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Las celebrities que perdieron más seguidores en Instagram

Estas celebrities registraron fuertes caídas de seguidores tras la limpieza masiva de bots e inactivos que Instagram realizó esta semana

Mayo 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Las celebrities que perdieron más seguidores en Instagram

Instagram

La aparente limpieza de cuentas falsas y bots que Instagram llevó a cabo esta semana dejó algo claro: incluso las celebridades más grandes del planeta dependen de una audiencia digital mucho más frágil de lo que parecía. Durante horas, millones de usuarios comenzaron a notar caídas abruptas en sus números de seguidores, pero el fenómeno se volvió realmente visible cuando algunas de las figuras más famosas del mundo perdieron cantidades masivas de followers prácticamente de un momento a otro.

Aunque Meta no publicó un reporte técnico detallado con cifras oficiales, distintas plataformas de monitoreo y analistas de redes sociales detectaron movimientos inusuales en cuentas de artistas, deportistas e influencers globales. La conversación rápidamente giró hacia una pregunta incómoda para la industria digital: ¿cuánto del tamaño real de las celebridades en redes depende de seguidores inactivos, bots o engagement artificial?
La limpieza parece haber estado enfocada en cuentas spam, perfiles automatizados y seguidores considerados no auténticos. Y aunque Instagram ya había realizado ajustes similares en otros años, esta vez el impacto fue mucho más visible y agresivo.

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Las 5 celebrities que más seguidores perdieron tras el ajuste de Meta

Kylie Jenner

La empresaria y figura televisiva habría perdido más de 14 millones de seguidores en cuestión de horas según distintos monitoreos digitales. Su cuenta sigue siendo una de las más grandes de Instagram, pero la caída llamó la atención por la velocidad del descenso.

Cristiano Ronaldo

El futbolista portugués, que durante años ha liderado Instagram como la persona con más seguidores, también registró una disminución considerable tras la limpieza. Analistas apuntan a que las cuentas deportivas suelen atraer grandes volúmenes de followers automatizados por fan pages y granjas digitales. Se reporta una pérdida de seguidores de entre 7 y 8 millones menos; algunos monitoreos hablaron de hasta 18 millones durante las primeras horas.

Taylor Swift
La cantante apareció entre las cuentas con pérdidas notorias, especialmente porque su actividad digital se disparó durante el último año con giras, lanzamientos y cobertura masiva en redes. Taylor Swift perdió entre más de 1 millón menos; otras estimaciones la colocaron cerca de los 5 millones.

Inter Miami CF y Lionel Messi

Las cuentas vinculadas a Messi y al fenómeno mediático que generó su llegada a Miami también habrían registrado ajustes importantes en followers. Según reportes, estas cuentas perdieron cerca de 5 millones de seguidores.

BLACKPINK y BTS

Los fandoms del K-pop dominan internet desde hace años, pero también son espacios donde existen enormes volúmenes de cuentas secundarias, automatizadas o inactivas. Por eso la caída de seguidores en varias cuentas asociadas al género fue especialmente visible. La boy band ronda 7 millones menos de followers tras la limpia de Meta.

Más allá de las cifras, lo realmente interesante es el cambio de dirección que parece estar tomando Instagram. Durante mucho tiempo, el número de followers funcionó como una especie de símbolo absoluto de relevancia digital. Hoy, Meta parece más interesado en priorizar interacción real, tiempo de visualización y actividad auténtica.

Eso cambia las reglas para influencers, marcas y medios. Una cuenta inflada artificialmente ya no necesariamente tendrá ventaja frente a otra con una comunidad más pequeña, pero genuinamente activa. También podría afectar acuerdos comerciales, patrocinios y campañas donde las cifras masivas eran utilizadas como principal argumento de valor.

La reacción en redes fue inmediata. Mientras algunos usuarios celebraron la limpieza como una forma de transparentar las plataformas, otros comenzaron a cuestionar cuántas audiencias digitales estaban construidas sobre números poco reales.
En medio de todo eso, Instagram dejó una señal bastante clara: la era de acumular seguidores por volumen parece empezar a perder peso frente a algo mucho más difícil de fabricar, la conexión auténtica.

instagram Kylie Jenner Cristiano Ronaldo Taylor Swift
Eurídice Aiymet Garavito García
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