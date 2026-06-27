¿El vinagre de manzana mejora el cabello? Esto dicen los expertos

Las rutinas de belleza suelen rescatar ingredientes cotidianos y convertirlos en protagonistas de tendencias virales. El vinagre de manzana es uno de los ejemplos más recientes. Su presencia en videos y recomendaciones sobre cuidado capilar ha impulsado la idea de que puede transformar el cabello, estimular su crecimiento e incluso sustituir algunos tratamientos especializados, sin embargo, la evidencia científica ofrece una perspectiva mucho más matizada. Aunque este ingrediente posee propiedades que pueden beneficiar el aspecto del cabello y del cuero cabelludo en determinadas circunstancias, también existen afirmaciones que carecen de respaldo y que conviene analizar antes de incorporarlo a la rutina de cuidado.

Uno de los beneficios más conocidos del vinagre de manzana está relacionado con su acidez natural. El cabello sano tiene una cutícula formada por pequeñas capas que permanecen relativamente planas cuando el pH es ligeramente ácido. Algunos productos alcalinos, como ciertos shampoos o tratamientos químicos, pueden alterar ese equilibrio y hacer que la superficie de la fibra capilar se vuelva más áspera. Un enjuague con vinagre de manzana correctamente diluido puede ayudar a restaurar un ambiente más ácido, favoreciendo una cutícula más lisa y, como consecuencia, un cabello que refleja mejor la luz y luce más brillante.

También puede resultar útil para quienes utilizan con frecuencia productos de peinado. Espumas, sprays, shampoos en seco y algunos aceites dejan residuos que, con el tiempo, hacen que el cabello pierda ligereza. El vinagre de manzana puede contribuir a eliminar parte de esa acumulación, proporcionando una sensación de limpieza más profunda cuando se emplea de forma ocasional.

Otro aspecto que suele mencionarse es su posible efecto sobre el cuero cabelludo. Debido a su bajo pH, el vinagre de manzana puede crear un entorno menos favorable para la proliferación excesiva de algunos microorganismos, motivo por el cual algunas personas con caspa leve o exceso de grasa perciben mejoría tras incorporarlo a su rutina, sin embargo, los dermatólogos advierten que esto no significa que sustituya un tratamiento médico. Problemas como la dermatitis seborreica, la psoriasis o determinadas infecciones requieren un diagnóstico y un manejo específico.

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En contraste, algunas de las promesas más populares no cuentan con evidencia científica sólida. Hasta el momento no existen estudios que demuestren que el vinagre de manzana acelere el crecimiento del cabello, prevenga la caída de origen hormonal o repare las puntas abiertas. Estos procesos dependen de factores biológicos mucho más complejos que no pueden modificarse mediante un enjuague casero.

La forma de utilizarlo también marca la diferencia. Los especialistas recomiendan evitar su aplicación directa sobre el cuero cabelludo. Lo más seguro es diluir una o dos cucharadas de vinagre de manzana en un vaso grande o medio litro de agua y utilizar la mezcla como enjuague después del shampoo. Tras dejarla actuar durante unos minutos, basta con aclarar el cabello con agua. Emplearlo una o dos veces por semana suele ser suficiente.

Las personas con cuero cabelludo sensible, heridas, eccema o cabello muy seco deben ser especialmente cuidadosas. Un uso excesivo o una concentración demasiado alta pueden provocar irritación, sensación de ardor e incluso aumentar la resequedad de la fibra capilar.

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El interés por el vinagre de manzana refleja una tendencia cada vez más presente en el mundo de la belleza: la búsqueda de soluciones sencillas con ingredientes de uso cotidiano. En algunos casos, esa curiosidad encuentra respaldo en la ciencia; en otros, responde más a la popularidad alcanzada en redes sociales que a los estudios disponibles. La clave está en distinguir entre ambos escenarios. Utilizado correctamente, el vinagre de manzana puede aportar brillo, ayudar a reducir la acumulación de residuos y favorecer el equilibrio del cuero cabelludo, pero no reemplaza los tratamientos específicos ni ofrece resultados milagrosos. Conocer sus verdaderos alcances permite incorporarlo a la rutina capilar con expectativas realistas y de forma segura.