Después de varias temporadas con looks de cabello largo, regresan por fin los looks cortos para mujeres que no le tienen miedo a lo innovador.

Con un poquito de creatividad puedes personalizar perfectamente ese corte que no te has atrevido a hacerte, pero que en esta temporada de calor veraniego será posible.

Te presentamos los mejores cortes de pelo para este verano, seguramente alguno terminará de convencerte de ese cambio de imagen que tanto anhelas, pero que te tenía indecisa.

Cortes de pelo para el verano, las mejores opciones para lidiar con el calor

Clavicut

Si aún te encuentras indecisa sobre cómo se te vería el cabello corto, puedes empezar esa audaz transformación con un clavicut.

Básicamente, se trata de un corte de cabello a la altura de las clavículas con un ligero desvanecimiento en las puntas casi imperceptible, pero que le da mucha versatilidad y movimiento al corte, lo que contrarresta la apariencia de ser un corte sin movimiento o muy rígido.

Algunas celebrities que han elegido el clavicut son Danna Paola, Lucy Hale y Selena Gómez

Long bob

Todos los tipos de bob forman parte de los favoritos de las celebrities, estrellas como Zendaya, Salma Hayek y hasta Kim Kardashain han caído ante los encantos de este corte que además de ser muy fresco y versatil, le da al rostro un toque extremo de juventud.

Zendaya se decantó por un corte long bob ondulado durante la entrega del premio Estrella del año 2023 Getty images

Cortos crecidos

Este amplio espectro de cortes comprende todos aquellos donde el cabello es cortado casi en su totalidad, pero tiene ligeros detalles más largos ubicados en la zona de las patillaz y la nuca.

Los cortos crecidos son bastante más arriesgados que los dos anteriores y aunque son aptos para todas, generalmente favorecen más a las caras de mentones afilados o cuadrados.

Se hacen totalmente a tijera, prohibido meter máquina o rasuradora, justo se busca dar un efecto ligeramente despeinado.

Elsa Pataky y Halle Berry han sucumbido a estos looks en distintas ocasiones, lo cual quiere decir que son aptos para cabellos lacios y chinos sin ningún problema.