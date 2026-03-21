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Aceite de argán para el pelo: cómo usarlo bien y por qué sigue siendo un referente en el cuidado capilar

Ligero, versátil y efectivo en la superficie del cabello, el aceite de argán mejora textura, brillo y control sin saturar la fibra capilar

Marzo 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Aceite de argán para el pelo: cómo usarlo bien y por qué sigue siendo un referente en el cuidado capilar

Instagram @cibellelevi

El aceite de argán no necesita presentación, pero sí contexto. Su permanencia en el cuidado capilar no se debe a tendencia ni nostalgia, sino a algo más concreto: funciona, siempre que se use con criterio.
Extraído del fruto del árbol de argán en Marruecos, este aceite se distingue por su composición rica en ácidos grasos y vitamina E. En términos prácticos, eso se traduce en una capacidad muy específica: mejorar la apariencia y el comportamiento del cabello desde la superficie, sin alterar su estructura interna.

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Qué hace —y qué no— en el pelo

El aceite de argán no repara la fibra capilar a nivel profundo ni reconstruye enlaces internos. Su acción ocurre en la cutícula, la capa externa del cabello, pero lejos de ser una limitación, es justo lo que lo hace útil en el día a día.
Al aplicarlo correctamente:

  • Sella la cutícula
  • Reduce el frizz
  • Aporta brillo sin efecto graso
  • Mejora la manejabilidad

El resultado es un cabello que se ve más uniforme, más suave y con mejor caída. No es una transformación drástica, sino un ajuste constante que se nota con el uso continuo.

Cómo integrarlo en la rutina

La diferencia entre un buen resultado y un cabello saturado está en la cantidad y el momento de aplicación.

  • En húmedo: Aplicar una o dos gotas en medios y puntas antes del secado ayuda a proteger del calor y facilita el peinado. La clave es distribuir bien el producto y evitar la raíz.
  • En seco: Funciona como acabado. Una mínima cantidad controla el frizz y aporta brillo inmediato, especialmente en puntas abiertas o zonas más secas.
  • Como tratamiento: En cabellos más gruesos o deshidratados, puede usarse como prelavado durante 20 a 30 minutos. Aquí sí se puede aplicar una cantidad mayor, siempre asegurando un buen enjuague posterior.
Aceite argan.jpg

Aceite de argán

Pexels

Para qué tipo de cabello funciona mejor

El aceite de argán es especialmente eficaz en cabellos:

  • Secos o deshidratados
  • Con frizz o textura irregular
  • Expuestos a calor frecuente (secadora, plancha)

En cabellos finos también funciona, pero requiere mayor control en la dosis. Una gota puede ser suficiente.

Por qué sigue vigente

En un mercado saturado de fórmulas complejas, el aceite de argán mantiene su lugar porque resuelve algo muy concreto: hacer que el cabello se vea y se sienta mejor sin complicar la rutina.
No reemplaza tratamientos más profundos ni pretende hacerlo. Su fortaleza está en lo inmediato, en ese efecto visible que mejora la textura y aporta control sin rigidez.
Bien utilizado, no compite con otros productos; los complementa. Y en esa capacidad de adaptarse sin imponerse es donde sigue teniendo sentido, incluso hoy.

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