cortar el pelo calendario lunar 2024

Calendario lunar para cortarte el pelo en julio 2026

Getty images

¿Y la luna llena?

La luna llena del 29 de julio ocupa un lugar especial dentro de muchos calendarios lunares. Algunas corrientes la consideran un momento adecuado para revitalizar la melena y realizar cambios de imagen importantes, mientras que otras prefieren evitar los cortes ese día por la intensidad simbólica que atribuyen a esta fase.

calendario corte de pelo cambio de imagen
Eurídice Aiymet Garavito García
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